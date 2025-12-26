教育孩子這條路，你最在意什麼?成為有禮貌的人，是我對孩子最基本也最看重的部份。

大家在看一個孩子的時候，首先會先看什麼呢?

我自己最重視的，便是禮貌。

有沒有禮貌，講話、行為是否得體，

應該都是一般大眾看人的第一要件吧!

不要說孩子，對於一個陌生大人，

我們也是會從他的行為言語，對這個人打個第一印象分數。

因為苳目前還沒有自己的門號跟手機，她只有IG，

如果同學要跟她用LINE聯絡，就是會加我的LINE。

之前有遇過一個同學，加我的LINE，

請我幫忙後沒有說謝謝，

在心裡我對這孩子，多少就有些扣分了。

所以即使她成績不錯，我也是告訴苳，

做人最基本的是禮貌，就算功課再好，不懂得人情事故，會很吃虧的。

前幾天苳又一個同學加我的LINE，這個孩子明顯有禮貌多了。

主動打招呼，還知道要加"您"這個字眼，最後還跟我說晚安。

從苳開始會講話以後，我就教育她看到人一定要叫。

不過難免有時候，孩子會遇到不知道該叫對方什麼，或是害羞不敢開口的情況。

但如果我有在身邊，基本上我一定會帶著她叫人。

隨著她現在大了，我發現她會主動開口了，

比如在電梯遇到認識的鄰居，不再需要旁邊跟她說，她就會先開口。

回婆家如果預先知道會有很多親戚，她也會在車上就先問我:

「媽媽，所以我等一下要叫的有誰....」

我自己家裡從小就是看到大人要稱呼一下，這是一種自然的習慣。

(但我發現我對於自己爸媽比較容易會略過XDD)

現在大了不會了，以前有一段時間，

好像看到爸媽太熟了，反而不會特別叫一聲。

前陣子有天，苳下課回來跟我說，她覺得某某老師針對她，不喜歡她。

她跟我說她遇到的情況跟感受，其實我聽起來是覺得還好，老師應該沒有針對她的意思。

但她堅持說有，於是我就反問她。

「那會不會是妳之前有得罪過這個老師?不然妳又不是那種上課會吵鬧，非常活潑的學生，成績也不是說不好，基本上老師如果不喜歡妳，一定會有一個理由。」

她很認真想了一下，覺得自己沒有做過什麼讓老師不喜歡的事。

「那是不是可能妳在走廊或哪裡遇到老師，沒有叫他，沒有主動跟他打招呼，讓他覺得妳很沒有禮貌。」我又問。

因為我覺得這是比較有可能發生的情況。

「嗯!我有遇到過他，但都沒有跟他問好。」苳停了一下，自己承認。

對啊!沒禮貌的學生，跟有禮貌的學生，老師當然會比較喜歡有禮貌的吧!

雖然不知道老師到底有沒有針對她，但既然苳遇到老師沒問好是確定的事實，

我就跟苳說，之後如果有機會在非課堂時間遇到這個老師，就主動跟老師問好。

隔了一陣子，苳有天又跟我說:「媽媽，我現在遇到**老師都會主動叫他，他也會回我，我覺得他應該是沒有不喜歡我。」

是不是~~~

有禮走遍天下，禮多人不怪，

古人的話還是有它存在的道理。

所以在教養孩子的路上，我深深覺得，

成績只是一時的亮點，但禮貌，會是跟著一輩子的寶物。

把禮貌當成一種自然的習慣，那麼無論走到哪裡，都可以被善意接住。

沒禮貌跟做自己，真的只是一線之隔。

在任何年紀、任何場合，一句稱呼、一聲問候，

都是替自己留下好印象。

當然我們的禮貌不是用來取悅全世界，而是留給那些值得的人。