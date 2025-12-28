為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

2025-12-28 16:26 失敗要趁早 - 張念慈

2025 倒數了。我們試著誠實一點。

回想一下，去年這個時候，你寫下什麼新年新希望？減肥、早睡、運動、學習、斜槓、升職、存錢、陪家人。

然後呢？多半撐不到農曆年。甚至 2 月還沒過完，你就已經忘了當初寫過什麼。很多人會怪自己不夠自律、不夠努力、意志力薄弱。

但更殘酷的可能性是：會撐不下去，是因為我們一開始，就不知道自己站在哪裡。

我們每年都在「問錯問題」

每年寫新年新希望時，我們總許願「我想變成什麼樣的人」。卻很少停下來問：「我現在到底在哪裡？」這個被忽略的起點，正是我們每年原地打轉的原因。

第一個問題一定不是「我要去哪」

美國知名激勵演說家梅爾．羅賓斯，在〈如何讓明年成為最好一年：問自己7 個問題〉用了一個非常貼切的比喻。

你在完全陌生的地方迷路，打電話給朋友求救：「怎麼去你家？」朋友第一句一定會問：「你現在在哪？」因為如果不知道起點，再清楚的目的地都派不上用場。

但在規劃人生時，我們卻經常反過來做。急著設定目標，卻沒有真正理解現況。結果是，看起來很忙，實際上卻一直在繞圈。

很多人在工作、人生選擇上卡關，其實都是急著往前，卻從來沒把「現在的位置」看清楚。

很多時候，人生卡關不是因為走錯路，而是明明不適合，卻一直假裝自己撐得住。

人生起點的方法藏在手機裡


​梅爾．羅賓斯連續 20 年，都在年底做一件事：滑手機相簿、行事曆，誠實回顧「過去一年，自己怎麼過日子」。然後，她只問自己七個問題。

問題一：過去一年你何時覺得「活著真好」？

​她看到的不是驚天動地的成就，是年初和女兒在加州的合照，是和國小摯友久別重逢，是一堂旁邊有紅鶴走來走去的瘋狂瑜珈課。

這些讓我們忍不住微笑的照片，很誠實地說一件事：哪些人、哪些情境、哪些節奏，會讓我們感到被充電。

問題二：這一年，最困難的部分是什麼？

​身體進入更年期的變化。孩子們失戀、申請大學被拒的挫折。整個家庭一起承受情緒震盪。

她特別提到寫書這件事。那是一個巨大的高光時刻，同時也是極度消耗的低谷。完成作品的成就感，伴隨的是無數熬夜、壓力失控、崩潰痛哭的夜晚。

​很多時候，最值得驕傲的成果，正好也是最折磨人的過程。

問題三：這一年你對自己有哪些新的認識？

​我們感到不對勁、卡住，不是不夠努力，而是在不適合自己的位置上硬撐。

​一旦你願意誠實回答，就得承認一件很不舒服的事：有些讓你痛苦的狀態，其實不是命不好，而是你一直沒有離開。

問題四：明年，有哪些事情你必須停止？

她很清楚地寫下來。停止增加新的工作項目。停止把自己塞進早已超載的生活。停止容忍那些長期感到緊繃的關係互動。不是因為對方不好，而是她終於承認，長期忽略自己，其實也是一種消耗。

問題五：明年，你真正該開始的是什麼？

前一年，她訂下「每週重訓三天」的目標，結果徹底失敗。

回頭看，她終於看懂問題所在。不是不夠努力，而是一直想做更多。她發現自己真正需要的，是穩定與節奏。

於是，新的一年，她只留下這個方向：開始更有紀律地，做更少但更重要的事。​

問題六：哪些事已經做得不錯，值得繼續？

她決定繼續實踐「隨他們去吧」的生活態度。讓孩子自己承擔結果。讓別人擁有他們自己的情緒與選擇。當她不再試圖控制一切，內心反而多出了大量空間與平靜。

問題七：今天，你能做的第一步是什麼

​不是明年，不是準備好之後。是今天。

如果你發現自己在自然中最快樂，今天就去看一段園藝影片。如果你意識到忽略了朋友，今天就打開行事曆約一頓飯。

​很多人不是沒有改變人生，而是把「改變」永遠留在明年。

過年前，替自己做一次真正的盤點

再過幾天就要過年了。我們忙著收尾、換新計畫，卻很少替自己的人生，做一次真正的盤點。

​如果不知道從哪開始，這 7 個問題，其實已經幫你排好順序：過去一年，

① 哪些時刻讓你真心覺得「活著真好」？

② 哪些事情，讓你撐得最辛苦？

③ 你是不是一直待在一個，不太適合卻沒離開的位置？

④ 明年哪些事再繼續下去，只會更消耗？

⑤ 明年你真正該開始的是什麼？

⑥ 哪些事情已經做得不錯，值得繼續？

⑦ 今天你能先做的一小步是什麼？

​新的一年，不一定要更用力。先站對位置，比什麼都重要。

​不用一次回答七題。過年前，今晚挑一題，誠實寫下來就好。

然後，相信2026年，我們都可以過得比現在更好。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#早睡 #現況 #心理勵志 #2026年

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 07:00 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子
許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式
當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良

北市隨機殺人案震驚全台。憤怒像海嘯一樣湧上來。有人質疑警方反應太慢，有人急著把死傷的責任推到某一個單位身上。

但老實說，這幾天我看著輿論，只覺得好心疼。

心疼的不只是慘劇的發生，而是我們一次又一次，把力氣花在「記住惡」，卻忘了，真正該被記住的，是那些在恐懼裡選擇善良的人。

嫌犯的名字，不值得被記住 真正該被記住的，是英雄

2019 年，紐西蘭基督城發生恐怖攻擊，造成 51 人死亡。

時任總理 潔辛達·阿爾登 當時說了一句話：「不要提到那個奪走他們生命的男人名字。」

因為名字會被記住，而「被記住」，往往正是這類人行兇的目的。

這次北市事件也是。嫌犯的背景、過去、心理狀態，被反覆挖掘、轉傳、討論。

但我始終相信一件事：奪走無辜生命的人，不配在這個世界留下名字。

我們真正該記得的，是那些在混亂中，選擇往前一步的人。

第一個名字：大家都在逃，只有他往前 余家昶

煙霧瀰漫的捷運出口，所有人本能地後退、逃離。五十七歲的余家昶，卻走向前。

他不是警察、不是軍人，只是每天通勤、努力生活的普通人。滿腦子股票、命理、人生道理，正義、熱血，從不冷漠。

那一刻，他上前制止。那一刀，奪走了他的生命，卻也極可能阻止了更大的傷害。

他的名字，值得被記住，不是因為他犧牲了，而是因為他把「活命的機會」，留給了別人。

第二個名字：恐懼裡保持專業的醫師父女 顏瑞昇、顏均蓉

北市隨機殺人案 當恐懼降臨，這些名字撐住了我們的社會
北市隨機殺人案 當恐懼降臨，這些名字撐住了我們的社會

那天晚上，他們只是約好吃一頓飯。卻在捷運站出口，看見救護車林立的瞬間，醫師的本能被喚醒。

沒有多想危不危險，沒有猶豫該不該介入，父女倆立刻進入現場，檢傷、止血、包紮、安撫、協助調度。

有傷者說：「如果沒有他們，我可能已經不在了。」顏瑞昇醫師卻說得很輕描淡寫：「我們只是盡醫師的本分。」

但我們都懂，在恐懼裡仍然保持專業，本身就是一種極大的勇氣。

第三個名字：滿手鮮血、卻不肯轉身離開的異鄉人

木下黃太

不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良
不是只有殉職才值得尊敬！北市隨機殺人案 別再替惡出名了，把名字留給善良


他不是醫護人員，只是一名來台旅遊的日本社會記者。看到機車騎士倒地、血流如注，他沒有離開，沒有假裝沒看見。他徒手止血，明知風險，卻仍然按住傷口，直到血怎麼樣都止不住。

事後他哽咽地說：「如果我懂更多急救，也許能救回一條命。」這句話，讓人心碎。因為冷漠的人，不會自責。

不是只有殉職，才值得被記住：警方、誠品與百貨第一線人員

這起事件後，很多人把怒氣，對準第一線警察。

但中山一派出所所長的一句話，讓我心疼不已：「不是只有殉職，才值得被尊敬。」

煙霧、人潮、變裝的嫌犯，警方一邊追人，一邊疏散民眾、一邊協助傷者。那不是電影，是現實裡最艱難的選擇。

同樣該被記住的，還有誠品、百貨的服務人員

在自己也不知道發生什麼事的情況下，他們拉人進店、帶去儲藏室、試衣間、倉庫，穩住驚恐、引導避難。

還有一群被忽略的英雄：在混亂中替社會留下真相的人

這一次，還有兩個名字，我真心認為，也該被褒揚、被記住。

《ETtoday》記者陳以昇

中山站外，煙霧彈飛出、持刀男子現身，所有人都在退、在躲、在逃。

陳以昇，舉起了手機。那段畫面，成為釐清事件經過、讓社會理解「到底發生了什麼事」的關鍵證據。

卻也因此，被陰謀論攻擊：「怎麼可能這麼冷靜？」「是不是配合演出？」

我跑過多年社會新聞，我必須說：手不抖，不是冷血，是多年在重大事件裡磨出來的專業。

《鏡電視》主播 廖芳潔：在未知風險中，選擇讓真相即時抵達

事發當下，她並非執勤中。但就在資訊最混亂、最容易失控的時刻，她選擇主動前往、即時連線。不是為了搶快，而是為了讓民眾知道：狀況正在被掌握，不需要無限恐慌。

陳以昇、廖芳潔其實都在做同一件事，叫做「盡責」， 這是身為記者的職責。

從余家昶，到醫師父女檔，到徒手止血的異鄉記者，到警察、服務業人員，再到這兩位被陰謀論傷害的新聞工作者。

他們站的位置不同，但做的事情一樣，在自己的崗位上，沒有逃。

英雄令人欽佩 但請記得：先活下來

最後，我想說一句很重要的話。

英雄值得敬仰，但我們不鼓勵你去送死。

真正成熟的勇敢，不是逞強，而是懂得判斷、懂得求助、懂得保護自己。你可以幫忙，但請先確保，你還能安全回家。

因為這個世界需要英雄，但更需要活著的好人。

當我們不再重複惡的名字，善，才有機會被一代一代記住。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#警察 #生命 #隨機殺人

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

#遠離毒害#下架有毒者#人生很貴垃圾就丟

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#排毒 #食物 #帽子 #工作職場

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

2025-11-30 16:42 Belinda的玩美甜蜜窩

#天公也做美

#意義深遠的運動會❤

咱們某娃小學最後一場

一路從小一的稚嫩

到今日資深屁顛顛

各環境成長歷程果真都一樣呀

一年一度的運動會

也是唯一六年我們都到場的盛會

出席率比家長會還穩定呢~

今年被指派為班級舉牌手❤

或許該身分具某象徵意義

總之某娃開心的接下

& 筆挺挺的傲嬌入場

舉牌手對家長而言

就是可以快速找到自家小孩

畢竟各種隊形都站在第一個

就算距離遙遠也能快速對焦找到小孩

高年級就是代表站好站滿

從開幕到閉幕站草皮中央

聽著每位貴賓致詞並乖巧回應

((像校長好、委員好、好~...))

至於家長們~

就散落在校園各角落陪等囉

慶幸一路走來遇到的貴人

即便歷經叛逆亂流、恐龍家長等

老師與家長間只要信任基礎夠

給孩子多點空間跟彈性

總會走到雙方都能接受的平衡點

年紀再小也有屬於她們的社交模式

大人真不必一點風吹草動就瞎起舞

過分介入會養出毫無判斷力的媽寶

我真的不希望某娃長成那樣~

時間不等人

小孩也是瞬間就長大

人生不會只有某個部分

如何兼顧家庭、工作等都是智慧

感謝公司暨每年1天有薪#親子假❤

今年勞動節再送7天有薪#員工關懷假❤

真的是幸福企業的表率呢~!!

#親子互動#幸福企業#有薪親子假#有薪員工關懷假

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #老師 #校園 #育兒教養 #工作職場

為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

為什麼你的新年新希望，幾乎都會失敗？美國激勵大師連續20 年 年底都問自己 7 問題

#心理勵志 #早睡 #現況 #2026年

張念慈 2025.12.28 29
辣得很有意思的宮保皮蛋

辣得很有意思的宮保皮蛋

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.12.28 19
醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關！患者可從5關鍵看就醫環境管理

醫療環境的整潔度，與病人安全直接相關！患者可從5關鍵看就醫環境管理

#清潔 #保養 #氛圍

潮健康 2025.12.28 12
蛤蠣清湯

蛤蠣清湯

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #分享

isa小眼睛 2025.12.27 25
2026 交通新制大整理｜考照、高齡換照下修、違規回訓、無照駕駛重罰一次看

2026 交通新制大整理｜考照、高齡換照下修、違規回訓、無照駕駛重罰一次看

#新制 #交通部規劃 #高齡駕駛 #駕照

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 190
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

#行車安全 #使用手機 #新制

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 86
一年瘦12萬公斤!?可爾姿公布2025女性健身關鍵數據　女神賽報名破萬創新高

一年瘦12萬公斤!?可爾姿公布2025女性健身關鍵數據　女神賽報名破萬創新高

#健康減重 #健身 #保健食品 #增肌減脂 #減重

陳唯君 2025.12.26 28
剝皮辣椒雞湯

剝皮辣椒雞湯

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.12.26 10
教育孩子這條路，你最在意什麼?成為有禮貌的人，是我對孩子最基本也最看重的部份。

教育孩子這條路，你最在意什麼?成為有禮貌的人，是我對孩子最基本也最看重的部份。

#人物故事 #育兒教養 #親子教養 #親子教育 #家庭溝通

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.12.26 28
朱孝天暴走道歉！酸阿信、扯國台辦　創作者最常踩爆的3個社群紅線

朱孝天暴走道歉！酸阿信、扯國台辦　創作者最常踩爆的3個社群紅線

#朱孝天 #阿信 #五月天 #F4 #粉絲

張念慈 2025.12.26 156
18+