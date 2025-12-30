2025-12-30 16:01 Kai.楷富｜Wow這就是人生
讓人喜歡跟你說話並不難：先對焦頻率，再用三步驟圈住人心
想讓人喜歡跟你說話嗎？本文感謝【圈圈心理】邀請，讓我從《人際溝通藝術｜運用心理學打造說服力金三角》這堂線上課中，學到三件事——「頻率先對上，溝通才有效」、「起承轉合是阻礙表達的元兇」、「倒三角型說話法」。這些內容讓我對溝通有全新的理解，現在就想與你分享！
▍頻率先對上，溝通才有效
美國精神科醫生艾瑞克·伯恩（Eric Berne），在1950年提出「人際溝通分析」理論，將人的內在分成了「父母」「成人」「孩童」三種狀態，並在與人溝通時，會以「不重疊」形式展現出來。
可以見得， 如果你用「成人」狀態來回應處於「父母」狀態的對方，溝通頻率自然無法對焦，容易降低溝通成效。
▘三種狀態的差別
1.）父母狀態：容易用上對下的口吻進行溝通，包含語氣與態度。例如：你這麼做是不行的，別讓我失望。
2.）成人狀態：較能以客觀角度看待事情，以邏輯分析為主。例如：這件事情，如果從另一個角度來看，或許能找到新的解方。
3.）兒童狀態：說話帶有孩子般的舉止，撒嬌與求助是常見的行為。例如：這件事好難喔，你能幫忙我一下嗎？或是再寬限我幾天呢？
最簡單提升溝通效率的做法——先察覺對方狀態，並切換與對方同頻。
▍心裡預期，是溝通失落感的元兇！
事實上，我們在與人溝通時，心裡容易預設某個結果。
例如，你用兒童狀態與對方溝通，心裡希望對方能以父母狀態回應你的需求，提供照顧或幫助，結果對方卻以成人狀態，理性回應你，便容易產生失落感。
此時，如果我們沒有切換與對方同頻率，就容易在溝通裡產生委屈或憤怒──覺得對方不理解你，不想幫助你。
面對這樣的情況，我鼓勵你記得：改變自己會比改變他人容易，為了達成你的溝通目的，覺察對方的狀態後，就用同狀態來表達你的需求吧。
例如，在覺察到對方用成人狀態回應你之後，請改用成人狀態重新說出你的需求，便能提高對話的成效。
▘切換頻率的困難是什麼？
放不下自己的立場，是我認為的難點。
有時後，我們明知道這樣說話對方比較能聽進去，可是心裡還是會有一個聲音說：「為什麼要我遷就他？」那是一種自尊心的拉扯。
我們都希望被理解、被認同，所以當要先去理解別人的時候，心裡難免有點不甘心。也因為這樣，我們常會希望對方來「配合我們的節奏」，而不是自己去調整頻率。
但我後來發現，溝通其實很難照著我們的劇本走。如果一開始就預設「我講這句他應該要這樣回」，那溝通就會變得很死、很線性。
一旦對方沒照劇本反應，我們就容易卡住、甚至生氣與委屈。
所以，我會提醒自己：在溝通之前，先想清楚「我最終想要得到的是什麼」，而不是「我要怎麼說他才會照我想的做」。讓過程保留一點開放空間，允許對方用他自己的方式去回應。
有時候，當我們願意先調整一下頻率，反而能更快地被理解。
▍找不到適合的人聽你說話嗎？
說實話，在生活中要找到能真正理解自己、對頻的人，其實不容易。這也是我這次和【圈圈心理】合作，最感受到的一件事。
【圈圈心理】是整合式心理學習數位平台，希望成為民眾的心理健康「引路人」，這跟我創《Wow這就是人生》平台的理念相近。
他們的品牌概念很有意思──以「畫圈圈」作為核心，帶給你像頸枕、耳機的意象，感受到滿滿的心理照顧。
這也正好象徵了他們的線上諮詢服務：讓人可以在安全、放鬆的環境中，安心地說出內心的聲音。你可以在【圈圈心理】官網裡，找到合適的心理諮詢專家為你服務。
▘圈圈心理：淺顯易懂的學習平台
除了線上諮詢，【圈圈心理】還有提供各種線上課程與文章，幫助你容易理解心理健康相關知識。
這次我體驗的課程讓我很驚艷──內容簡單、淺顯易懂，沒有太多專業術語，卻能讓人很快理解概念。對我來說，這比複雜的理論還更實用、更容易上手。
如果你也想試試被理解、被聽見的感覺，或是想學一些實用的溝通技巧，我很推薦大家可以上【圈圈心理】的官網看看喔。
▍倒三角型說話法，幫助你圈住人心
這次體驗課程中，我還學到「倒三角型說話法」超實用技巧：最重要的內容 → 次要內容 → 背景。
我認為，這是現代人表達時最需要練習的結構。
▘放棄起承轉合吧！
現代人的注意力是短暫的，起承轉合的表達形式，容易讓聽的人失去耐心、抓錯重點，也可能讓自己越講越離題。
正如《聰明簡潔的溝通》這本書提到的──順應人們消化內容的方式行動，而不是用你希望他們採用的方式。既然注意力縮短是事實，直接說重點，則成為現代人溝通的重要練習。
▘倒三角形說話法步驟
第一步：最重要的內容
- 優先表達你想說的結論或感受。
第二步：次要的內容
- 再補充你想分享的原因或細節。
第三步：背景
- 最後再說明整體的故事脈絡。
▘倒三角形說話法示範
示範一（傳統說法）
- 上週我去吃了一間新開的火鍋店，以石頭火鍋為主，而且是吃到飽喔。店裡的裝潢超新超漂亮，食材也很新鮮，蔬菜提供得非常多，湯頭也很棒，真的超好吃！
- 但是，服務很差，請服務人員加湯，他們一副愛理不理的樣子，讓我超火大，不會再來第二次！
示範二（倒三角型說話法）
- （最重要的內容）上週我去吃了一間，不會再去第二次的店。
- （次要的內容）那是新開幕的石頭火鍋餐廳，但服務很差，我請服務人員加湯，他們一副愛理不理的樣子，讓我超火大。
- （背景）可惜店裡的裝潢超新超漂亮，食材也很新鮮，湯頭也很棒，就服務差到不行。
是不是立刻覺得第二種更清楚、更有力？倒三角型說話法的核心，就是先讓對方明白「你到底想說什麼」，再帶他進入細節。
▍讓人喜歡跟你說話並不難
看完今天的內容，不知道你有什麼新收穫呢？歡迎你留言與我分享。
最後，讓我為你整理本文兩大重點：
1.同理思考，讓表達更好懂
- 想讓人喜歡跟你說話，關鍵在於能站在對方角度思考，理解自己的話對對方來說是否清楚、簡潔、容易理解。
2.對齊頻率，提升溝通效率
- 確認雙方是否在同一個理解頻率上，才能真正提高溝通效果。因為，溝通的目的不是自己說完就好，而是讓訊息被對方正確接收。
📌快來使用我的折扣碼吧！
如果你對今天的內容很感興趣，推薦你使用我的折扣碼購買——《人際溝通藝術｜運用心理學打造說服力金三角》這門線上課。相信你一定能獲得與我不同的新觀點喔。
【圈圈心理】平台上還有許多與身心健康相關的線上課程：課程原價 890 元，限時優惠價只要 690 元，再輸入我的專屬折扣碼，還能再折 “200” 元！
- 【我的折扣碼】：youknowthatkai
- 【線上課連結】: https://circlewe.co/3SLAY
- 【圈圈心理IG】：@circlewe_life
邀你一起學習，照護自己的身心健康。
我們下篇見～
你喜歡我的創作嗎？Hello 我是楷富，一位結合身心健康、溝通設計，與人生哲學的健身教練與內容創作者。如果這篇文章的某個段落，剛好說中了你，我在部落格裡，還寫了更多關於身心健康、溝通與生活壓力的思考。👉點擊這裡繼續閱讀相關文章。
📌邀你追蹤
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數