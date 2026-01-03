2026 年的第三天，回顧 2025



2026 年的第三天才回頭看 2025，我想，這樣的距離剛剛好。

夠近，還記得當下的心跳；

也夠遠，能分得清哪些只是過程，哪些真的留下來了。

如果要用一句話形容 2025，那會是一年「很鬆弛、也很新的」一年。

不是事情多，而是很多事情，第一次發生。

一月｜完成一段學業，也完成一個自己

一月，完成了政大 EMBA 的學業。不是多拿了一張證書，而是多了一段被拉開視野、被反覆提醒「還可以再學」的歷程。我發現自己是真的喜歡學習，也享受那種被逼著思考的狀態。

二月｜從上班族，到創業者

二月，和同學因為相同理念一起創業。那一刻，「創業家」不再只是別人口中的稱呼，而是一個必須對自己負責的身分。不是不工作，而是不再只為別人的目標打工。

三月｜人在現場，才懂什麼叫驚嚇

三月，和閨蜜快閃曼谷，遇上大地震。沒錯，地震發生的那一刻，我們就在那裡。人生多了一個可以反覆被提起的故事，也再次確定一件事：真正的冷靜，往往不是理性，而是經驗。

四月｜原來，我也會停下來看花

從2025年開春到四月，大概是人生中賞花最多的一年。櫻花、梅花、炮仗花。我突然發現，自己不再急著趕路，反而開始允許生活慢慢發生。

五月｜第七次沖繩，卻還是第一次

五月，和學校領團的同學完成畢業旅行。人生第七次到沖繩，卻第一次完成心心念念的卡丁車。有些事，真的不急，時間到了自然會來。

六月｜第一次捨不得離開一個城市

六月，小樽。人生第一次，對一個異國城市產生「捨不得離開」的情緒。那不是浪漫，是一種內心的安靜。我知道，我一定會再回來。

七月｜什麼都不做，也是一種奢侈

七月，兩岸三地，四個神經病女人在釜山集合。除了吃、喝、買、聊天，什麼都沒做。原來，「無所事事」，是成年後最難得的幸福。

八月｜投資，終於和初衷對齊

八月，完成兩個投資案：一個適老平台，一個循環經濟。不是追熱度，而是確認自己正在成為想成為的那種人。

九月｜如果老了，就這樣吧

九月，在第三地福岡，和老公、好友一起完成全程自駕與 Airbnb 的自由行。那時我突然想，如果老了，能和好朋友一起生活、一起陪伴，大概就是最好的安排。

十月｜從 freestyle，到 solid

十月，正式轉型創投。不再靠感覺，而是和合夥人們一步步把事業建構起來。才剛開始，但每天都有學習，這件事本身就很迷人。

十一月｜公益，也是一種修煉

十一月，完成傻瓜劇團的公益公關任務。沒有從容，但也沒有慌亂。有些事，做完之後才知道，收穫真的比付出多。

十二月｜打醬油，也能留下紀錄

十二月，和另一半完成 Podcast 第 99 集錄製。我一直是以「打醬油」的角色，依靠著Norman的專業訪談及事前準備，最後在2025年也意外進了前 50 大榜單。

Norman 的《無所不試 無樂不作》，Summer 的「只想工作不想上班」，不知不覺成了我們的人生標籤。

回頭看才發現，不是一年過得特別快，而是很多事情，真的一步一步走完了。

沒有刻意追求什麼標籤，只是把該做的事做好，把想走的路，繼續走下去。

2025，就這樣。

#一步一步走完的2025 #Summer日記 #只想工作不想上班 #人生轉型中