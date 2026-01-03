2026-01-03 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
告別2025，迎接2026繼續做個有格局的女人，淡定從容福氣一生
把自己養成大格局的女人，vocos的文章標題詳加閱讀後被打動，之後也在另一篇相關的文章，提到了女人最頂級的養生，養的是一種格局，格局小的人情緒低迷，抑鬱成疾，終成大病，別人是救不了的！大格局的女人，就可以改變人生軌跡，女人的身體、生活和家庭，都會越來越好。把自己養成大格局的女人就是了！
問問自己，是大格局的女子嗎？是還是不是呢？迎接2026年，繼續做個有格局的女人，細讀一篇文章，正能量附身，自信滿滿，越來越疼愛自己就是了！
做個有格局的女人💕
- 寧可孤芳自賞，也不同流合污。煙火裏謀生，月光下謀愛，文字裏謀心，音樂裏謀魂。
- 女人最頂級的養生，養的是一種格局，格局小的人情緒低迷，抑鬱成疾，終成大病，別人是救不了的，就算是醫生，也只能醫病他不能醫心，你若想少生病還得帶養生格局，做到以下三點養成大格局的女人，你就可以改變你的人生軌跡，你的身體你的生活你的家庭，都會越來越好。
文章中提到，大格局的女人養成有三
- 要做到不較勁
- 要做到不抱怨
- 不執著，想得開放到下
大格局的女人，更讓我想起我的母親
極其善良的她，從不會讓人難堪，對我們說教時，協助親友鄉親族人親處理疑難雜症時，也一定會顧及我們和族人的顏面，說教完全不帶刺，卻能讓人打心底佩服，胸襟極其偉大，她是大格局的女人，更是有智慧的女人！💕
🔴不要懷疑，家庭主婦也可以是「有大格局的女人」😳
- 以她的思想信念為學習的榜樣就是了，文中提到的這三點，正是媽媽的特質，她雖然已經離世了數十年，心中常常思念的，就是她的格局，無論在多困難多險峻的環境，從沒見過她抱怨較勁執著，大事小事在她手裡全沒事。
- 一輩子家庭主婦身份，是父親最大的支柱，在平日看似平淡無奇的小事，不知不覺中卻成了支持父親完成了一生的夢想（成為民代，服務同胞）最大的幫助；養育七個子女健全長大接受完整高等教育，這在原住民部落確實是不容易的，七個孩子耶😳
- 最近在家鄉悠遊旅居時遇見認得媽媽的鄉親，多次提及母親，對母親不僅讚賞有加，不停地敘述媽媽在世的那些年，低調不張揚的好人好事，對媽媽的大格局佩服至極呢！
針對大格局的女人，跟著流行使用Ai模式深入探索，摘要詳盡的敘述著，養成大格局的女人就是培養一個自信、有主見、有智慧、懂得愛自己、並能從容應對生活各種挑戰的獨立個體。
- 養成大格局的女人，關鍵在於建立「獨立自主、眼界開闊、心態穩健」的內在素質，並透過「提升能力、充實內在、管理情緒、建立界線」等外在行動來實現，這包括培養自信、專注自身成長、學習解決問題、不與人過度計較、有長遠眼光，並懂得愛自己和照顧好自己，讓人生過得風生水起。
- 三大面向的養成
- 內在心態的培養
- 外在行動的養成
- 具體的小習慣
