天天補鈣卻成效不如預期？營養師分享三個常見飲食觀念
「我每天喝牛奶、也有乖乖吃鈣片，為什麼感覺成效不明顯？」
這是營養諮詢時常被提出的疑問之一。擁有二十年經驗的資深營養師余朱青表示，在實務經驗中，常見民眾對鈣質補充方式存在不少疑問，實際攝取後的飲食搭配與生活習慣，可能影響整體補充效果；因此余朱青營養師特別點出三個大家最常犯的錯誤迷思，教你如何精準補鈣：
1. 迷思一：有吃鈣身體就會吸收？
真相：錯！鈣質補充常會搭配其他營養素一起考量。
鈣質其實很被動，需要「神隊友」幫忙才能乖乖進到骨骼裡。維生素 D3 就像是幫忙開門的鑰匙，維生素 D3 常被納入飲食搭配考量中，作為營養補充規劃的一部分。
而鎂就像是導航員，負責把鈣帶到對的地方（骨骼）。余朱青營養師提醒，如果鎂不夠，鈣質就容易迷路，若飲食營養搭配不均衡，整體補充效果可能不如預期，反而沒補到骨頭。所以，有些人會在營養師建議下，同時留意多種相關營養素的攝取，例如「鈣+鎂+D3」。
2. 迷思二：一次吃高劑量比較有效？
真相：身體吸收能力有限，「少量多次」才是王道。
很多人貪圖方便，想說一次吞一顆高劑量的鈣片就搞定。但其實我們的腸道吸收鈣質的能力是有「天花板」的，一次塞太多根本來不及處理。
營養師強調：「實際攝取效果可能因攝取方式不同而有所差異。」那些沒被吸收的鈣質堆在腸道裡，若攝取方式不當，部分族群可能會感覺腸胃不適。所以，有些人會選擇將攝取分次，作為飲食安排上的一種方式。
3. 迷思三：老了才需要補鈣？
真相：青少年跟上班族才是「隱形缺鈣一族」！
很多爸媽以為孩子長高後就不用補了，錯！青春期青少年與年輕族群在飲食規劃上，也需要特別留意鈣質攝取。
「骨骼就像銀行存摺，30 歲前是努力存錢（存骨本），30 歲後就只能一直花錢（流失）。」余朱青營養師提醒，上班族整天坐著、愛喝咖啡、外食又吃太鹹，這些習慣都在加速「提款」。長期飲食習慣會影響身體狀態，因此不少人會及早留意營養攝取。
解決方案：選對「液態」好吸收，補鈣變輕鬆
免責聲明:本文為一般營養知識與市場資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。產品屬一般食品，無法用於預防、治療或改善疾病。如有健康相關疑問，請諮詢專業醫療人員。
