曹西平過世後留下的提醒：沒有後代、沒有預立遺囑，人生最後誰替你決定？

今天看到曹西平過世的消息，心裡其實停頓了一下。

不是震撼，而是一種很安靜的「啊，原來已經到這個時候了」。

他不是近年活躍在媒體版面的名字，卻是很多人成長記憶裡的一部分——綜藝節目、戲劇角色，還有那種情緒不藏、態度直接的存在感。

曹西平的人生，很「自己來」。

沒有結婚，沒有子女，走的是一條相對孤獨、卻也自由的路。

在他離開之後，另一個比較少被討論、卻非常現實的狀況也浮上檯面——

他沒有後代，也沒有預立遺囑。

這不是對錯的問題，而是制度如何運作的結果。

在法律上，當一個人沒有配偶、沒有子女，又沒有事先交代遺囑時，身後的財產分配、醫療決定、喪葬安排，往往只能依照法定順位、親屬關係， 或交由外部機制處理。

那樣的安排，未必符合他真正的想法，也未必是他會親自選擇的方式。

而這件事，其實不只關於他。

預立遺囑與醫療決定

其實是理財的一部分，而不是死亡的準備。很多人談理財，談的是報酬率、資產配置、現金流。但我越來越覺得，有一塊常被忽略，卻同樣重要——

當我無法自己決定時，誰替我決定？

這不是悲觀，而是風險管理。

一、預立遺囑，不只是分錢

而是保留「人生最後的決策權」，在沒有預立遺囑的情況下，法律會給你一套標準答案。但那個答案，只符合制度，不一定符合你本人。

一份遺囑，實際上至少處理三件事：

1️⃣ 資產如何分配

存款、投資、保險、不動產

是否指定特定親友，或公益團體

2️⃣ 誰來執行

指定遺囑執行人

避免家人彼此猜測、內耗

3️⃣ 哪些你不希望發生

不希望被長期無效醫療

不希望特定人介入財務決策

這些，只有你知道，也只有你能事先說清楚。

二、醫療決定，往往比遺囑更急迫

因為它發生在「你還活著，卻無法表達的時候」，在台灣，目前可以合法完成兩個關鍵文件：

1️⃣ 預立醫療決定（AD）

可以事先表明，在以下情況是否接受維生醫療：

末期病人

不可逆昏迷

永久植物人

極重度失智

這不是放棄生命，而是選擇「怎樣的活著，對我來說仍有尊嚴」。

2️⃣ 醫療委任代理人

指定一位你信任的人

當醫療判斷出現灰色地帶時，由他替你溝通與決定

避免家人承擔無法承受的心理壓力

對沒有子女，或不希望孩子承擔這個角色的人，尤其重要。

把這件事，當成資產配置的一環

我現在會這樣看：

投資，是讓資產在你 有能力時 有效率

有效率 預立遺囑與醫療決定，是讓人生在你失去表達能力時不失控

它們做的是同一件事：降低不確定性，保留主控權。

真正成熟的理財，不只問：我能賺多少？

而是也願意問：如果有一天我不能說話，我的錢、我的身體、我的尊嚴， 還是不是照我想要的方式被對待？

給現在就能開始的人：一個很實際的順序

Step 1｜盤點

資產清單（不用完美，但要誠實）

想照顧的人，以及不想造成負擔的人

Step 2｜醫療先行

完成預立醫療決定

指定醫療委任代理人

Step 3｜遺囑

簡單版也可以

先把「不希望發生的事」寫清楚

Step 4｜定期更新

人生階段變了，就調整

就像投資組合一樣

曹西平的人生，很真，也很完整。

而他留下的這個狀況，意外成了一個提醒：

自由地活著，和被好好安排地離開， 其實是兩件不同的事。

願他安息。

也願我們還活著的時候， 能多替自己想清楚一點。

