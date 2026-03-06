美胸保養需要嗎？按摩談自我照顧與身體覺察

翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai

賴清德加持 vs. 國民黨的茶壺風暴？

2026年2月份28天，適逢春節走春與燈會高峰，22位縣市首長在節慶紅利中卻面臨截然不同的輿情考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕佔據榜單前兩名，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。

國民黨的台中市長接班人選未定，盧秀燕與鄭麗文的不同調，鈕則勳提醒「鄭麗文、江啟臣等中壯派的權力較勁，鄭麗文卡到主席的戰略地位，制度上某種程度讓江啟臣不舒服；國民黨內鬥的茶壺風暴，外界觀感其實很不好」，依照目前發展，民進黨在台北市、桃園市找不出強將，國民黨在新竹縣、彰化縣的選情可能面臨壓力，地方政治競局持續升溫。

花蓮縣長徐榛蔚2月份深陷「美學災難」與「傅氏王朝」的雙重夾擊，2月7日開幕的花蓮太平洋燈會，其中一個裝置燈飾遭網友形容像「晾鹹魚」，相關討論迅速在社群擴散。官方表示近2000萬元經費包含策展、煙火、維護與AR科技等，並回應「尊重多元美感」，卻持續引發大量吐槽。臉書「我是花蓮人」留言區湧入批評聲浪：「想要拿碗稀飯來配」、「沒貼滿那對夫妻的照片怎麼會是主燈呢，這條鹹魚就先曬著吧」、「這下子全世界都知道花蓮魚了」、「富崑萁窮花蓮，不去花蓮觀光是對的」、「用腳支持花蓮，春節去花蓮走一走」。

徐榛蔚與其丈夫立委傅崐萁的相關網路聲量3,535筆（占比49%），聲量最高點2月25日，脆友發文「一個我希望她編列重建預算，一個我希望他停止賣台，一個我希望她不要續當傀儡」，8100讚數、分享數599，湧入網友留言「現在這夫妻根本就沒來關心光復」、「為何沒人追300億去了哪」、「縣長姊姊加油」、「花蓮好山好水好人兒」。花蓮洪災與重建議題累積討論906筆，2026花蓮市長選舉相關聲量646筆，資深媒體人邱明玉認為：「反傅勢力能不能大集結，比如張峻、魏嘉賢兩人能不能結合，如果反傅勢力分裂，要扳倒傅家沒有那麼簡單。」

NO.9 許淑華｜好評影響力2.38

南投縣長許淑華的好評影響力最低，即便有全台首座「九九峰氦氣球樂園」試圖拉抬觀光形象（網路聲量690筆），仍難掩「名間鄉焚化爐」引爆的輿論焚風，相關聲量4,582筆（占比55%）。

聲量最高點為2月2日，時代力量一篇短影音「你為什麼要把『名間茶農』逼到下跪求情？」迅速在社群擴散，網友呈現兩極反應「焚化爐不一定要在名間，哪裡比較適合呢」、「厭惡設施幾乎無解問題」、「其他縣市多半是蓋海邊，但南投就不靠海啊」、「家旁邊不能蓋焚化爐、核電廠，但我要便宜的電跟垃圾有地方燒」、「國土署：自己的大便自己收喔」、「不可能南投的垃圾全都送到外縣市燒吧」。鈕則勳教授分析指出，許淑華的形象定位非常清楚，學什麼像什麼，也有政治魅力，名間焚化爐這事件若沒有繼續延燒，將會是輕舟已過萬重山。

NO.8 高虹安｜好評影響力2.51

新竹市長高虹安的討論焦點持續集中於復職後的市政表現與2026選舉布局。新竹市政府宣布三年內還清68億元債務，民調相關討論聲量占比22%（6,138筆），2月6日有民調顯示高虹安支持度突破五成並大幅領先，網友討論「以後出事別再推給林智堅啊」、「身為一個新竹市長挖出真相是很正常的事」、「原來什麼都沒做也有5成滿意度」、「果然有錢人和你想的不一樣」、「就是喜歡她呀」。

2026市長選舉相關聲量達3,914筆，顯示地方政治已提前升溫。外界認為國民黨可能採取「禮讓現任市長」策略，民進黨人選仍未確定，陽明交大教授林志潔被視為潛在人選，時代力量黨主席王婉諭也傳出有意參選。

NO.7 陳光復｜好評影響力2.96

澎湖縣長陳光復首度進榜，來自一場突發意外，大年初一（2月17日）陳光復出席春節活動，不慎踩空跌倒，昏迷送醫，消息曝光後迅速引發全台關注。當日相關聲量高達10,577筆，隔日仍有8,031筆，2月19日則維持3,013筆，後續數日討論度依然不低。熱門關鍵字包括「頭部重創」、「失去呼吸心跳」、「送醫搶救」、「恢復健康」等，重摔第12天，陳光復「已能睜眼、張嘴」的消息，網路上也出現大量祝福、祈禱聲音。

NO.6 侯友宜｜好評影響力2.68

新北市長侯友宜2月聲量明顯集中於2026新北市長選舉提前升溫，相關討論度高達14,816筆（占比41％），2月底台北市副市長李四川宣布請辭，代表國民黨投入新北市長選戰。這場選戰同時牽動多方勢力。民進黨派出立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌2月1日成立新北市競選總部，選情出現藍綠白三方角力的格局。隨著李四川確定投入，外界也開始討論侯友宜的角色定位，相關話題在政論節目與社群平台持續延燒，網友表示「票集中能看到團結一致的力量」、「最欣賞侯友宜做事的態度」、「實力講話的時代」、「最好的典範，勝利不用在我」。

NO.5 張善政｜好評影響力2.71

桃園市長張善政本次排名第五，焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），聲量最高點2月26日社群討論「桃園選情下猛藥？ 傳賴清德欽點要派『他』來挑戰張善政」，網友留言「桃園非憨川莫屬」、「真是低估桃園人了」、「辭立委來桃園挑戰」、「應該叫林智堅」、「台灣選舉史以來最大得票數差距要出現囉！期待」。

除了選舉議題，張善政在春節期間也積極參與地方活動，走春與新春拜年相關聲量約2,726筆，維持曝光度。

NO.4 黃偉哲｜好評影響力2.64

台南市長黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論；延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），高點落於開學第一天2月23日聲量5,529筆，黃偉哲公開質疑全面免費營養午餐可能拖垮教育預算，，引發社群兩極討論，「那你跟牌幹嘛」、「這位是挺軍購可以犧牲學子福利囉」、「少子化成這樣了，現在是可以有多少教育預算」。

第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆，台南不跟進，黃偉哲回應若真的可行，乾脆提前在下午4點下班就好了。網友表示「你就宣布台南4點可下班」、「非常有魄力」、「反正這任做完就卸任了」、「這個立意很好，但公司是一個蘿蔔ㄧ個坑，誰來代替這個人」。

NO.3 陳其邁｜好評影響力2.75

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，資深媒體人邱明玉分析高雄市長陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」

2月榜單，陳其邁竄升至第三名，最多討論集中於2026市長選舉，相關聲量8,124筆（占比13%），鈕則勳教授分析「陳其邁唯一的壓力大概就是輔選賴瑞隆，高雄不能輸，陳其邁就有中央入場券！但賴瑞隆的政治魅力不夠，形象定位也不清楚，還有之前的小孩疑似校園霸凌衝突事件，對賴瑞隆是不利的刻板印象或破綻，柯志恩可能還有一搏的機會。」

另一高點來自總統賴清德，2月18日公開點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，鈕則勳教授對此解讀「會拉高陳其邁的政治行情」，邱明玉指出，陳其邁當過行政院副院長了，就看賴清德如何安排。隨著中央與地方政治布局逐漸浮現，陳其邁的人設也從地方首長要守住高雄基本盤，逐漸轉向民進黨內的重要接班戰力。

NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.64

台中市政府提供

台中市政府提供

台中市長盧秀燕繼續維持榜單亞軍，如何在「安內」與「攘外」之間取得平衡。

2026台中市長接班的「姐弟之爭」（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12,461筆（占比14%），網友討論「只要把台中帶起來，市長沒功勞也有苦勞」、「讓中生代起來，台中需要茁壯」。國民黨內部的策略，主席鄭麗文與盧秀燕的時程不同調等之間的微妙角力，鈕則勳教授提醒「盧秀燕搞不定姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北選局，又變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。」

另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆，資深媒體人邱明玉表示「自從盧秀燕不接黨主席，又爆發豬瘟、禽流感，重挫她的政治聲望之後，沈潛了一陣子，訪美被視為她要復出的起手式。」鈕則勳教授則分析「做某種程度的焦點轉移，揮開搞不定的台中選局，藉由訪美這局重拾2028的手感，倘若外界有這樣的聯想，對盧秀燕是不利的；優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。」邱明玉也補充：「對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。」

NO.1 蔣萬安｜好評影響力 2.86

台北市政府提供

台北市政府提供

台北市長蔣萬安2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），網友留言「立意良善、配套措施不足！」「落實育嬰假比較重要」、「萬事起頭難」、「政策總預算550萬，能給幾個人用」。鈕則勳教授直指「蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。」

台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%）；上海燈區引發矮化質疑，台灣基進黨吳欣岱批「無菸燈會」應設吸菸區的言論更引發輿情炸裂，網友留言「3分鐘忍不了，大眾交通運輸工具都不用搭」、「哪個抽菸的人需要3分鐘抽1支？！」、「頭一次看有『醫生』公然挺吸菸的」、「我不希望我帶著小孩逛燈會還會吸到二手菸」。鈕則勳分析「綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在只有零星的炮火去打蔣」。

二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，前副總統呂秀蓮認為「綠營不該在只有民進黨執政時參加、不理會國民黨執政時舉辦的紀念活動，台灣應該要只論是非、不分顏色。」並認為蔣萬安表現非常誠懇，講的話也很有意義。網友表示「蔣萬安跟呂秀蓮的感言才是真正的愛台灣」、「法律上已經沒有父債子還這回事了不是嗎」。鈕則勳教授分析「無論是儀態、論述，腰能彎得多低，他就彎多低，審慎看待這個弱勢點，我相信蔣萬安會去做很多議題管理、沙盤推演。」

資深媒體人邱明玉直言「藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健」，蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現「高曝光、兩極評價」的態勢。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

