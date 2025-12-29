2025-12-29 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
假日玩味：手工【南瓜奇亞籽饅頭】（省錢大作戰 食譜Diy系列五）
聖誕前夕邀請了想跟著我學習做饅頭的教會姊妹一起來玩味「手工南瓜奇亞籽饅頭」，當滿滿南瓜奇亞籽饅頭出蒸鍋的剎那，好香啊，開心吃起來了！
怎會想到用南瓜來做饅頭呢？
- 南瓜，富含β-胡蘿蔔素、維生素、礦物質與膳食纖維，被視為高纖低熱量的健康食材，具有抗氧化、護眼、顧心血管、輔助血糖等益處，可做主食或配菜，近年南瓜成了家人健康食材的寵兒，常常多買，有時候都會放到忘記吃，冰箱定時盤點發現有多的，做成南瓜饅頭，好吃耶！
- 關於南瓜饅頭的食譜，網路做法百篇，大多是將南瓜先蒸熟再放入麵糰，我試做後覺得失敗了，之後隨即嘗試將生的南瓜連皮切成小丁，在揉麵團時加入，成功做出口感鬆軟綿密的「南瓜奇亞籽饅頭」，放冷之後的口感像麵包，全家老小都愛吃。
🔴材料
- 中筋麵粉 1000克
- 速發酵母粉 1包10-12克 / 日正食品 南北坊
- 奇亞籽 半杯（乾料)
- 糖 1杯（砂糖或黑糖都行）
- 溫水 攝氏40度500cc、南瓜汁50cc
- 南瓜 中型大小4/1個 (連皮切成小丁狀，留3小片打成50cc南瓜汁）
作法一.酵母水製作💕
- 取一調理碗，加入糖、溫水500cc攪拌到糖溶化
- 加入南瓜汁，再放入酵母粉輕輕拌均，到酵母粉融化，靜置15分鐘。
- 是否成功發酵，看表面起泡沫即可，沒起泡沫代表酵母失效不能使用。(圖示如下，紅糖發酵液完成畫面）
作法二：麵糰做好到第一、二次發酵完成💕
- 取一個大的料理鍋，放入三分之一量的麵粉，再將完成的酵母水分次倒入料理鍋麵粉中，用長筷子攪拌成棉絮狀，剩下的麵粉分次的與酵母水倒入。
- 全部麵粉和酵母水攪拌中，濕度也感覺均勻，隨即將麵團開始移到案板桌面揉開再揉合，加入乾的奇亞籽，揉至麵糰手觸感均勻細緻，整出一個大圓形的麵糰後，再放入料理鍋中進行第二次發酵（麵糰長至二倍大）。
- 麵糰表面刷一層食用油，蓋上保鮮膜進行第一次發酵，刷食用油可避免膨脹至二倍大的麵糰頂部與保鮮膜沾黏，再蓋上濕毛巾防止發酵期間風乾。
- 發酵時間約需40分鐘，天冷的發酵時間得加長，觀察發酵是否成功，秘訣是：麵糰膨脹1.5~2倍大，第一次發酵完成。
❣️發酵完成觀察秘訣：發酵後麵團是未發酵麵糰的二倍大。👌（見圖）
作法三.發酵完成後，製作成形的南瓜奇亞籽麵團饅頭💕
- 麵團從料理鍋取出
- 再次揉均勻將氣泡揉出，輕揉幾下呈圓形，將麵團分成八等份即可製作。
- 將一份麵團使用桿麵棍擠壓推出長方形，將二邊對折再擠壓推成長方形，連做1~3次，麵團捲成圓筒狀，切成2~3份適當大小，再揉捏方形狀、圓形。
- 每一個饅頭俵面刷上一層食用橄欖油，可避免沾黏，饅頭表皮蒸好後成拼表面光滑。
- 饅頭發酵：將完成的饅頭放入鋪好料理紙的蒸籠裡，每個之間需要有點空間，靜置發酵時間約15分鐘，每個饅頭麵團可發至1~1.5倍大。
做法四.蒸饅頭
- 蒸鍋放入八分滿水，大火水滾後，放入蒸籠饅頭，開大火蒸15~18分鐘，熄火後不掀鍋蓋靜置3~5分鐘後才開鍋，這樣饅頭完成了。
這個手工自製的南瓜奇亞籽饅頭食譜，完成品淡黃色高顏值的好看，熱的饅頭口感鬆軟，放冷再吃，口感像麵包的好吃。在堅持不浪費食材的原則，市場選購食材時，偶而會因價廉物美而多買，不想浪費掉時，發揮一下日常料理的創意，常有意想不到的驚喜。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數