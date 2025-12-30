2025-12-30 12:00 劉韋廷律師
曹西平遺產全留乾兒子行得通嗎？律師解析遺囑、特留分與法律紅線
一句「我的錢絕不讓曹家人碰」成了遺願？曹西平驟逝後，最怕的不是告別，而是「身後再被誣賴一次」
看到曹西平大哥驟逝的消息，真的很不捨。
我一直記得我參加《震震有詞》開錄第一集，謝震武、曹西平、許聖梅同棚，那天曹大哥談到的不是通告，而是他人生最硬的一段：被說「侵占父親五棟房產」、被說「草率下葬還不通知」、被說「把一千萬現金藏起來」……但他自己講得很清楚：房子不是什麼「爽拿的遺產」，而是一筆筆貸款；父親晚年是他一個人在照顧；貸款也是他一個人在扛，扛到憂鬱、扛到圓形禿，甚至去賣可麗餅還債。更讓人心寒的是，他說那些手足當時不見人影，卻能轉頭把話講得比刀還利。
也因此，外界一直在關注他生前反覆提到的那句話：「我的錢絕不讓姓曹的人碰。」而新聞也提到，他未婚、無子，且早已立下遺囑把財產留給長期照顧他的乾兒子。
但法律很現實：遺囑可以把財產「遺贈」給非繼承人，然而只要侵害到法定繼承人的「特留分」，繼承人仍可請求扣減遺贈。 另外，繼承順位上，配偶以外依序是子女、父母、兄弟姊妹、祖父母；若沒有配偶、子女，且父母也不在，確實就會輪到兄弟姊妹成為繼承人。 而兄弟姊妹的特留分，是其應繼分的三分之一。
很多人問：那能不能讓兄弟姊妹連特留分都拿不到？答案是「不是寫一句『我不給你』就行」。必須符合民法1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。 換句話說，要斷，就要有事實、有證據、有清楚的法律路徑，不是靠情緒寫進遺囑就能「一刀切」。
當然也可以透過保險的規劃，將財產轉換成保單，指定受益人給他的乾兒子，如此一來，乾兒子就可以透過保險身故理賠取得保險金，在3740萬以下不用繳納稅捐，也避免了兄弟姐妹的特留分索討。
我更不捨的是：曹西平大哥一輩子最怕的，可能不是死亡，而是死後再被同一套敘事拖去消費、再被同一場爭議反覆誣賴。希望他真的像他自己說的那樣，把身後事安排好，讓照顧他的人被善待，也讓那些曾經折磨他的紛爭，到此為止。願他在天上，終於可以不用再扛貸款、不用再解釋、不用再硬撐，只要快快樂樂地活成自己。
◎本文內容已獲 劉韋廷律師 授權
