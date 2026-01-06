2026-01-06 10:01 潮健康
未成年接觸減重針！當家長發現時該如何因應與溝通?
容貌焦慮低齡化：失控的審美與黑市交易
近期「瘦瘦針」於年輕世代瘋傳，隨著 TikTok、Instagram 等社群將「瘦即是美」這樣的風氣放大，容貌焦慮正加速向青少年蔓延。不同於過往節食，所謂的減重針劑屬於需經醫師評估開立的處方用藥，然而仍有不當管道在網路流通，對未成年人構成風險，若自行使用，可能衍生難以預期的安全問題。
發育期間不當用藥的潛在風險：營養師專業觀點提醒
「青春期亂用抑制食慾藥物，無異於對興建中的大樓斷水斷電。」正欣診所營養師江庭萱示警，青少年正處於高代謝需求的建構期，骨骼與大腦發育需大量優質原料，瘦身針大幅抑制食慾，這類藥品的使用情境與評估對象不同，未成年人若在缺乏專業評估下接觸，可能影響正常飲食與營養攝取。
江庭萱指出，若未經評估自行使用藥物，可能影響青少年的日常狀態與學習表現並可能對成長發展與生理節律造成長期影響，長遠影響恐伴隨一生。
發現當下切勿責罵：轉化「對立」為「同盟」
家長發現當下切勿驚恐怒罵，正欣診所區經理姚潘柔建議：「此時『同理』比『講理』重要，孩子冒險打針，代表對身體厭惡至極，往往反映出孩子內在的不安與壓力。」
姚潘柔指出，強硬禁止恐讓行為地下化，孩子可能轉買成分不明偽藥。她建議採取「降溫三部曲」：冷靜詢問來源截斷風險、不否定變美渴望但強調安全性、約定尋求專業諮詢，由專業人員協助孩子以更全面的方式理解身體組成與生活習慣
將「瘦身」轉化為「健康管理」的契機
面對體態困擾，堵不如疏，若能在專業指導下，協助孩子重新理解體態與生活習慣的關係。
江庭萱營養師補充，應在專業營養與生活指導下，協助孩子建立均衡飲食觀念，教導孩子「偶像體態靠的是精準擇食而非餓肚子」，例如在生長衝刺期攝取足夠蛋白質，這類飲食觀念有助於長期生活規劃。
這場風暴或許是親子對話契機，家長從監管者轉為支持者，陪伴孩子建立正確身體認同，才能真正遠離黑市誘惑。
免責聲明： 本文為社會觀察與健康教育相關資訊整理，內容僅供一般性參考，非作為醫療診斷、處方或治療依據。涉及藥物或健康問題，請諮詢合格醫療專業人員。
