十大癌症排行揭曉！肺癌連三年蟬聯王座，國健署示警：這7種癌別「無法早篩」
肺癌連三年蟬聯癌王寶座 癌症時鐘快轉14秒
衛福部國健署於12月30日公布最新癌登報告，112年（2023年）新發生癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人；全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8.0人。值得注意的是，「癌症時鐘」再度加快轉動，112年平均每3分48秒就有1人罹癌，比111年的4分02秒快了14秒，顯示癌症對國人健康的威脅日益緊迫。
112年全癌症發生年齡中位數為65歲，較111年延後1歲，反映出人口老化對癌症發生率之影響。部分癌症發生年齡中位數較早，口腔癌為60歲、子宮體癌與乳癌均為57歲、甲狀腺癌則為50歲，顯示上述癌別仍主要威脅中壯年族群。
以「十大癌症新發生人數（男女合計）」統計來看，癌別依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌與子宮體癌。與111年相比，榜單變動主要在後段班：皮膚癌排名上升至第8名，胃癌則退居第9名。
男性大腸癌蟬聯14年榜首 女性子宮頸癌發生率下降傳捷報
至於112年男性癌症人數為7萬1,244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人。男性標準化發生率順位與111年完全相同，大腸癌已連續14年位居男性癌症發生率首位。112年男性十大癌症依序為：大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。
女性方面，新發癌症人數為6萬6,807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。女性標準化發生率順位出現重要變化：原為第9位之子宮頸癌，因防治有成，排名下降至第10位，與胃癌（升至第9位）互換名次。112年女性十大癌症依序為：乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌。
國健署分析，肺癌之所以連續3年位居全體國人癌症發生人數首位（癌王），除了人口老化因素，更與政府自111年起開辦「肺癌早期偵測計畫」有關：透過低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，找出許多早期（0-1期）肺癌個案。雖然確診人數增加，但也意味著更多患者能在早期接受治療，有助於大幅提升患者存活率。
國際間尚無實證建議 7種無法被及早篩檢的癌別
目前國際間尚無實證建議針對以下7種癌症的無症狀者進行篩檢。若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示、及早診治：
攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。
甲狀腺癌：頸部腫塊快速長大、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。
胃癌：常見症狀為噁心、脹氣、消化不良、食慾差，伴隨體重下降。
皮膚癌：皮膚隆起硬塊、潰瘍；痣的顏色、大小發生變化。
子宮體癌：停經後的出血、非經期的不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血。
非何杰金氏淋巴瘤：不明原因發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。
卵巢癌：下腹部腫塊、腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘。
哪些癌症可及早篩檢與發現？ 國健署揭關鍵症狀
癌症初期往往無聲無息，除了定期篩檢，若身體出現以下警訊，請務必提高警覺：
肺癌：持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、無預警體重下降食慾不振。
大腸癌：血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞。
乳癌：乳房發現硬塊、皮膚凹陷、皮膚紅腫、腋下淋巴腫大、乳頭血樣分泌物、凹陷、乳頭濕疹或潰瘍。
肝癌：慢性B、C型肝炎、各種原因有肝硬化（明顯肝纖維化）、習慣性飲酒、代謝症候群並肝功能異常。
口腔癌：口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻。
子宮頸癌：陰道分泌物增多且有異味、非經期之不正常的陰道出血、下腹部疼痛、性交後出血。
符合條件者盡快檢查！ 五癌篩檢的適用對象與效益
國健署強調，對抗癌症最有效的武器就是「篩檢」。實證顯示，定期篩檢可顯著降低死亡率，政府目前針對發生率高且有實證效益的五大癌症提供公費篩檢：
口腔黏膜檢查：對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。補助對象為30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次。
糞便潛血檢查：每2年1次檢查可降低40%大腸癌死亡率，並可減少34%的晚期大腸癌發生率。補助對象為50-74歲民眾，每2年1次。
子宮頸抹片檢查：可降低約70%子宮頸癌死亡率。補助對象為30歲以上婦女，每3年應至少接受1次。
乳房X光攝影檢查：每2年1次乳房檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。補助對象為45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。
低劑量電腦斷層檢查（LDCT）：可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。補助對象分為兩大族群：其一，具肺癌家族史者（50-74歲男性或45-74歲女性，且其父母、子女或手足經診斷為肺癌之民眾）；其二，重度吸菸史者（50-74歲吸菸史達每年30包以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者）。
國健署提醒，2023年間適逢疫情放緩，民眾就醫意願回升，是該年篩檢出更多癌症個案的原因之一。若有癌症相關篩檢之需求，可至全國癌症醫療院所查詢及接受篩檢，或利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格。
資料來源：公布112年國人癌症登記資料分析結果，守護健康未來從癌症篩檢開始
