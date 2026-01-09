年底天氣轉涼，行人紛紛搬出長袖衣物禦寒，但積了大半年未曾通風的它們，不只暗藏發霉與臭味風險，當人體覆蓋厚重布料，汗液難以透氣揮發，再加上尾牙聚餐飲食較為油膩，加上衣物厚重不透氣，使體味更容易累積、被察覺。

根據交通部中央氣象署近期分析，2025年台灣秋季平均氣溫26.5度，是1951年以來「最熱」的秋天，再加上太平洋海溫呈現東冷西暖的趨勢，氣象署及各國都預測今年冬季的平均氣溫為「正常至偏暖」機率較大，不過民眾仍要注意冷氣團、寒流來襲。

荷蘭學術出版公司Elsevier的《生理學與行為》期刊中，便有一篇研究揭露人體的臭味來源，烏特勒支大學（Utrecht University）研究員Francesca Di Cicco等人發現，體味雖然有多項不同成因，但「腋窩」是發散氣味的最主要部位。

而腋窩的氣味來源，通常是富含細菌的皮膚微生物群遇上原本無臭無味的汗液後，因化學作用產生出具有「揮發性」的臭味分子。所以保持人體清潔和正常作息之外，讓皮膚通風，別讓味道「悶住了」，可有助於降低冬季體味累積的可能性。

穿對衣服、吃對食物，別讓冬天打壞生活習慣

冬天的體味可能比夏天更濃，除了冷熱溫差大造成衣物內積汗，年底趕工加班，或朋友聚會、公司尾牙飲食不均衡，其實也都影響了形成「體味」的機率。

根據比利時根特大學（Ghent University）應用生物科學博士Chris Callewaert等人發表在美國微生物學會《應用及環境微生物學》期刊上的另一篇論文，攝取蛋白質會增加血清、唾液中的尿素含量，進而提高「呼氣時的氨濃度」，也因為蛋白質提高人體內的含氮比例，一旦它們來不及被人體代謝，就會透過皮膚毛孔和呼吸道排出，形成刺鼻臭味，但實際影響仍受個人代謝、飲食型態與生活習慣等多重因素影響。

專家提醒：冬季體味多與生活習慣有關，可從穿著與作息著手調整

健康管理師張恆恩指出，冬季體味較容易被注意，常與衣物透氣度不足、活動量減少及飲食型態改變有關，並非單一清潔問題。由於天氣轉冷後穿著層數增加，若衣物材質不易排汗，氣味較容易在衣物與室內空間中累積。日常可選擇棉質或透氣性較佳的服裝，並避免長時間穿著過於緊身的衣物，降低悶熱感受。

在飲食方面，年底聚餐頻繁，攝取較多高油、高蛋白食物後，仍應回到均衡飲食原則，搭配蔬菜與足夠水分；他也補充，冬季不宜因寒冷而長時間久坐，透過散步、伸展或輕度運動維持日常活動量，有助於調整生活節奏。整體而言，從穿著、飲食與活動習慣同步調整，較能降低冬季體味累積的情況，提升生活舒適度。

止汗除臭的化學用品之外，如何從空氣下手減少異味

那麼止汗劑、芳香劑在冬天也有用嗎？一是冬天層層衣物穿脫困難，既難塗、噴上身體，使用也難通風，二來多數止汗或芳香產品主要以氣味調整為訴求，實際使用感受因產品設計與個人狀況而異。根據衛福部過去多項說明，致臭產品多是抑制臭味發生，或以香味蓋過臭味。

台北市政府衛生局也曾示警，民眾塗抹相關產品時，應檢查肌膚狀況，若肌膚有傷口、發炎等情形應避開傷口，同時要避免在大量流汗、身體散熱時使用，並謹記「不過度」原則，以減少肌膚刺激。

針對冬天體味，雖然專家意見不外乎維持健康、均衡生活與適當穿搭，但味道仍難免會在室內累積，此時在衣櫃中長期除味預防，也是可行作法。台灣防疫科技廠商ECOHEAL採用「PHIT 光合離子化」專利技術，並曾委託第三方單位進行相關「空氣淨化效率」測試，據廠商說明，其專利技術在特定實驗條件下，測試甲醛、氨、苯等常見氣味來源物質進行濃度變化觀察；檢測結果顯示，三種化學物質的濃度在特定環境下有下降的觀察結果，實際使用效果仍需視環境條件與使用方式而定。

免責聲明：本文為生活與環境衛生相關資訊整理，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。實際使用情形可能因環境條件與方式而異。

延伸閱讀：

・ECOHEAL

・官方網站

・廣微測報告

參考資料：

原文出處：冬天體味為何可能更明顯？從細菌與生活習慣談起