2026-03-05 10:01 潮健康
不只是增加攝取量！健康管理師：了解營養利用觀念，有助完善日常補給策略
無論是健身族、熟齡族，或希望維持精神與活力的上班族，蛋白質向來是飲食中的重要營養元素。健康管理師張恆恩提醒，除了日常攝取量，近年營養學界也越來越關注「消化與利用環境」在整體營養管理中的角色。他指出，腸道狀態與飲食習慣等因素，可能影響營養的消化與分解，因此市場上也開始出現搭配益生菌與日常營養補充的討論方向。
觀念迷思：吃很多蛋白，為什麼仍覺得狀態沒有改善？
張恆恩表示，現代人生活節奏快，壓力、飲食不規律、久坐等因素，都可能讓人感受到精神不易維持或運動後恢復較慢。此時，與其單看攝取量，不少人會開始思考是否需要調整整體飲食模式、補水、作息，以及腸道環境等生活習慣。
他說明，腸道是營養消化的重要環節，因此市場上逐漸出現「搭配益生菌作為營養管理的一部分」的趨勢，但並非強調特定成分具特殊功效，而是在提醒民眾以更全面的角度檢視日常補給方式。
機能型益生菌成為市場亮點：重點在產品資訊透明
市面上的益生菌品項眾多，其中部分商品會以「功能性菌株」作為產品特性主打;所謂的「功能性」多指產品配方、菌株組合、來源或研究資料等資訊較為完整，並非指能帶來特定生理改善；例如品牌「橙姑娘」推出的複合益生菌產品，配方結合：
- AB 克菲爾益生菌 + TWK10 菌株：作為產品菌株特性介紹
- 高菌數設計：出廠標示 350～400 億菌數，保存期限內標示 180 億活菌
- 附有研究資料引用：包含人體試驗與學術期刊來源，提供消費者了解產品背景
健康管理師強調，研究資料與菌株資訊主要是讓消費者參考產品內容，而非作為健康效果的保證。
不同族群的使用情境：作為日常營養管理的延伸選項
這類產品的使用者不僅限於運動族群，對不同族群的情境也可能帶來便利性，例如：
1. 健身／重訓者
在規律飲食與運動外，選用益生菌作為日常營養的一部分，有助維持補充習慣。
2. 熟齡族群
隨著年齡變化，有些人會希望透過增加蛋白質攝取與基礎營養補充，搭配益生菌形成固定習慣。
3. 上班族
工作節奏快、三餐不固定時，益生菌補充能成為日常保養的一環。
建立規律習慣，比單一補充更重要
營養補充品能提供飲食以外的便利性，但仍需建立以下生活基礎：
- 均衡飲食、固定蛋白質來源攝取
- 規律作息、適度運動
- 維持水分與纖維攝取
- 搭配適合自己的營養補充規律
「營養補充不是短期行為，而是一種長期的生活習慣。把補給視為日常例行的一部分，才能更穩定地維持身體狀態。」
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，不具醫療意義，亦非健康效果保證。實際情況因個人差異而異，若有持續不適，建議諮詢專業醫療機構。