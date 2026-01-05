2026-01-05 11:00 女子漾／編輯張念慈
冬天泡湯也會出事？急診醫警告「健康的人也可能暈倒」泡湯前中後風險一次看懂
冬季氣溫驟降，泡溫泉、泡熱水澡成為不少民眾紓壓、取暖的首選行程，但醫師提醒，泡湯並非完全無風險的休閒活動，即使沒有慢性病史，仍可能因錯誤方式導致暈厥、嗆噎，甚至發生致命意外。
振興醫院急診醫學部代理主任田知學，在網路節目《如果云知道》中分享多起急診實例，強調泡湯安全不只與水溫有關，從泡湯前的飲食習慣、泡湯過程中的補水，到泡湯後的起身方式，都是關鍵風險點。
泡湯前｜飯後、喝酒、剛吃藥都NG
田知學指出，急診曾收治一名因泡湯昏厥送醫的患者，該名患者本身沒有心血管疾病，送醫插管時卻發現氣管內卡有食物，造成嚴重缺氧。事後追查才得知，患者在泡湯前不久剛進食，起身時暈倒，並在昏厥狀態下發生嗆噎。
田知學解釋，進食後短時間內泡湯，高溫會使血管擴張、血液循環加快，反而影響胃部消化功能，一旦發生昏厥，食物逆流進入氣道，後果可能相當嚴重，建議飯後至少等待1至2小時再泡湯。
此外，泡湯時飲酒或飲用咖啡、茶類飲品，也屬高風險行為。田知學指出，酒精與熱水都會讓血管擴張，加上泡湯時大量流汗卻不自覺，容易導致體內水分流失、血壓下降，起身時可能因腦部血流不足而暈倒；若同時服用心血管相關藥物，風險會進一步提高。
泡湯過程｜時間、水溫、補水缺一不可
針對泡湯過程中的安全原則，田知學提醒，不論是否有慢性病史，都應遵守以下基本守則：
1.水溫控制在40℃以下。
2.單次泡湯時間不超過15至20分鐘。
3.泡湯前、過程中與泡湯後各補充約 500 c.c. 白開水。他特別強調，泡湯時唯一適合飲用的只有「水」，不可用酒精、含糖飲料、咖啡或茶取代，避免加重脫水與血壓波動風險。
4.另外，近期睡眠不足、體能狀況不佳，或有高血壓、高血脂、高血糖等慢性病，以及曾中風、心肌梗塞、心臟衰竭的族群，若要泡湯務必有人陪同；若剛服用心血管藥物，也應間隔1至2小時再泡湯。
泡湯後｜起身太快是意外高峰
田知學提醒，泡湯結束後「起身過快」是許多意外發生的關鍵時刻。由於泡湯會使血管擴張、血壓下降，一旦突然站起來，可能出現眼前發黑、頭暈甚至昏倒，醫學上稱為「姿態性低血壓」。
博仁醫院副院長康志森曾在《健康2.0》節目中提醒，泡湯後起身應遵守「停、看、聽」原則：先在池邊休息，再確認視線與聽覺是否正常，避免貿然站起跌倒。家醫科醫師陳欣湄則建議，起身前可先蹲或坐著默數約3秒，再慢慢站直，讓心臟與腦部有足夠時間適應血壓變化。
為何泡溫泉容易頭暈？
三軍總醫院北投分院家庭醫學科主任暨感管室主任陳家勉在其著作《溫泉健康研究室：發現泡湯的養生療癒力》中指出，高溫溫泉會讓全身血管快速擴張，血液重新分布，若身體尚未適應水溫，腦部血流短暫不足，就可能出現頭暈、噁心、心悸等不適反應。
陳家勉提到，入浴前先以溫泉水澆淋身體，是為了讓血管逐步適應溫度變化，降低高溫刺激；而入浴前將溫泉水澆淋頭部、並以毛巾覆蓋頭頂，則有助於促進頭部血管擴張，讓溫熱血液較快進入腦部循環，減少高溫入浴引起的不適。
陳家勉也提醒，泡湯中或剛出浴時，一旦出現頭暈、心悸、噁心等症狀，應立即停止泡湯並靜坐休息；起身動作務必放慢，避免姿態性低血壓造成跌倒或溺斃風險，尤其在泡碳酸泉時更需留意。
