2025-12-31 10:53 只想工作不想上班的Summer
曹西平過世後留下的提醒：沒有後代、沒有預立遺囑，人生最後誰替你決定？
今天看到曹西平過世的消息，心裡其實停頓了一下。
不是震撼，而是一種很安靜的「啊，原來已經到這個時候了」。
他不是近年活躍在媒體版面的名字，卻是很多人成長記憶裡的一部分——綜藝節目、戲劇角色，還有那種情緒不藏、態度直接的存在感。
曹西平的人生，很「自己來」。
沒有結婚，沒有子女，走的是一條相對孤獨、卻也自由的路。
在他離開之後，另一個比較少被討論、卻非常現實的狀況也浮上檯面——
他沒有後代，也沒有預立遺囑。
這不是對錯的問題，而是制度如何運作的結果。
在法律上，當一個人沒有配偶、沒有子女，又沒有事先交代遺囑時，身後的財產分配、醫療決定、喪葬安排，往往只能依照法定順位、親屬關係， 或交由外部機制處理。
那樣的安排，未必符合他真正的想法，也未必是他會親自選擇的方式。
而這件事，其實不只關於他。
預立遺囑與醫療決定
其實是理財的一部分，而不是死亡的準備。很多人談理財，談的是報酬率、資產配置、現金流。但我越來越覺得，有一塊常被忽略，卻同樣重要——
當我無法自己決定時，誰替我決定？
這不是悲觀，而是風險管理。
一、預立遺囑，不只是分錢
而是保留「人生最後的決策權」，在沒有預立遺囑的情況下，法律會給你一套標準答案。但那個答案，只符合制度，不一定符合你本人。
一份遺囑，實際上至少處理三件事：
1️⃣ 資產如何分配
- 存款、投資、保險、不動產
- 是否指定特定親友，或公益團體
2️⃣ 誰來執行
- 指定遺囑執行人
- 避免家人彼此猜測、內耗
3️⃣ 哪些你不希望發生
- 不希望被長期無效醫療
- 不希望特定人介入財務決策
這些，只有你知道，也只有你能事先說清楚。
二、醫療決定，往往比遺囑更急迫
因為它發生在「你還活著，卻無法表達的時候」，在台灣，目前可以合法完成兩個關鍵文件：
1️⃣ 預立醫療決定（AD）
可以事先表明，在以下情況是否接受維生醫療：
- 末期病人
- 不可逆昏迷
- 永久植物人
- 極重度失智
這不是放棄生命，而是選擇「怎樣的活著，對我來說仍有尊嚴」。
2️⃣ 醫療委任代理人
- 指定一位你信任的人
- 當醫療判斷出現灰色地帶時，由他替你溝通與決定
- 避免家人承擔無法承受的心理壓力
對沒有子女，或不希望孩子承擔這個角色的人，尤其重要。
把這件事，當成資產配置的一環
我現在會這樣看：
- 投資，是讓資產在你有能力時有效率
- 預立遺囑與醫療決定，是讓人生在你失去表達能力時不失控
它們做的是同一件事：降低不確定性，保留主控權。
真正成熟的理財，不只問：我能賺多少？
而是也願意問：如果有一天我不能說話，我的錢、我的身體、我的尊嚴， 還是不是照我想要的方式被對待？
給現在就能開始的人：一個很實際的順序
Step 1｜盤點
- 資產清單（不用完美，但要誠實）
- 想照顧的人，以及不想造成負擔的人
Step 2｜醫療先行
- 完成預立醫療決定
- 指定醫療委任代理人
Step 3｜遺囑
- 簡單版也可以
- 先把「不希望發生的事」寫清楚
Step 4｜定期更新
- 人生階段變了，就調整
- 就像投資組合一樣
曹西平的人生，很真，也很完整。
而他留下的這個狀況，意外成了一個提醒：
自由地活著，和被好好安排地離開， 其實是兩件不同的事。
願他安息。
也願我們還活著的時候， 能多替自己想清楚一點。
