2026-03-02 12:01 潮健康
男性怎麼保養？男性保養常見 Q&A，保養疑惑一次破解
圖說：建立合適的男性保養習慣，有助於維持肌膚清爽與整體膚況穩定。
現代男性越來越重視肌膚保養，但許多人仍沿用錯誤方法，像用肥皂洗臉、洗後不補水、忽略防曬等，反而造成乾燥、毛孔粗大與痘痘問題；《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，男性肌膚生理結構與女性不同，因此在選品與保養步驟上也該有所差異。本文整理男性保養的 5 大重點與適合產品推薦，幫助男士打造清爽不悶的肌膚狀態。
男性肌膚有別於女性！專家解析 4 大差異
《FJ豐傑生醫》化妝品研發師指出，男性肌膚因雄性激素影響，油脂分泌量較高，真皮層較厚，且表皮角質層的水合能力不同於女性，這些差異都影響保養品選擇與使用方式。
男性應避免質地過於滋潤的配方，選擇清爽、溫和且合適自己膚質的產品更重要；許多男性自認「不需要保養」，卻在日常清潔與護理中無意間傷害肌膚。《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，若清潔或護理方式不當，可能使肌膚出現乾燥、緊繃或不適狀況，影響整體膚況穩定。
朱靜慧研發師整理出男性最常見的 4 大保養誤區，提醒民眾務必留意：
- 使用肥皂清潔臉部肥皂多為高鹼性配方，雖能快速去油，卻容易破壞皮膚天然保護膜，使肌膚乾燥、緊繃，長期下來反而刺激油脂分泌失衡。
- 洗臉後不立即保濕，任由水分蒸發洗後未補水，會讓角質層含水量快速下降，使肌膚內部缺水乾燥，表面又狂出油，導致油水不平衡，形成「外油內乾」的惡性循環。
- 忽略防曬，誤以為曬黑無妨紫外線不僅造成膚色暗沉，更會加速老化、破壞膠原蛋白，是導致細紋與粗糙的關鍵因素。
- 刮鬍子未搭配適當產品刮鬍過程會帶走表層角質，若缺乏潤滑與修護，容易造成微小傷口與刺激反應，影響肌膚穩定度。
臉部保養 5 步驟，解析男性肌膚的正確保養方法
針對男性肌膚特性，保養關鍵不在於「產品多寡」，而在於「順序正確、配方適合」。建立穩定且簡化的保養流程，有助於維持肌膚穩定，降低因清潔或保養不當帶來的不適感；男性可依循以下 5 大基礎步驟，打造健康的肌膚循環：
- 第一步：溫和清潔，避免過度去油選擇胺基酸類型潔顏產品，每日早晚清潔即可，避免因過度清潔造成屏障受損。
- 第二步：定期去角質，促進代謝更新每週 1–2 次溫和去角質，有助於清除老廢角質，有助於維持膚表清潔，使後續保養步驟使用感更佳。
- 第三步：補水是關鍵，維持油水平衡清潔後立即補充水分，協助角質層維持含水量，降低過度出油的發生機率。
- 第四步：精華或乳霜加強修護依膚況選擇適合的精華或乳霜，協助鎖水並提升肌膚穩定度。
- 第五步：防曬不可省略日常外出建議使用高防護係數防曬產品，降低紫外線對肌膚造成的影響。
男性日常保養常見產品類型說明
化妝品研發師特別推薦以下適合男士日常使用的產品：
- 胺基酸洗面乳： 用於溫和清潔與控油，不刺激適合所有膚質。
- 機能沐浴清潔產品：適合用於背部與胸口等易出油部位的日常清潔。
- All-in-One 精華液：一瓶多效，快速完成保養。
- SPF50 防曬乳：高效阻擋紫外線傷害。
男性保養常見 Q&A，保養疑惑一次破解
Q1：男生油性肌該注意什麼？油性膚質的男性可留意成分標示，並依產品說明與自身膚況調整使用頻率，避免過度刺激。
Q2：男生四季保養會不同嗎？基礎清潔、水分補充與防曬全年都不可缺，季節可依氣候調整，冬季可選用滋潤型，夏季用清爽型保養品。
Q3：男生一天洗幾次臉才合適？早晚各一次，油光顯著可中午再補洗一次。
Q4：男生如何養成保養習慣？良好生活習慣如運動、早睡與清潔習慣搭配保養產品會更有效。
免責聲明：本文內容為一般男性肌膚保養與清潔觀念整理，僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有持續性皮膚不適，建議諮詢專業醫療人員。
