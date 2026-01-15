打造有助放鬆的睡眠空間：居家睡眠環境調整指南

2026-01-15 14:01 潮健康

　

睡眠品質與日常狀態的關聯：不容忽視的休息時刻

良好的睡眠對於我們的整體健康至關重要，它不僅影響我們的日常表現和警覺度，並與情緒調整及整體身體狀態維持有關。國家衛生研究院建議，成年人每晚應有7-８小時的優質睡眠 ，才能維持最佳的生理與心理健康狀態。然而，現代生活的壓力和不良的生活方式常常干擾我們的睡眠。有研究指出，長期睡眠不足與部分慢性健康風險之間存在關聯。因此建立一個優質的睡眠環境，已成為現代健康管理的重要環節。

　

睡眠品質的改善需要從多個面向著手，包括環境控制、生理節律調整，也可加入適當的睡眠輔助工具運用。美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）研究指出，理想的睡眠環境應具備四大要素：適當的黑暗度、涼爽的室溫、舒適的寢具，以及安靜的環境。這些環境條件被認為與睡眠放鬆感受及入睡過程有關。

　

科技輔助睡眠監測：了解自己的睡眠週期與品質

隨著科技進步，智慧睡眠追蹤裝置已成為現代人了解自身睡眠狀況的重要工具。這類穿戴式或非穿戴式裝置可紀錄心率變化、呼吸節奏與活動狀態等資訊，並透過演算法分析睡眠階段，包括快速動眼期（REM）、深層睡眠期與淺層睡眠期的分布情況。使用睡眠追蹤器時，重點不在於追求完美的睡眠分數，而是觀察長期趨勢與個人模式。若發現自己的深層睡眠時間持續偏低，可能需要檢視睡前習慣，如是否過晚攝取咖啡因、睡前使用3C產品的時間是否過長，或是臥室溫度是否過高。

　

除了生理數據監測，部分進階裝置也能記錄環境因素，包括室內光線強度、噪音分貝以及溫濕度變化。這些數據能幫助使用者找出影響睡眠的環境干擾因子。然而，若長期存在嚴重的睡眠障礙，如失眠症、睡眠呼吸中止症等，仍應由專業醫療人員進行進一步評估。

　

有助於打造放鬆睡眠空間的四個常見元素

為了打造有助於睡眠的居家環境，健康管理師張恆恩分享四個可注意的常見元素：

　

第一：光線管理。褪黑激素的分泌受到光線抑制，因此臥室應使用遮光性佳的窗簾，並避免使用發出藍光的電子裝置。若需要夜燈，建議選擇暖色調、低亮度的光源。

　

第二：溫度調節。人體核心體溫下降是啟動睡眠機制的重要訊號，維持室溫涼爽，十六至二十度常被視為多數人感受較為舒適的範圍。

　

第三：寢具選擇。符合人體工學的床墊與枕頭能提供適當支撐，有助於提升躺臥時的舒適感。床墊應依個人體重、睡姿習慣選擇適當軟硬度，枕頭高度則需維持頸椎自然曲線。

　

第四：聲音控制。持續的背景噪音或突發聲響都會干擾睡眠。可考慮使用白噪音機、耳塞，或播放自然環境音（如雨聲、海浪聲）來遮蔽環境噪音。

　

另外也可將臥室打造成深度療癒空間，部分使用者除了重視床墊、枕頭之外，適度的深層壓力刺激（Deep Pressure Stimulation），均勻且穩定的觸感，可能與部分使用者的放鬆感受有關。在睡眠應用上，重力毯（加重毯）即是運用此原理的代表性產品，能幫助使用者更快進入放鬆狀態，提升整體睡眠品質。

　

建立個人化睡眠儀式：從行為習慣強化睡眠品質

除了硬體環境的優化，建立規律的睡眠儀式同樣重要，在就寢前一至二小時開始執行固定的放鬆程序，能有效向大腦發送「準備睡眠」的訊號。

　

具體的睡眠儀式可包括：調暗室內燈光、進行溫和的伸展運動或瑜伽、閱讀紙本書籍、聆聽放鬆音樂、進行深呼吸練習或正念冥想。這些活動的共通點在於避免刺激性內容，幫助身心從白天的活躍狀態逐步過渡到休息模式。

　

飲食方面，睡前四至六小時應避免攝取咖啡因，包括咖啡、茶類、可樂及巧克力。酒精雖然可能幫助入睡，但會干擾睡眠週期，導致睡眠品質下降。若有睡前飢餓感，可選擇少量富含色胺酸的食物，如香蕉、堅果或溫牛奶，這類食物常被納入睡前飲食選擇的討論中。

　

運動習慣也會影響睡眠；規律的中等強度運動能改善睡眠品質，但建議在睡前三小時完成，避免因體溫升高和神經興奮影響入睡；最重要的是，若嘗試各種方法後仍持續失眠超過三個月，且影響日常生活功能，應諮詢睡眠醫學專科醫師，進行專業評估與治療，切勿自行長期依賴安眠藥物。優質睡眠是健康的基石，透過科學化的環境營造與行為調整，每個人都能逐步找出較適合自己的睡眠調整方式。

　

圖說：理想的睡眠環境

　

圖說：運用科技打造的睡眠環境

　

免責聲明：本文為一般健康與生活資訊整理，僅供參考，非作為醫療診斷、治療或用藥依據。如有持續性睡眠困擾，應由專業醫療人員評估。

　

　

　

延伸閱讀：

精選文章

睡眠大科學

資料來源：

1.國家衛生研究院－一夜好眠的重要性 

2. National Sleep Foundation – How to Make a Sleep-Friendly Bedroom

原文出處：打造有助放鬆的睡眠空間：居家睡眠環境調整指南

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#咖啡 #食物 #睡眠品質

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
往下滑看更多精彩文章
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

編輯推薦

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

往下滑看更多精彩文章
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57 女子漾／編輯許智捷
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

編輯推薦

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#住宅 #新制 #登記 #房屋稅 #租金補貼

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

往下滑看更多精彩文章
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

編輯推薦

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新制 #行車安全 #使用手機

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

往下滑看更多精彩文章
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026-01-06 17:43 女子漾／編輯許智捷
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix

2026 年被視為台灣預防醫療體系的重要轉捩點。除長照 3.0 推動醫照整合外，政府同步啟動多項預防醫療新制，包括公費疫苗接種流程簡化、癌症公費篩檢項目由原本 5 項擴增至 6 項，正式納入胃癌篩檢，希望透過制度調整，強化「早期發現、早期介入」的健康防線。

編輯推薦

成人肺炎鏈球菌疫苗改制　一針完成接種

圖／疾管署
圖／疾管署

自 2026 年 1 月 15 日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種制度將全面調整。新制改採新型 20 價（PCV20）或 21 價結合型疫苗，由過去需分別接種 13 價與 23 價兩劑，簡化為單劑完成，保護力與舊制兩劑相當。

圖／疾管署
圖／疾管署

公費適用對象包含 65 歲以上長者、55 至 64 歲原住民，以及 19 至 64 歲具高風險慢性病或免疫功能不全族群。

新冠疫苗開放期間限定公費接種

圖／疾管署
圖／疾管署

因應病毒持續變異，政府規劃於 2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，提供 6 個月以上全民免費接種最新型新冠疫苗。後續是否延長，將視施打率與疫情發展進行評估。

六大癌症公費篩檢全面擴大　胃癌首度納入

圖／新竹市衛生局
圖／新竹市衛生局

2026 年起，政府公費癌症篩檢項目擴增為六大類，並同步調整篩檢年齡與條件。新增的胃癌篩檢，提供 45 至 74 歲民眾終身一次糞便幽門螺旋桿菌檢測。

肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對具家族史者下修至男性 45 歲、女性 40 歲，或吸菸史達 20 包年以上者，每 2 年可接受一次檢查。大腸癌篩檢年齡亦下修，一般民眾為 45 至 74 歲，具家族史者可自 40 歲起接受篩檢。

乳癌篩檢全面放寬至 40 至 74 歲女性，每 2 年一次；子宮頸癌則維持 25 歲以上女性可做抹片檢查，並於 35、45、65 歲加做 HPV 檢測。口腔癌篩檢適用於 30 歲以上有嚼檳榔或吸菸者，原住民則自 18 歲起納入。

成人健檢年齡維持 30 歲　攔截三高年輕化

為因應高血壓、高血糖、高血脂年齡層下移趨勢，成人預防保健健檢門檻正式下修至 30 歲。

30 至 39 歲每 5 年可檢查一次
40 至 64 歲每 3 年一次
65 歲以上則每 1 年一次

檢查內容包含基本身體檢查、血液生化、尿液分析及慢性病風險評估。

健康幣制度試辦　完成篩檢可累積點數

衛福部預計最快於 2026 年第一季試辦「健康幣」制度，透過 APP 紀錄民眾完成公費篩檢、疫苗接種與社區健康活動情形，累積點數後可用於折抵健保部分負擔，或兌換健康相關商品與合作藥局優惠。

衛生單位建議，年滿 30 歲的民眾可主動預約家醫科診所進行免費成人健檢；家中若有長輩，亦可確認是否已接種肺炎鏈球菌疫苗，尚未接種者可於 1 月 15 日後依新制完成一針接種，以提升保護力。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#癌症 #新制 #胃癌 #肺炎 #疫苗接種 #公費篩檢

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

往下滑看更多精彩文章
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05 14:31 女子漾／編輯許智捷
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

編輯推薦

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

最新文章

睡眠不足可能影響眼睛健康？解析三項常見視覺風險與日常防護方向

睡眠不足可能影響眼睛健康？解析三項常見視覺風險與日常防護方向

#眼睛 #睡眠品質 #偏頭痛

潮健康 2026.01.15 6
打造有助放鬆的睡眠空間：居家睡眠環境調整指南

打造有助放鬆的睡眠空間：居家睡眠環境調整指南

#睡眠品質 #咖啡 #食物

潮健康 2026.01.15 6
法式吐司 蛋香奶香，療癒小貓

法式吐司 蛋香奶香，療癒小貓

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #吐司 #雞蛋

isa小眼睛 2026.01.15 10
心血管照護如何從「被動治療」邁向「主動預防」

心血管照護如何從「被動治療」邁向「主動預防」

#營養 #心血管疾病 #高血脂

潮健康 2026.01.15 13
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

#紅色 #娜璉 #禁忌 #吉伊卡哇 #分享 #尾牙 #年終尾牙

女子漾／編輯周意軒 2026.01.15 69
農曆年前身形評估討論升溫：醫師分享抽脂諮詢時的考量方向

農曆年前身形評估討論升溫：醫師分享抽脂諮詢時的考量方向

#理性 #假期 #分享

潮健康 2026.01.14 15
那間西藥房，比健身房更勵志

那間西藥房，比健身房更勵志

#馬拉松 #運動 #百岳

巧比。針線包 2026.01.14 23
焦慮與睡眠品質與免疫指標之關聯：NK細胞研究觀察

焦慮與睡眠品質與免疫指標之關聯：NK細胞研究觀察

#運動 #角色 #周邊

潮健康 2026.01.14 25
長痘、暗沉、粉刺反覆？正確卸妝，應該掌握這些原則

長痘、暗沉、粉刺反覆？正確卸妝，應該掌握這些原則

#肌膚 #清潔 #保養品

潮健康 2026.01.14 15
洋蔥櫛瓜蛋吐司 柔軟清爽的蔬菜早晨

洋蔥櫛瓜蛋吐司 柔軟清爽的蔬菜早晨

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #吐司 #起司

isa小眼睛 2026.01.14 15
18+