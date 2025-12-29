假日玩味：手工【南瓜奇亞籽饅頭】（省錢大作戰 食譜Diy系列五）

2025-12-29 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

聖誕前夕邀請了想跟著我學習做饅頭的教會姊妹一起來玩味「手工南瓜奇亞籽饅頭」，當滿滿南瓜奇亞籽饅頭出蒸鍋的剎那，好香啊，開心吃起來了！

怎會想到用南瓜來做饅頭呢？

  • 南瓜，富含β-胡蘿蔔素、維生素、礦物質與膳食纖維，被視為高纖低熱量的健康食材，具有抗氧化、護眼、顧心血管、輔助血糖等益處，可做主食或配菜，近年南瓜成了家人健康食材的寵兒，常常多買，有時候都會放到忘記吃，冰箱定時盤點發現有多的，做成南瓜饅頭，好吃耶！
  • 關於南瓜饅頭的食譜，網路做法百篇，大多是將南瓜先蒸熟再放入麵糰，我試做後覺得失敗了，之後隨即嘗試將生的南瓜連皮切成小丁，在揉麵團時加入，成功做出口感鬆軟綿密的「南瓜奇亞籽饅頭」，放冷之後的口感像麵包，全家老小都愛吃。

🔴材料

  • 中筋麵粉 1000克  
  • 速發酵母粉 1包10-12克 / 日正食品 南北坊
  • 奇亞籽 半杯（乾料)
  • 糖        1杯（砂糖或黑糖都行）
  • 溫水 攝氏40度500cc、南瓜汁50cc
  • 南瓜 中型大小4/1個 (連皮切成小丁狀，留3小片打成50cc南瓜汁）

作法一.酵母水製作💕

  • 取一調理碗，加入糖、溫水500cc攪拌到糖溶化
  • 加入南瓜汁，再放入酵母粉輕輕拌均，到酵母粉融化，靜置15分鐘。
  • 是否成功發酵，看表面起泡沫即可，沒起泡沫代表酵母失效不能使用。(圖示如下，紅糖發酵液完成畫面）

作法二：麵糰做好到第一、二次發酵完成💕

  • 取一個大的料理鍋，放入三分之一量的麵粉，再將完成的酵母水分次倒入料理鍋麵粉中，用長筷子攪拌成棉絮狀，剩下的麵粉分次的與酵母水倒入。
  • 全部麵粉和酵母水攪拌中，濕度也感覺均勻，隨即將麵團開始移到案板桌面揉開再揉合，加入乾的奇亞籽，揉至麵糰手觸感均勻細緻，整出一個大圓形的麵糰後，再放入料理鍋中進行第二次發酵（麵糰長至二倍大）。
  • 麵糰表面刷一層食用油，蓋上保鮮膜進行第一次發酵，刷食用油可避免膨脹至二倍大的麵糰頂部與保鮮膜沾黏，再蓋上濕毛巾防止發酵期間風乾。
  • 發酵時間約需40分鐘，天冷的發酵時間得加長，觀察發酵是否成功，秘訣是：麵糰膨脹1.5~2倍大，第一次發酵完成。

🔺圖：麵團尚未發酵，表刷上薄薄的橄欖油，蓋上報鮮膜，靜置15分鐘。

🔺圖：麵團發酵成功完成。

❣️發酵完成觀察秘訣：發酵後麵團是未發酵麵糰的二倍大。👌（見圖）

作法三.發酵完成後，製作成形的南瓜奇亞籽麵團饅頭💕

  • 麵團從料理鍋取出

  1. 再次揉均勻將氣泡揉出，輕揉幾下呈圓形，將麵團分成八等份即可製作。
  2. 將一份麵團使用桿麵棍擠壓推出長方形，將二邊對折再擠壓推成長方形，連做1~3次，麵團捲成圓筒狀，切成2~3份適當大小，再揉捏方形狀、圓形。
  3. 每一個饅頭俵面刷上一層食用橄欖油，可避免沾黏，饅頭表皮蒸好後成拼表面光滑。

  • 饅頭發酵：將完成的饅頭放入鋪好料理紙的蒸籠裡，每個之間需要有點空間，靜置發酵時間約15分鐘，每個饅頭麵團可發至1~1.5倍大。

做法四.蒸饅頭

  • 蒸鍋放入八分滿水，大火水滾後，放入蒸籠饅頭，開大火蒸15~18分鐘，熄火後不掀鍋蓋靜置3~5分鐘後才開鍋，這樣饅頭完成了。

這個手工自製的南瓜奇亞籽饅頭食譜，完成品淡黃色高顏值的好看，熱的饅頭口感鬆軟，放冷再吃，口感像麵包的好吃。在堅持不浪費食材的原則，市場選購食材時，偶而會因價廉物美而多買，不想浪費掉時，發揮一下日常料理的創意，常有意想不到的驚喜。
圖：1000公克中筋麵粉，完成中型偏大的饅頭，剛好18個，三姐妹每人6個，做完嚐鮮一個，超滿足的喜樂開心！








卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#南瓜 #饅頭 #手工饅頭 #食譜DIY

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

編輯推薦

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
往下滑看更多精彩文章
當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 07:00 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子
許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式
當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
往下滑看更多精彩文章
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

2025-12-22 10:30 失敗要趁早 - 張念慈
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

北市隨機殺人案震驚全台。憤怒像海嘯一樣湧上來。有人質疑警方反應太慢，有人急著把死傷的責任推到某一個單位身上。

但老實說，這幾天我看著輿論，只覺得好心疼。

心疼的不只是慘劇的發生，而是我們一次又一次，把力氣花在「記住惡」，卻忘了，真正該被記住的，是那些在恐懼裡選擇善良的人。

嫌犯的名字，不值得被記住 真正該被記住的，是英雄

2019 年，紐西蘭基督城發生恐怖攻擊，造成 51 人死亡。

時任總理 潔辛達·阿爾登 當時說了一句話：「不要提到那個奪走他們生命的男人名字。」

因為名字會被記住，而「被記住」，往往正是這類人行兇的目的。

這次北市事件也是。嫌犯的背景、過去、心理狀態，被反覆挖掘、轉傳、討論。

但我始終相信一件事：奪走無辜生命的人，不配在這個世界留下名字。

我們真正該記得的，是那些在混亂中，選擇往前一步的人。

第一個名字：大家都在逃，只有他往前 余家昶

煙霧瀰漫的捷運出口，所有人本能地後退、逃離。五十七歲的余家昶，卻走向前。

他不是警察、不是軍人，只是每天通勤、努力生活的普通人。滿腦子股票、命理、人生道理，正義、熱血，從不冷漠。

那一刻，他上前制止。那一刀，奪走了他的生命，卻也極可能阻止了更大的傷害。

他的名字，值得被記住，不是因為他犧牲了，而是因為他把「活命的機會」，留給了別人。

第二個名字：恐懼裡保持專業的醫師父女 顏瑞昇、顏均蓉

北市隨機殺人案 當恐懼降臨，這些名字撐住了我們的社會
北市隨機殺人案 當恐懼降臨，這些名字撐住了我們的社會

那天晚上，他們只是約好吃一頓飯。卻在捷運站出口，看見救護車林立的瞬間，醫師的本能被喚醒。

沒有多想危不危險，沒有猶豫該不該介入，父女倆立刻進入現場，檢傷、止血、包紮、安撫、協助調度。

有傷者說：「如果沒有他們，我可能已經不在了。」顏瑞昇醫師卻說得很輕描淡寫：「我們只是盡醫師的本分。」

但我們都懂，在恐懼裡仍然保持專業，本身就是一種極大的勇氣。

第三個名字：滿手鮮血、卻不肯轉身離開的異鄉人

木下黃太

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良


他不是醫護人員，只是一名來台旅遊的日本社會記者。看到機車騎士倒地、血流如注，他沒有離開，沒有假裝沒看見。他徒手止血，明知風險，卻仍然按住傷口，直到血怎麼樣都止不住。

事後他哽咽地說：「如果我懂更多急救，也許能救回一條命。」這句話，讓人心碎。因為冷漠的人，不會自責。

不是只有殉職，才值得被記住：警方、誠品與百貨第一線人員

這起事件後，很多人把怒氣，對準第一線警察。

但中山一派出所所長的一句話，讓我心疼不已：「不是只有殉職，才值得被尊敬。」

煙霧、人潮、變裝的嫌犯，警方一邊追人，一邊疏散民眾、一邊協助傷者。那不是電影，是現實裡最艱難的選擇。

同樣該被記住的，還有誠品、百貨的服務人員

在自己也不知道發生什麼事的情況下，他們拉人進店、帶去儲藏室、試衣間、倉庫，穩住驚恐、引導避難。

還有一群被忽略的英雄：在混亂中替社會留下真相的人

這一次，還有兩個名字，我真心認為，也該被褒揚、被記住。

《ETtoday》記者陳以昇

中山站外，煙霧彈飛出、持刀男子現身，所有人都在退、在躲、在逃。

陳以昇，舉起了手機。那段畫面，成為釐清事件經過、讓社會理解「到底發生了什麼事」的關鍵證據。

卻也因此，被陰謀論攻擊：「怎麼可能這麼冷靜？」「是不是配合演出？」

我跑過多年社會新聞，我必須說：手不抖，不是冷血，是多年在重大事件裡磨出來的專業。

《鏡電視》主播 廖芳潔：在未知風險中，選擇讓真相即時抵達

事發當下，她並非執勤中。但就在資訊最混亂、最容易失控的時刻，她選擇主動前往、即時連線。不是為了搶快，而是為了讓民眾知道：狀況正在被掌握，不需要無限恐慌。

陳以昇、廖芳潔其實都在做同一件事，叫做「盡責」， 這是身為記者的職責。

從余家昶，到醫師父女檔，到徒手止血的異鄉記者，到警察、服務業人員，再到這兩位被陰謀論傷害的新聞工作者。

他們站的位置不同，但做的事情一樣，在自己的崗位上，沒有逃。

英雄令人欽佩 但請記得：先活下來

最後，我想說一句很重要的話。

英雄值得敬仰，但我們不鼓勵你去送死。

真正成熟的勇敢，不是逞強，而是懂得判斷、懂得求助、懂得保護自己。你可以幫忙，但請先確保，你還能安全回家。

因為這個世界需要英雄，但更需要活著的好人。

當我們不再重複惡的名字，善，才有機會被一代一代記住。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#警察 #生命 #隨機殺人

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
往下滑看更多精彩文章
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

2025-12-24 10:42 失敗要趁早 - 張念慈
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#老師 #中年 #主持人

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
往下滑看更多精彩文章
❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

#遠離毒害#下架有毒者#人生很貴垃圾就丟

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#排毒 #食物 #帽子 #工作職場

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

最新文章

宮保豆腐 溫柔也能帶點火氣

宮保豆腐 溫柔也能帶點火氣

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.12.29 6
女性也可能出現雄性禿？從落髮型態談女性常見的落髮問題

女性也可能出現雄性禿？從落髮型態談女性常見的落髮問題

#皮膚 #髮際線 #體重

潮健康 2025.12.29 12
假日玩味：手工【南瓜奇亞籽饅頭】（省錢大作戰 食譜Diy系列五）

假日玩味：手工【南瓜奇亞籽饅頭】（省錢大作戰 食譜Diy系列五）

#食譜DIY #南瓜 #手工饅頭 #饅頭 #食譜

卡娃思 / 開心趴趴走 2025.12.29 31
為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

#心理勵志 #早睡 #現況 #2026年

張念慈 2025.12.28 54
辣得很有意思的宮保皮蛋

辣得很有意思的宮保皮蛋

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.12.28 19
醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關！患者可從5關鍵看就醫環境管理

醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關！患者可從5關鍵看就醫環境管理

#清潔 #保養 #氛圍

潮健康 2025.12.28 12
蛤蠣清湯

蛤蠣清湯

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #分享

isa小眼睛 2025.12.27 25
2026 交通新制大整理｜考照、高齡換照下修、違規回訓、無照駕駛重罰一次看

2026 交通新制大整理｜考照、高齡換照下修、違規回訓、無照駕駛重罰一次看

#新制 #交通部規劃 #高齡駕駛 #駕照

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 687
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

#行車安全 #使用手機 #新制

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 607
一年瘦12萬公斤!?可爾姿公布2025女性健身關鍵數據　女神賽報名破萬創新高

一年瘦12萬公斤!?可爾姿公布2025女性健身關鍵數據　女神賽報名破萬創新高

#健康減重 #健身 #保健食品 #增肌減脂 #減重

陳唯君 2025.12.26 31
18+