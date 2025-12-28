為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

2025 倒數了。我們試著誠實一點。

回想一下，去年這個時候，你寫下什麼新年新希望？減肥、早睡、運動、學習、斜槓、升職、存錢、陪家人。

然後呢？多半撐不到農曆年。甚至 2 月還沒過完，你就已經忘了當初寫過什麼。很多人會怪自己不夠自律、不夠努力、意志力薄弱。

但更殘酷的可能性是：會撐不下去，是因為我們一開始，就不知道自己站在哪裡。

我們每年都在「問錯問題」

每年寫新年新希望時，我們總許願「我想變成什麼樣的人」。卻很少停下來問：「我現在到底在哪裡？」這個被忽略的起點，正是我們每年原地打轉的原因。

第一個問題一定不是「我要去哪」

美國知名激勵演說家梅爾．羅賓斯，在〈如何讓明年成為最好一年：問自己7 個問題〉用了一個非常貼切的比喻。

你在完全陌生的地方迷路，打電話給朋友求救：「怎麼去你家？」朋友第一句一定會問：「你現在在哪？」因為如果不知道起點，再清楚的目的地都派不上用場。

但在規劃人生時，我們卻經常反過來做。急著設定目標，卻沒有真正理解現況。結果是，看起來很忙，實際上卻一直在繞圈。

很多人在工作、人生選擇上卡關，其實都是急著往前，卻從來沒把「現在的位置」看清楚。

很多時候，人生卡關不是因為走錯路，而是明明不適合，卻一直假裝自己撐得住。

人生起點的方法藏在手機裡

​梅爾．羅賓斯連續 20 年，都在年底做一件事：滑手機相簿、行事曆，誠實回顧「過去一年，自己怎麼過日子」。然後，她只問自己七個問題。

問題一：過去一年你何時覺得「活著真好」？

​她看到的不是驚天動地的成就，是年初和女兒在加州的合照，是和國小摯友久別重逢，是一堂旁邊有紅鶴走來走去的瘋狂瑜珈課。

這些讓我們忍不住微笑的照片，很誠實地說一件事：哪些人、哪些情境、哪些節奏，會讓我們感到被充電。

問題二：這一年，最困難的部分是什麼？

​身體進入更年期的變化。孩子們失戀、申請大學被拒的挫折。整個家庭一起承受情緒震盪。

她特別提到寫書這件事。那是一個巨大的高光時刻，同時也是極度消耗的低谷。完成作品的成就感，伴隨的是無數熬夜、壓力失控、崩潰痛哭的夜晚。

​很多時候，最值得驕傲的成果，正好也是最折磨人的過程。

問題三：這一年你對自己有哪些新的認識？

​我們感到不對勁、卡住，不是不夠努力，而是在不適合自己的位置上硬撐。

​一旦你願意誠實回答，就得承認一件很不舒服的事：有些讓你痛苦的狀態，其實不是命不好，而是你一直沒有離開。

問題四：明年，有哪些事情你必須停止？

她很清楚地寫下來。停止增加新的工作項目。停止把自己塞進早已超載的生活。停止容忍那些長期感到緊繃的關係互動。不是因為對方不好，而是她終於承認，長期忽略自己，其實也是一種消耗。

問題五：明年，你真正該開始的是什麼？

前一年，她訂下「每週重訓三天」的目標，結果徹底失敗。

回頭看，她終於看懂問題所在。不是不夠努力，而是一直想做更多。她發現自己真正需要的，是穩定與節奏。

於是，新的一年，她只留下這個方向：開始更有紀律地，做更少但更重要的事。​

問題六：哪些事已經做得不錯，值得繼續？

她決定繼續實踐「隨他們去吧」的生活態度。讓孩子自己承擔結果。讓別人擁有他們自己的情緒與選擇。當她不再試圖控制一切，內心反而多出了大量空間與平靜。

問題七：今天，你能做的第一步是什麼？

​不是明年，不是準備好之後。是今天。

如果你發現自己在自然中最快樂，今天就去看一段園藝影片。如果你意識到忽略了朋友，今天就打開行事曆約一頓飯。

​很多人不是沒有改變人生，而是把「改變」永遠留在明年。

過年前，替自己做一次真正的盤點

再過幾天就要過年了。我們忙著收尾、換新計畫，卻很少替自己的人生，做一次真正的盤點。

​如果不知道從哪開始，這 7 個問題，其實已經幫你排好順序：過去一年，

① 哪些時刻讓你真心覺得「活著真好」？

② 哪些事情，讓你撐得最辛苦？

③ 你是不是一直待在一個，不太適合卻沒離開的位置？

④ 明年哪些事再繼續下去，只會更消耗？

⑤ 明年你真正該開始的是什麼？

⑥ 哪些事情已經做得不錯，值得繼續？

⑦ 今天你能先做的一小步是什麼？

​新的一年，不一定要更用力。先站對位置，比什麼都重要。

​不用一次回答七題。過年前，今晚挑一題，誠實寫下來就好。

然後，相信2026年，我們都可以過得比現在更好。



