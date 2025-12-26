朱孝天暴走道歉！酸阿信、扯國台辦　創作者最常踩爆的3個社群紅線

2025-12-26 10:39 失敗要趁早 - 張念慈
朱孝天又失控了。46歲應該成熟的大人，犯了15、16歲孩子會犯的錯。

就不舊提他因為 F4 合體未果，直播喊冤了。

最新的是，這兩天他在粉絲群組內，罵大陸最大售票平台和黃牛掛鉤、暗酸阿信假唱、還扯到國台辦，私下發言被截圖外流。

最後，事態擴大，售票平台回應「已取證、保留法律追訴權」，朱孝天昨天深夜發出道歉聲明，說自己在長期網暴壓力下「情緒失控」，部分言論與事實不符，向大眾致歉。

這場失控，真的只跟朱孝天有關嗎？

如果你是創作者、經營社群、握有一點話語權，你該看的不是誰對誰錯，而是這三個地雷，你踩過幾個？

雷一：不要以為「私密訊息」真的私密

閉社團、粉絲群、限動小帳、私訊聊天室，我們太容易在這些地方鬆懈。

心裡想的是：「都是自己人啦。」「這裡講一下沒關係。」「反正不會被外流。」

但社群現實是殘酷的，轉傳你話的人，往往不是你的敵人，而是你的支持者。

這次事件裡，正是粉絲群組內的發言被截圖流出，讓原本「私下吐露的情緒」，瞬間變成公共議題。

社群世界沒有真正的後台。只要你打成文字，它就具備被複製、被曲解、被放大的條件。

雷二：發文前，永遠問自己一句話「如果 5 年後回頭看，我會後悔嗎？」

在委屈、憤怒、被誤解的時候，最想做的一件事，就是「立刻說清楚」。

但社群不是情緒垃圾桶，它是時間膠囊。

你今天說的每一句話，都可能在多年後，被拿出來重新檢視。

這次爭議裡，一旦牽涉第三方、敏感議題，就算事後澄清，也很難完全收回影響。

衝動可以理解，但公開發表，永遠要承擔後果。

地雷三：不要踩法律紅線，尤其是在情緒最低點

很多人以為自己只是「發洩」、「抱怨」、「說實話」，但在法律眼中，關鍵只有三件事：

• 是否涉及毀謗

• 是否構成恐嚇或不實指控

• 是否觸及高度敏感政治或法律議題

這次事件中，平台第一時間回應「已取證、保留法律行動權利」，就是最清楚的警訊。

不要讓情緒一時爽，卻吃上法律官司。

朱孝天的暴走、網路失控，是任何創作者都可能會發生的事。

當你被放大、被攻擊、被誤解，情緒會先於理性抵達。

真正困難的，不是發聲，而是在最想說話的時候，選擇暫停。

每一個正在經營社群的人，請務必記住：「社群不是你情緒的出口，而是你價值的履歷。」

你寫下的每一句話，都在替未來的自己作證。

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#阿信 #F4 #粉絲 #朱孝天 #五月天

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #精子 #生命 #心理勵志文章

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 07:00 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

#遠離毒害#下架有毒者#人生很貴垃圾就丟

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#排毒 #食物 #帽子 #工作職場

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

2025-11-30 16:42 Belinda的玩美甜蜜窩

#天公也做美

#意義深遠的運動會❤

咱們某娃小學最後一場

一路從小一的稚嫩

到今日資深屁顛顛

各環境成長歷程果真都一樣呀

一年一度的運動會

也是唯一六年我們都到場的盛會

出席率比家長會還穩定呢~

今年被指派為班級舉牌手❤

或許該身分具某象徵意義

總之某娃開心的接下

& 筆挺挺的傲嬌入場

舉牌手對家長而言

就是可以快速找到自家小孩

畢竟各種隊形都站在第一個

就算距離遙遠也能快速對焦找到小孩

高年級就是代表站好站滿

從開幕到閉幕站草皮中央

聽著每位貴賓致詞並乖巧回應

((像校長好、委員好、好~...))

至於家長們~

就散落在校園各角落陪等囉

慶幸一路走來遇到的貴人

即便歷經叛逆亂流、恐龍家長等

老師與家長間只要信任基礎夠

給孩子多點空間跟彈性

總會走到雙方都能接受的平衡點

年紀再小也有屬於她們的社交模式

大人真不必一點風吹草動就瞎起舞

過分介入會養出毫無判斷力的媽寶

我真的不希望某娃長成那樣~

時間不等人

小孩也是瞬間就長大

人生不會只有某個部分

如何兼顧家庭、工作等都是智慧

感謝公司暨每年1天有薪#親子假❤

今年勞動節再送7天有薪#員工關懷假❤

真的是幸福企業的表率呢~!!

#親子互動#幸福企業#有薪親子假#有薪員工關懷假

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #老師 #校園 #育兒教養 #工作職場

