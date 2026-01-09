全台濕涼降雨來襲，面對陰雨綿綿的濕冷天氣，您是否也覺得身體較不輕盈、活動時有些緊繃，或肌膚容易感到黏膩不舒服？

濕氣不僅讓人體感不佳，有一些傳統觀點會用「濕冷」來形容在潮濕低溫時的身體感受；實際感受仍因人而異，從日常體感來說，潮濕低溫時不少人會覺得悶、冷交錯，舒適度下降。

告別濕冷不適：從日常習慣開始調整

要應對濕冷天氣帶來的不適，可以從生活中的小習慣著手。例如，調整飲食，減少生冷食物、選擇溫熱料理（如薑湯等）作為日常飲食安排；適度進行室內伸展，讓身體保持活動感；保持居家環境乾燥通風，使用除濕機降低室內濕度。這些都能幫助身體更好地適應環境變化，提升舒適度。

機能服飾的秘密

除了生活習慣調整，選擇正確的機能服飾更是關鍵。WIWI溫感衣執行長何宗霖分享：「在台灣潮濕低溫的天氣下，衣物除了保暖，也常被消費者重視穿著時的透氣與乾爽感；若衣物較不透氣，可能會讓穿著感受更悶、較不舒適。」何宗霖進一步解釋，真正的機能溫感衣應具備『吸濕排汗』與『輕量保暖』的雙重特性，以材質設計提升吸濕排汗與保暖的穿著感受，是不少機能衣物常見的訴求；實際感受仍因材質、穿著情境與個人差異而異。

讓您在濕冷中也能享受乾爽舒適

現在機能服飾品牌專門針對台灣濕冷氣候所設計，獨特的專利纖維科技，以吸濕排汗、輕量保暖等特性作為設計方向；實際穿著感受仍會因環境、活動量與個人習慣而不同。不同情境（如通勤、室內活動或戶外）可依氣候與活動量選擇合適的穿搭搭配，讓您從容應對各種濕冷挑戰，享受自在的每一天；面對多變天氣，透過調整衣著與生活習慣，讓日常感受更接近自己理想的舒適度。

免責聲明：本文為生活資訊與穿搭觀念整理，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有持續不適，建議諮詢專業醫療人員。

延伸閱讀：

・WIWI溫感衣

・健康精選文章

・WIWI官方FB

原文出處：濕冷雨季體感不適？日常習慣與穿搭的舒適度整理