被打呼聲吵到崩潰？網友熱議六大「打呼改善方式」

你是否曾因為伴侶的打呼聲震耳欲聾，而被吵得睡不好覺？原本應該安心休息的夜晚，卻在令人難忍的鼾聲中反覆醒來，導致隔天精神不濟、疲憊不堪。打呼對生活帶來的影響難以忽視，因此本篇便整理出網友熱議的六大「打呼改善方式」，一起來看看有什麼止鼾對策吧！

▲ 網友熱議TOP6打呼改善方式 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「打呼改善方式」的相關話題討論，可以發現「手術治療」為最受關注的方式。醫師指出，打鼾的主要成因為上呼吸道中組織的間歇性阻塞及振動，而手術治療的目的便是設法拓寬上呼吸道的口徑，以改善阻塞情形。不同手術的選擇則視阻塞部位而定，可分為鼻腔、舌根及軟顎手術。然而，無論是進行何種部位的手術，網友討論的焦點多集中於是否有必要接受「手術治療」，部分網友直言「已經影響到睡眠，我覺得一定要做」、「趁早治療比較好，年紀越大，身體復原能力越差」。但也有人持保守態度，「畢竟是手術，建議其他可能的解決方法都無效，再去做手術」。另一方面，亦有網友提出「個人覺得不用白開刀，直接戴呼吸器」，認為比起侵入性的手術治療，佩戴能將氣體直接壓入呼吸道中，以消除阻塞的呼吸器，是較保險的做法。綜觀網友的正反意見，可見許多人對於是否透過手術改善打呼，仍抱持謹慎的態度。

除了手術與佩戴呼吸器，「減重」也是能夠改善打呼的方式之一。如前職業籃球選手哈孝遠，便曾飽受打呼之苦，最終他選擇調整飲食，在短短三個月內成功減下 18 公斤，透過減重改善打呼情況。胸腔內科醫生指出，過多脂肪堆積在頸部與咽喉，會使呼吸道變窄，睡眠時更容易出現打呼的情況，嚴重者可能還會因呼吸道狹窄，而短暫停止呼吸。因此減重通常有助於改善打呼問題，並避免出現呼吸中止的危險情形。

此外，不少網友也推薦可以從「調整睡姿」開始改善打呼問題，指出這是較容易實行的方式。人類仰睡時因重力影響，舌根會後墜而使上呼吸道變窄，打呼情況往往因此更加嚴重；而改成側睡則能避免舌根後墜，有效降低上呼吸道的阻塞情況。另外，也有民眾會嘗試「口咽肌肉運動」，透過舌頭與喉部訓練提升上呼吸道的肌肉張力。另一方面，肌肉過度放鬆會導致上呼吸道的狹窄情形更加嚴重，因此不少網友建議應在睡前「減少飲酒」，方能避免酒精讓口腔肌肉過度放鬆，以此降低打呼的發生機率。

無論是醫療介入還是日常調整，找到適合自己的方式，才能擁有安寧的夜晚。如果你也受到打呼困擾的話，不妨參考網友熱議的打呼改善方式，尋找有效的解決方案吧！

