2026-01-02
帶狀皰疹疫苗資訊整理：第二代疫苗特性與接種評估重點一次看
隨著台灣正式邁入高齡化社會，與免疫功能變化常被一同討論的「帶狀皰疹（俗稱皮蛇）」近年再度成為健康關注議題。近年第二代帶狀皰疹疫苗 Shingrix（欣剋疹） 上市後，因疫苗設計方式與適用族群條件與過去世代有所差異，引發民眾對於「是否適合接種」與「新舊疫苗差異」的討論；本文整理帶狀皰疹與疫苗相關重點，提供民眾作為就醫諮詢前的參考資訊。
什麼是帶狀皰疹？哪些人屬於高風險族群？
帶狀皰疹是由水痘－帶狀皰疹病毒（VZV）再次活化所引起。多數人在童年感染水痘後，病毒會潛伏於神經節中，當年齡增長或免疫力下降時，便可能引發帶狀皰疹。
根據流行病學觀察，以下族群屬於相對高風險族群：
- 免疫功能較弱者（如特定慢性疾病或經醫師評估免疫狀態較低者）
- 50 歲以上成人
- 曾感染水痘或帶狀皰疹者
第二代帶狀皰疹疫苗與第一代有何不同？
過去使用的第一代帶狀皰疹疫苗為「活性減毒疫苗（ZVL）」，適用族群較受限制，且接種後的保護效果可能隨時間變化，實際情形依個人狀況而異。；第二代帶狀皰疹疫苗 Shingrix（欣剋疹） 則屬於「非活性重組疫苗（RZV）」，其特點包括：
- 不含活病毒，適用族群範圍較廣
- 需接種 2 劑，間隔約 2～6 個月
- 根據已發表的臨床研究資料，完成接種後在一定追蹤期間內仍可觀察到保護效果，實際效益仍須依個人體質與醫師評估為準
疫苗副作用與接種時機須知
根據臨床資料與實務觀察，第二代帶狀皰疹疫苗常見反應包含：
- 注射部位痠痛、紅腫
- 短暫疲倦、肌肉痠痛
多為短期反應，會於數日內緩解，實際持續時間與反應程度仍因人而異。若正處於帶狀皰疹急性發作期，通常會建議待症狀穩定後，再由醫師評估是否接種。
醫療觀點提醒：帶狀皰疹不只是一時疼痛
四季皮膚科院長林源富醫師表示，帶狀皰疹除急性期皮膚疼痛不適外，部分患者在皮疹消退後，仍可能出現持續性的神經疼痛（帶狀皰疹後神經痛），對生活品質造成長期影響。因此，對於高風險族群而言，提前了解相關疫苗資訊並與醫師討論風險評估與健康規劃，是健康管理的一部分。
免責聲明：本文內容僅為一般健康與疫苗相關資訊整理，提供民眾作為認識疾病與就醫諮詢前之參考，非作為醫療診斷、治療、接種建議或療效保證之依據。疫苗是否適合接種、接種時機與相關風險，應由專業醫師依個人健康狀況進行評估。如有相關疑問，建議諮詢醫療專業人員。
