讓人喜歡跟你說話並不難：先對焦頻率，再用三步驟圈住人心

▍頻率先對上，溝通才有效

美國精神科醫生艾瑞克·伯恩（Eric Berne），在1950年提出「人際溝通分析」理論，將人的內在分成了「父母」「成人」「孩童」三種狀態，並在與人溝通時，會以「不重疊」形式展現出來。

可以見得， 如果你用「成人」狀態來回應處於「父母」狀態的對方，溝通頻率自然無法對焦，容易降低溝通成效。

▘三種狀態的差別

1.）父母狀態：容易用上對下的口吻進行溝通，包含語氣與態度。例如：你這麼做是不行的，別讓我失望。

2.）成人狀態：較能以客觀角度看待事情，以邏輯分析為主。例如：這件事情，如果從另一個角度來看，或許能找到新的解方。

3.）兒童狀態：說話帶有孩子般的舉止，撒嬌與求助是常見的行為。例如：這件事好難喔，你能幫忙我一下嗎？或是再寬限我幾天呢？

最簡單提升溝通效率的做法——先察覺對方狀態，並切換與對方同頻。





▍心裡預期，是溝通失落感的元兇！

事實上，我們在與人溝通時，心裡容易預設某個結果。

例如，你用兒童狀態與對方溝通，心裡希望對方能以父母狀態回應你的需求，提供照顧或幫助，結果對方卻以成人狀態，理性回應你，便容易產生失落感。

此時，如果我們沒有切換與對方同頻率，就容易在溝通裡產生委屈或憤怒──覺得對方不理解你，不想幫助你。

面對這樣的情況，我鼓勵你記得：改變自己會比改變他人容易，為了達成你的溝通目的，覺察對方的狀態後，就用同狀態來表達你的需求吧。

例如，在覺察到對方用成人狀態回應你之後，請改用成人狀態重新說出你的需求，便能提高對話的成效。

▘切換頻率的困難是什麼？

放不下自己的立場，是我認為的難點。

有時後，我們明知道這樣說話對方比較能聽進去，可是心裡還是會有一個聲音說：「為什麼要我遷就他？」那是一種自尊心的拉扯。

我們都希望被理解、被認同，所以當要先去理解別人的時候，心裡難免有點不甘心。也因為這樣，我們常會希望對方來「配合我們的節奏」，而不是自己去調整頻率。

但我後來發現，溝通其實很難照著我們的劇本走。如果一開始就預設「我講這句他應該要這樣回」，那溝通就會變得很死、很線性。

一旦對方沒照劇本反應，我們就容易卡住、甚至生氣與委屈。

所以，我會提醒自己：在溝通之前，先想清楚「我最終想要得到的是什麼」，而不是「我要怎麼說他才會照我想的做」。讓過程保留一點開放空間，允許對方用他自己的方式去回應。

有時候，當我們願意先調整一下頻率，反而能更快地被理解。

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

▍找不到適合的人聽你說話嗎？

說實話，在生活中要找到能真正理解自己、對頻的人，其實不容易。這也是我這次和【圈圈心理】合作，最感受到的一件事。

【圈圈心理】是整合式心理學習數位平台，希望成為民眾的心理健康「引路人」，這跟我創《Wow這就是人生》平台的理念相近。

他們的品牌概念很有意思──以「畫圈圈」作為核心，帶給你像頸枕、耳機的意象，感受到滿滿的心理照顧。

這也正好象徵了他們的線上諮詢服務：讓人可以在安全、放鬆的環境中，安心地說出內心的聲音。你可以在【圈圈心理】官網裡，找到合適的心理諮詢專家為你服務。

▘圈圈心理：淺顯易懂的學習平台

除了線上諮詢，【圈圈心理】還有提供各種線上課程與文章，幫助你容易理解心理健康相關知識。

這次我體驗的課程讓我很驚艷──內容簡單、淺顯易懂，沒有太多專業術語，卻能讓人很快理解概念。對我來說，這比複雜的理論還更實用、更容易上手。

如果你也想試試被理解、被聽見的感覺，或是想學一些實用的溝通技巧，我很推薦大家可以上【圈圈心理】的官網看看喔。

圖片授權：圈圈心理CircleWe｜線上心理諮詢與學習平台

▍倒三角型說話法，幫助你圈住人心

這次體驗課程中，我還學到「倒三角型說話法」超實用技巧：最重要的內容 → 次要內容 → 背景。

我認為，這是現代人表達時最需要練習的結構。

▘放棄起承轉合吧！

現代人的注意力是短暫的，起承轉合的表達形式，容易讓聽的人失去耐心、抓錯重點，也可能讓自己越講越離題。

正如《聰明簡潔的溝通》這本書提到的──順應人們消化內容的方式行動，而不是用你希望他們採用的方式。既然注意力縮短是事實，直接說重點，則成為現代人溝通的重要練習。

▘倒三角形說話法步驟

第一步：最重要的內容

優先表達你想說的結論或感受。

第二步：次要的內容

再補充你想分享的原因或細節。

第三步：背景

最後再說明整體的故事脈絡。

Photo by Felix Rostig on Unsplash

▘倒三角形說話法示範

示範一（傳統說法）

上週我去吃了一間新開的火鍋店，以石頭火鍋為主，而且是吃到飽喔。店裡的裝潢超新超漂亮，食材也很新鮮，蔬菜提供得非常多，湯頭也很棒，真的超好吃！

但是，服務很差，請服務人員加湯，他們一副愛理不理的樣子，讓我超火大，不會再來第二次！

示範二（倒三角型說話法）

（最重要的內容） 上週我去吃了一間，不會再去第二次的店。

上週我去吃了一間，不會再去第二次的店。 （次要的內容） 那是新開幕的石頭火鍋餐廳，但服務很差，我請服務人員加湯，他們一副愛理不理的樣子，讓我超火大。

那是新開幕的石頭火鍋餐廳，但服務很差，我請服務人員加湯，他們一副愛理不理的樣子，讓我超火大。 （背景）可惜店裡的裝潢超新超漂亮，食材也很新鮮，湯頭也很棒，就服務差到不行。

是不是立刻覺得第二種更清楚、更有力？倒三角型說話法的核心，就是先讓對方明白「你到底想說什麼」，再帶他進入細節。

▍讓人喜歡跟你說話並不難

看完今天的內容，不知道你有什麼新收穫呢？歡迎你留言與我分享。

最後，讓我為你整理本文兩大重點：

1.同理思考，讓表達更好懂

想讓人喜歡跟你說話，關鍵在於能站在對方角度思考，理解自己的話對對方來說是否清楚、簡潔、容易理解。

2.對齊頻率，提升溝通效率

確認雙方是否在同一個理解頻率上，才能真正提高溝通效果。因為，溝通的目的不是自己說完就好，而是讓訊息被對方正確接收。

圖片授權：圈圈心理CircleWe｜線上心理諮詢與學習平台

📌快來使用我的折扣碼吧！

如果你對今天的內容很感興趣，推薦你使用我的折扣碼購買——《人際溝通藝術｜運用心理學打造說服力金三角》這門線上課。相信你一定能獲得與我不同的新觀點喔。

【圈圈心理】平台上還有許多與身心健康相關的線上課程：課程原價 890 元，限時優惠價只要 690 元，再輸入我的專屬折扣碼，還能再折 “200” 元！

邀你一起學習，照護自己的身心健康。

我們下篇見～

📌邀你追蹤

Wow這就是人生Podcast

Wow這就是人生 粉專

Wow這就是人生 IG

Wow這就是人生部落格