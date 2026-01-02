2026-01-02 14:01 潮健康
聖誕夜狂歡後排尿灼熱？這只是「上火」還是淋病找上門？」
聖誕、跨年連假聚會多，飲酒、熬夜與性行為頻率上升後，部分青中壯年男性出現排尿灼熱、頻尿或尿道不適。公共衛生資料顯示，性傳染病與泌尿道感染皆可能以「排尿痛」表現，若合併發燒、腰痛等症狀，更需提高警覺。[1]
連假後排尿不適的常見成因：感染與刺激都可能
泌尿道症狀在男性族群中並不少見，但「排尿灼熱」並非單一原因。依美國 CDC 性傳染感染指引，男性尿道炎常見與淋病奈瑟菌、沙眼衣原體等感染相關，典型表現包括排尿灼熱、尿道搔癢或分泌物等。[1]
此外，膀胱炎或其他尿路感染也可能造成頻尿、尿急與灼熱感；而連假期間常見的酒精攝取、熬夜與水分不足，可能帶來脫水與尿液濃縮，搭配性行為後的摩擦、或潤滑劑與清潔用品等化學刺激，亦可能引起短暫尿道不適。[2]
不能忽視的警訊：出現全身症狀應盡速就醫評估
多數排尿不適可透過病史與檢查釐清，但有些狀況需要更快處理。若出現發燒、寒顫、腰背部疼痛、明顯倦怠等全身症狀，需警惕上泌尿道感染的可能；若有會陰部疼痛、突發排尿困難或尿不出來等情形，也可能涉及急性攝護腺發炎反應，建議儘速就醫評估，避免延誤。相關臨床指引亦強調，釐清感染來源與嚴重度對後續處置很重要。[1]
關鍵問診與檢查方向：性行為史、分泌物與檢測是重點
要判斷是感染或刺激，通常會先回到「近期行為與症狀型態」。民眾可自我回想：是否有無保護性行為或多重性伴、是否出現尿道分泌物、是否合併血尿、尿急尿頻，或近期是否使用新的潤滑劑、清潔用品等。必要時可透過尿液檢查、尿液培養，以及以核酸檢測（NAAT）評估淋病與衣原體等感染可能，並依情況進行伴侶同步評估，以降低反覆感染風險。[1]
在國內，疾管署亦多次提醒，近年梅毒、淋病等通報仍維持一定規模，且不安全性行為是重要風險來源，假期聚會後更應留意症狀並及早檢測。[3]
順挺泌尿科診所許家豪院長觀察，連假後門診常見「排尿灼熱、頻尿」主訴，民眾若有高風險性行為或症狀持續不緩解，應以檢查釐清原因，而非自行判斷為單純刺激或「上火」。
連假自我保護，醫師提醒：補水、避免刺激物與正確安全性行為
降低假期後排尿不適風險，重點在「減少刺激、降低感染機率」；許家豪院長提醒，日常上可把握：飲酒時同步補水、避免憋尿、性行為前後溫和清潔、避免刺激性清潔劑或不明成分潤滑用品。
衛福部也提供保險套使用與潤滑注意事項，例如避免油性物質增加破裂風險、每次使用一個並正確配戴，以提升防護效果。若曾有無保護性行為，則建議依風險做適當檢測並留意症狀變化。[4]
排尿灼熱或不適，可能是感染、刺激或其他泌尿問題的訊號。連假後若症狀持續、出現分泌物，或合併發燒腰痛、排尿困難等警訊，建議盡速就醫評估並完成必要檢測；平時落實補水與正確安全性行為，才能在歡聚之後也守住性健康與泌尿健康。
