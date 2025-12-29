2025-12-29 13:23 女子漾／編輯許智捷
手沒力不是累，是警訊？研究揭：握力是全身健康指標，3 個動作一次救體能
多數人提到「握力」，想到的往往只是開罐頭、提重物，彷彿只是手勁的問題。但近年愈來愈多研究指出，握力早已被視為「全身健康狀態的縮影」。如果握力悄悄下降，很可能是身體機能開始卡關的前兆。
波蘭一份研究發現，握力表現較佳的人，通常同時擁有較高的肌肉量、較穩定的代謝能力，在日常生活的獨立性與活動能力上也更穩定。換句話說，一個人的握力，其實藏著他能不能維持身體自理能力的關鍵。
以下分享 3 個把握力「抓回來」的訓練動作，一起增強體能！
1. 槓鈴划船：抓力＋背肌＋核心一次啟動
槓鈴划船不只是背部訓練，對握力更是高度刺激。前傾姿勢下，雙手需要長時間穩定抓握槓鈴，同時維持核心與肩胛穩定，前臂耐力與手部控制力會大幅增加。對於經常提重物、搬東西或需要長時間使用手部的人，是相當實用的全身型訓練。
2. 懸吊單槓：不拉也有效的握力鍛鍊
懸吊不必一定做成引體向上，只要穩定吊在單槓上，就能訓練握力與肩膀穩定群。這個動作需要手部持續抓緊槓面，同時核心與肩帶協同出力，非常適合想提升抓握耐力與上肢控制的人。
3. 手指撐地：進階強化手指到前臂的微細肌力
手指撐地屬於進階動作，能強化手指、手掌與前臂整體穩定度。初學者可從「膝蓋著地版本」開始，減少手指負擔，同時注意核心收緊、肩膀對齊，避免手腕壓力過大。這動作不只增加握力，也能提升身體在地面支撐的能力。
握力變化，就是身體機能的警訊與起點
握力的提升不只讓手更有力，也反映全身協調、肌力與代謝能力的改善。透過全身性訓練，不僅能把握力「抓回來」，也能提升動作品質、行動能力，讓身體在生活中更有力、更穩定。
