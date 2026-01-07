背部痘痘從哪來？專家：4大成因不只是清潔不夠、5 點日常照護原則

2026-01-07 14:01 潮健康

　

圖說：背部肌膚在悶熱與摩擦情境下，較容易出現不適與粉刺困擾，日常清潔與衣物材質是常見影響因素之一。

　

背部痘痘、粉刺反覆出現，不僅影響外觀，也可能留下色素不均或痘印。《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，背部痘痘不一定只是清潔問題，也可能與出油狀況、毛孔清潔、悶熱摩擦與生活習慣等因素有關，若未調整相關生活與清潔習慣，狀況可能反覆發生。

　

本篇整理背部痘痘的常見成因、容易被忽略的日常行為，以及整理常見可能因素與日常照護方向，協助民眾建立背部清潔與保養觀念。

　

背部痘痘從哪來？專家：有4大成因！不只是清潔不夠

研發師朱靜慧指出，背部痘痘可能與出油、毛孔清潔不完全、悶熱摩擦等因素有關；背部皮脂腺較活躍，也容易因照護被忽略而反覆出現。

　

常見成因包括：

　

  • 洗護產品殘留：洗髮精、潤髮乳流至背部後未徹底沖淨，容易堵塞毛孔

  • 悶熱與流汗環境：長時間流汗、穿著不透氣衣物，，可能增加悶濕感與肌膚不適

  • 清潔工具不潔：毛巾、刷背巾未定期清洗，可能影響清潔品質

  • 油脂分泌旺盛：壓力大、作息不規律或飲食油膩，皆可能刺激皮脂腺活性

　

專家提醒，若僅將背痘視為「偶發皮膚問題」，而未調整上述因素，痘痘往往會反覆出現。

　

容易被忽略的 6 個背部清潔與保養習慣

不少民眾即使每天洗澡，背部痘痘仍持續生成，關鍵往往出在這些習慣：

　

  • 洗髮、護髮與清洗身體同時進行

  • 使用過於滋潤的沐浴產品

  • 流汗後未即時清潔、擦乾

  • 長時間穿著緊身或不透氣衣物

  • 床單、被套、貼身衣物清洗頻率過低

  • 頻繁摩擦或過度刷洗背部肌膚

　

專家指出，過度清潔或清潔不足，都可能讓肌膚感受更不舒服，使狀況更反覆。

　

背部痘痘反覆怎麼辦？專家整理 5 點日常照護原則

改善背部痘痘不能只著眼於「痘痘當下」，研發師朱靜慧建議從清潔方式、去角質相關習慣、衣物與環境管理等面向調整，讓日常照護更一致。

　

1. 選擇含水楊酸、果酸的沐浴產品

背部皮脂腺分布密集，角質代謝速度慢，若老廢角質堆積，容易形成毛孔阻塞。專家建議，可選擇標示含水楊酸、果酸等常見清潔配方的產品，並依個人膚況與使用感受調整頻率；若使用後感到刺激，建議停用並諮詢專業人員。

　

2. 避免洗髮產品殘留

洗髮精與潤髮產品中的滋潤成分，若殘留於背部，可能讓背部清潔更不容易。建議先完成洗髮與潤髮，再進行身體清潔，並特別留意肩頸與背部的沖洗是否徹底。

　

3. 保持背部乾爽，降低悶熱與摩擦刺激

長時間流汗、穿著不透氣衣物，會使皮膚處於高溫高濕環境，可能加重悶濕感與摩擦不適。。專家建議，流汗後盡快清潔並更換衣物，並選擇透氣、吸濕的布料，減少對背部肌膚的反覆摩擦。

　

4. 防曬不可忽略，避免痘痘惡化與色素沉澱

外出曝曬時也可留意背部防護，避免長時間日曬造成肌膚不適或膚色不均。可選擇質地清爽、使用感較不厚重的防曬產品，為背部肌膚提供必要保護。

　

5. 避免過度刺激，給肌膚足夠修復時間

頻繁刷背、使用過度刺激的清潔或去角質產品，可能讓狀況更反覆；建議採取溫和、可長期執行的清潔與保養方式。

　

改善背痘需要「持續調整」而非短期急救

《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧指出，背部痘痘的日常照護需要一段時間觀察，且因人而異；若狀況長期反覆，建議諮詢專業醫療人員。若痘痘長期反覆、伴隨明顯紅腫或疼痛，建議進一步諮詢專業醫療人員，避免自行擠壓或延誤處理。

　

專家回應：背部痘痘常見 2 個疑問

　

Q1：背部痘痘一直反覆，是清潔不夠嗎？

不一定。專家指出，背部痘痘反覆出現，可能與出油狀況、悶熱摩擦、清潔方式與生活習慣等因素有關，而不一定只是「洗不乾淨」。若一味加強清潔或頻繁刷背，可能讓肌膚感受更不舒服，使狀況更反覆。

　

若一味加強清潔或頻繁刷背，反而可能破壞皮膚屏障，使發炎情況加劇。建議從溫和清潔、調理角質與降低刺激同步著手，才能改善反覆長痘問題。

　

Q2：背部長痘痘時，還需要防曬嗎？

需要。專家提醒，外出曝曬時可留意背部防護，避免長時間日曬造成肌膚不適或膚色不均；也可搭配透氣、吸汗的衣物遮擋，降低直接曝曬。

　

免責聲明：本文為一般保養觀念與生活資訊整理，僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。若有持續不適或疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

延伸閱讀：

FJ豐傑生醫-部落格專欄

背部痘痘怎麼消？先搞懂長背痘原因

15款抗痘沐浴乳推薦評比

原文出處：背部痘痘反覆出現？專家整理 4 大可能因素與日常照護原則

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#清潔 #肌膚 #保養

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
往下滑看更多精彩文章
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

編輯推薦

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

編輯推薦

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新制 #行車安全 #使用手機

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05 14:31 女子漾／編輯許智捷
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

編輯推薦

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

2025-12-30 18:11 失敗要趁早 - 張念慈

曹西平走了。新聞一出，很多人第一時間都傻眼，因為接下來發生的事，實在比八點檔還要血幾百倍。

​警方聯絡上他的親兄弟，希望他們出面處理後事，得到的回應卻是一度拒絕。不是失聯，不是沒能力。而是，不想。

一個被稱「台灣西城秀樹」的資深藝人，人生最後，竟然差點連一場告別都辦不成。

​曹西平生前說過一句話，很多人聽了都覺得太狠「我的財產，一毛都不給姓曹的。」

​聽起來像氣話，其實是一段關係早已走到盡頭的證明。

不是突然翻臉，是長期撐到斷裂

​曹西平與四位兄弟的決裂，不是某一次吵架，而是被現實一點一滴磨出來的。

母親過世後，他發現家裡留下滿滿債務。父親年邁、生病，需要長期照顧。照理說，這應該是家人一起分擔的事。但現實裡，責任沒有平均分配。照顧父親、處理醫療、支付龐大的開銷，最後只剩曹西平一個人扛。

為了錢，他接下被人嘲笑的清涼節目主持。他帶父親遠赴美國、大陸，找兄弟協助，卻被當人球踢：「把爸爸帶回台灣。」甚至，爸爸的告別式，沒有一個兄弟出席。

​不要強求曹西平和家庭和好，所謂的手足關係，早就先一步死掉了。

寫了遺囑，兄弟就領不到嗎？

​曹西平說，不要把錢給家人。但現實，沒有那麼乾脆。如果沒有遺囑，依法繼承，四位兄弟每人四分之一。

即使立了遺囑，把財產留給照顧他的人，兄弟姊妹依然可以主張法律保障的「特留分」。

​即使多年不聞不問，血緣仍然被法律認得。法律承認身分，卻無法衡量關係裡的溫度。

​冷漠、缺席、長期不在場，往往傷人最深，卻也最難被制度承接。

真正留下來的人，不在戶口名簿上

諷刺的是，陪著曹西平走到最後的，幾乎都不是法律定義裡的家人。

​一個，是他晚年最重要的陪伴者，乾兒子 Jeremy。沒有血緣，卻有實際的照顧與陪伴，更負責他的身後事。

另一個，則是早已和曹家沒有法律關係的前嫂嫂龍千玉。離婚多年，情誼卻沒有斷。曹西平低潮遠走泰國時，是龍千玉飛去探望。龍千玉的孩子遭遇重大意外時，曹西平也沒有缺席。

​在曹西平驟逝、親兄弟拒絕出面的情況下，是她站出來協調，讓乾兒子得以處理後事，替他保住人生最後的尊嚴。血緣沒有出現。出現的，是長年累積的情分。

留給活著的我們，三個溫柔提醒

這個故事，看起來跟我們無關，其實這是三個我們都必須懂的「關係」提醒

① 第一個提醒是：不要等到出事，才確認誰是你的人。

​很多關係，平時看起來理所當然，一遇到責任與現實，就悄悄退後。能在日常裡陪你走、陪你扛的人，往往早就用行動告訴你答案。

② 第二個提醒是：家人不是身分，是選擇。

名字寫在戶口名簿上，不代表一定會留下來。而那些沒有血緣、沒有義務的人，卻可能在你最難的時候，選擇不走。

③ 第三個提醒是：重要的關係，不要留到最後才處理。

能說清楚的時候，就說清楚。能道謝的時候，就道謝。能靠近的時候，就不要假裝沒事。因為走到最後，法律只能處理身分，卻補不了那些來不及的關係。

有些人，在人生最關鍵的時候，比路人還遙遠。也有些人，不是家人，卻撐起了你最後一段路。

​懂得不再耗費在錯的人身上，才有力氣，好好珍惜對的人。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#狗 #遺囑 #曹西平

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數

2025-12-31 10:05 女子漾／編輯周意軒
為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數 圖片來源：ＩＧ:郭書瑤截圖（左）、ai製圖(右）
為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數 圖片來源：ＩＧ:郭書瑤截圖（左）、ai製圖(右）

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版。有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做，卻也說不上來為什麼，就是「少了這一味，好像就沒真的跨年」。其實這個看似浪漫又有點荒謬的儀式，背後來自一個比我們想像更久遠的西班牙傳統。2026 即將到來，這一次，就讓我們好好把「跨年吃12顆葡萄」這件事，從頭說清楚。

為什麼跨年要吃葡萄？原來不是為了愛情開始的

「跨年吃12顆葡萄」最早可追溯到 19 世紀末、20 世紀初的西班牙。當時在馬德里，中產階級流行模仿法國人的生活方式，在跨年夜享用葡萄與香檳，象徵富足與好運。後來因為某一年葡萄大豐收，農民與商人順勢推廣「跨年吃葡萄」的概念，意外讓這個做法從行銷手段，變成全民儀式。

圖片來源：ai製圖(右）
圖片來源：ai製圖(右）

12 顆葡萄，象徵新的一年 12 個月份。隨著鐘聲一聲一聲響起，把葡萄吃下肚，也被解讀為「把每一個月份的平安與祝福，一起帶進未來」。直到今天，在西班牙的馬德里廣場、巴塞隆納街頭，跨年夜依然能看到人們一手拿著 Cava 氣泡酒，一手緊張兮兮地盯著鐘聲，深怕慢一秒，來年就少了一點幸運。

台灣版葡萄儀式，為什麼會跟「脫單」綁在一起？

這個習俗傳進台灣後，慢慢變了樣。原本象徵「整年順利」的葡萄，開始被賦予更具體的願望，其中最熱門的，就是愛情。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

坊間流傳的台灣版玩法，通常是在跨年前最後 36 秒或 20 秒內，把 12 顆葡萄吃完，每 3 秒一顆，邊吃邊在心裡默念脫單、戀愛、遇見對的人。甚至還有人說，葡萄要選無籽、小顆、偏甜，成功率才會高。

這些說法雖然沒有任何科學根據，卻意外打中很多人的心。因為比起「我要發大財」，跨年那一刻，更多人其實只是想問一句：「明年，會不會有人陪我？」

西班牙人真的這樣吃嗎？網紅 Sergio 出面「闢謠」

近年在社群掀起熱議的，是西班牙創作者 Sergio 羅煜辰的說法。他在影片中直言，亞洲流行的版本「幾乎都吃錯了」。按照他分享的民間玩法，真正的重點並不在倒數前，而是跨年後的 36 秒內，每 3 秒吃一顆葡萄；而且若是想祈求愛情，必須選擇綠色葡萄，甚至還要躲到桌子底下完成儀式。這段說法一出，立刻引發大量討論，有人驚呼原來自己多年來都白吃了，也有人笑說「桌下吃葡萄這件事本身，就已經夠有戲劇性了」。但無論哪一種版本，其實都已經離「正統」不遠，也不算全錯，因為這個習俗本來就來自民間，而民間信仰，本來就會隨著文化流動而變形。

那麼，葡萄到底怎麼吃才算數？

如果回到最核心的西班牙傳統，其實只有一個重點：

在午夜 12 點的鐘聲響起時，每響一聲吃一顆葡萄，在 12 下鐘聲內完成 12 顆。

圖片來源：ＩＧ:郭書瑤截圖
圖片來源：ＩＧ:郭書瑤截圖

至於台灣流行的 36 秒版、綠葡萄版、桌下版，都屬於後來延伸出的趣味玩法。吃不吃得完、不小心卡住、節奏亂掉，也不代表不吉利，更多只是提醒自己，在那短短的一分鐘內，專心為未來想一件事。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#煙火 #行銷 #浪漫 #核心 #分享 #跨年 #吃葡萄

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

最新文章

背部痘痘從哪來？專家：4大成因不只是清潔不夠、5 點日常照護原則

背部痘痘從哪來？專家：4大成因不只是清潔不夠、5 點日常照護原則

#清潔 #肌膚 #保養

潮健康 2026.01.07 12
臉部反覆發紅發癢？常見肌膚不適原因之一可能與濕疹相關

臉部反覆發紅發癢？常見肌膚不適原因之一可能與濕疹相關

#修復肌膚 #保養品 #皮膚

潮健康 2026.01.07 10
辣味無水滷黑豆干 超香辣下飯菜

辣味無水滷黑豆干 超香辣下飯菜

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.01.07 13
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

#癌症 #新制 #胃癌 #肺炎 #疫苗接種 #公費篩檢

女子漾／編輯許智捷 2026.01.06 179
每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？

每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？

#胃酸 #機能 #消費

潮健康 2026.01.06 20
炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！

炒青菜的妙招，百吃不厭，更是百搭的家常小菜！

#食譜DIY #健康飲食 #蔬食 #飲食控制 #香菜

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.01.06 35
蒜苗炒鹹豬肉豆干 鹹香好味道

蒜苗炒鹹豬肉豆干 鹹香好味道

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #下酒菜

isa小眼睛 2026.01.06 14
買車、自住房其實是錢坑？億萬富豪點名「不該花的 5 種錢」，避開這些開銷才能真正存到錢

買車、自住房其實是錢坑？億萬富豪點名「不該花的 5 種錢」，避開這些開銷才能真正存到錢

#消費 #財富 #金錢 #咖啡 #奧利里

女子漾／編輯許智捷 2026.01.06 164
當孩子開始問「錢」，其實是在找價值與方向｜親子財商對話

當孩子開始問「錢」，其實是在找價值與方向｜親子財商對話

#金錢 #親子

Tiffany陪孩子學財商 2026.01.06 38
未成年接觸減重針！當家長發現時該如何因應與溝通?

未成年接觸減重針！當家長發現時該如何因應與溝通?

#容貌焦慮 #減重 #增肌減脂

潮健康 2026.01.06 23
18+