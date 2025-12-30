2025-12-30 10:04 女子漾／編輯許智捷
不用運動就能瘦？「瘦瘦針」爆紅背後，醫師揭 4 大健康風險
「瘦瘦針」近來在社群平台快速竄紅，不少人分享「不用節食、不用運動，體重卻一路下降」的經驗，彷彿為忙碌世代量身打造的減重捷徑。從名人到素人，瘦瘦針幾乎成了近期減重關鍵字，也讓越來越多民眾在減重時，第一個問題不再是「怎麼吃、怎麼動」，而是「我能不能直接打針？」
但問題也隨之而來，真的有這麼輕鬆嗎？瘦瘦針成減肥魔法其實不是你想的那樣。
瘦瘦針是什麼？
所謂的「瘦瘦針」，本質上並非專為減肥而生，而是原本用於代謝相關疾病的藥物，透過影響腸道荷爾蒙，延緩胃排空速度、提升飽足感、降低食慾，讓人「比較不想吃」。在短期內，體重下降確實可能發生，但這樣的改變，並不等於身體真的變健康。
World Gym Blog 引述黃室澧中醫師觀點指出，若過度依賴「打針就能瘦」，卻忽略飲食調整與運動習慣建立這兩件關鍵，一旦停藥後、少了藥物抑制食慾的效果，胃排空速度恢復、食慾回升，飲食攝取量很容易快速增加，體重也就回到原本熱量過剩的狀態，甚至更容易反彈。
瘦得快不等於瘦得對 醫師提醒4大潛在風險
1. 體重下降不等於脂肪真的減少
當熱量攝取突然大幅降低，身體除了燃燒脂肪，也可能分解肌肉作為能量來源。若缺乏重量訓練與足夠蛋白質攝取，肌肉流失風險會明顯提高，基礎代謝率下降，反而替日後復胖埋下隱憂。
2. 腸胃不適影響生活品質
不少使用者在初期會出現噁心、嘔吐、腹瀉或便祕等不適反應，甚至影響進食意願與日常活動。有些人也反映情緒低落、對食物失去樂趣，長期下來反而增加心理壓力。
3. 停藥後容易出現「反彈效應」
瘦瘦針的作用是暫時壓低食慾，卻無法替你建立穩定的飲食與運動習慣。一旦停藥，食慾回升、攝食量增加，加上先前可能已流失的肌肉量，復胖速度往往比想像中更快。
4. 體組成比體重數字更重要
體重下降不代表健康改善，真正關鍵在於脂肪比例與肌肉量。若忽略體組成監測，即使體重變輕，也可能伴隨體能下降與代謝變差。
專家提醒，無論是否選擇藥物作為輔助，都應同步搭配高蛋白、低 GI 的均衡飲食，每週規律進行重量訓練與有氧運動，並培養對飽足感與情緒性飲食的覺察能力。真正能撐得久的減重方式，從來不是「最快」，而是「能長期維持」。
