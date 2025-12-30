孩子沒出門，卻走進更危險的地方？這些高風險社群平台，家長一定要知道。圖片來源：IG @tvn_drama、channel.ena.d

在社群媒體發達的時代，孩子的生活場域早已不只存在於學校與家庭之間。放學後待在家裡、拿起手機，看似安全，卻也正在接觸一個大人未必熟悉、卻深刻影響價值觀的數位世界。親子作家趙逸帆近日在臉書發文提醒，「不是所有平台都適合讓學生看！」並進一步整理不同社群平台可能潛藏的風險，以及家長能如何從日常引導與陪伴著手，避免孩子過早或不當進入不適合其年齡的社群平台。

家長注意！5個需特別留意的高風險平台類型

1. 以「遊戲包裝」的交友軟體

近年不少看似主打小遊戲的 App，其實核心設計是語音互動與陌生人配對，例如不少家長聽過的 WePlay。這類平台常出現混齡聊天、私人房間，以及難以確認對方真實年齡與身分的情況，孩子很容易在毫無防備下，遭遇騷擾、誘導，甚至被進行情感操控。親子作家趙逸帆建議大家不要讓孩子接觸這款軟體，這類平台以語音互動為主，搭配混齡使用者與個別房間設計，使用情境相對封閉，孩子在缺乏防備的情況下，很容易遇到壞人。

2. 直接暴露位置資訊的社群 App

有些社群平台主打「附近的人」或即時配對功能，例如 MixerBox 冰友，卻讓孩子在未充分理解後果的情況下，直接公開自己的所在位置。一旦與陌生人互動，風險除了可能有言語上的騷擾之外，也可能延伸到實際的人身安全問題。除非是家長基於安全定位的需求，否則並不建議孩子自行下載與使用這類 App。

圖片來源：pexels

3. 成人內容比例偏高的論壇型平台

像 Dcard、PTT 這類論壇，本身並非違法空間，也有其社群功能與討論價值，但整體內容尺度、情感話題，以及性與關係的呈現方式，明顯是以成人使用者為主要對象。中小學生若長時間接觸，容易在尚未具備足夠判斷能力前，被灌輸過於成人化、甚至扭曲的價值觀。

4. 影音界線極度模糊的平台

以 X（前 Twitter）為例，平台上色情、暴力、仇恨與獵奇內容混雜，且缺乏明確有效的遮蔽與分級機制。孩子可能在毫無預警的情況下，接觸大量超齡影像，對心理狀態與性別觀念造成直接衝擊。趙逸帆建議，若孩子已經使用這類平台，家長需要做的不是單純刪除，而是清楚了解他看見了什麼，並找機會進行討論與引導。

5. 演算法高度不可控的文字型社群

近年快速竄紅的 Threads，也已吸引大量青少年進駐，但其內容幾乎完全由演算法推送。孩子接觸到的資訊，多半來自平台自動推薦，而非經過主動篩選。家長在面對孩子使用這類社群時，更需要留意的是，是否能持續與孩子討論隱私界線、發言後果與網路攻擊文化，協助他們建立基本判斷力，否則很容易在無意間受傷，或成為傷害他人的一方。

圖片來源：IG @tvn_drama

以短影音為主的平台也要特別留意

以抖音為代表的短影音平台，親子作家趙逸帆表示，需要特別留意其高度成癮的設計。孩子只要一打開 App，幾乎不需選擇就會立刻進入內容推送，容易在不知不覺中拉長使用時間。加上內容多以高度娛樂、情緒起伏大的形式呈現，長期接觸可能影響孩子的專注力、情緒穩定與價值觀建立。趙逸帆也提醒，這類平台並非全面禁止，而是必須嚴格控管使用時間與頻率，短時間、有限度的接觸，才較符合孩子的身心發展需求。

圖片來源：pexels

家長注意！必須「直接介入」的極高風險平台

1. 流量導向、模仿文化盛行的平台

以快手為代表的短影音平台，因內容審核相對寬鬆，加上直播打賞與流量機制明確，容易讓極端行為或誇張內容被放大、甚至被鼓勵模仿。部分挑戰與行為本身就具有高度危險性，對判斷力尚未成熟的孩子而言，更可能在跟風過程中發生意外。若家長發現孩子下載或使用此類平台，建議立即介入，實際了解孩子接觸的內容與互動狀況，而非僅停留在表面提醒。

圖片來源：pexels

2. 色情直播與金錢交易導向的平台

像 SWAG 以及部分 18 禁交友軟體，早已超出一般社群或資訊交流的範疇，其核心設計涉及色情直播與金錢交易。孩子一旦誤入，影響的不只是對性的理解，更可能扭曲對「同意、界線與尊重」的基本認知，將人際關係錯誤地連結到金錢與交易。

3. 容易藏匿犯罪內容的通訊軟體

以 Telegram 為例，近年被揭露有大量非法外流影像、偷拍內容，以及遊走法律邊緣的群組藏匿其中。孩子若在缺乏判斷能力的情況下誤入這類群組，不僅價值觀容易受到影響，甚至可能在不自覺中涉及違法行為。只要家長發現孩子使用此類通訊軟體，就有必要主動了解其加入的群組內容，及早介入，避免後續問題擴大。

4. 18 禁交友軟體

部分標示為 18 禁的交友軟體，其核心目的並非一般社交，而是以性邀約為主要導向。相關案例與報導顯示，這類平台中不乏刻意接近未成年者的使用者，試圖透過對話、試探與心理操控，誘導孩子進入不對等的關係。

圖片來源：pexels

更值得警惕的是，這些平台在年齡審核與使用者把關上往往相當薄弱，一旦未成年者進入，風險已不只是言語騷擾，而可能演變為涉及金錢與性剝削的交易行為。在這樣的互動過程中，孩子容易陷入心理博弈與情感操控，逐步失去判斷與求助能力。家長若發現孩子手機中出現相關 App，應及早介入並了解使用情況，避免孩子在不知情的狀態下掉入難以脫身的陷阱。

家長可以怎麼做？比「禁止」更有效的方法

針對「能不能直接跟孩子說，這些平台不能下載？」這個常見疑問，親子作家趙逸帆提醒，其實並不建議這樣做。過於直接的禁止，反而可能激起孩子的好奇心，讓原本不知道的平台成為想探索的對象。真正重要的，不是替平台貼上好壞標籤，而是讓孩子學會觀察、思考、分辨與善用社群工具。

圖片來源：channel.ena.d

趙逸帆建議，國小階段應以生活情境作為引導，重點放在隱私資料保護、好友審核、帳號管理，以及建立正確的性別與金錢觀，而非過早聚焦特定平台。進入中學後，單純禁止往往效果有限，家長更需要和孩子談清楚手機使用規範、法律責任與情感界線，並設定明確的自然後果。

他也提醒，當孩子進入不適當的社群平台時，關鍵不只是介入或暫停使用，而是理解孩子背後的需求。在給與不給手機之間，其實還有陪伴與對話這條路，花時間走近孩子，往往比責備更能真正發揮保護的力量。

