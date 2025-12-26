2025-12-26 10:39 失敗要趁早 - 張念慈
朱孝天暴走道歉！酸阿信、扯國台辦 創作者最常踩爆的3個社群紅線
朱孝天又失控了。46歲應該成熟的大人，犯了15、16歲孩子會犯的錯。
就不舊提他因為 F4 合體未果，直播喊冤了。
最新的是，這兩天他在粉絲群組內，罵大陸最大售票平台和黃牛掛鉤、暗酸阿信假唱、還扯到國台辦，私下發言被截圖外流。
最後，事態擴大，售票平台回應「已取證、保留法律追訴權」，朱孝天昨天深夜發出道歉聲明，說自己在長期網暴壓力下「情緒失控」，部分言論與事實不符，向大眾致歉。
這場失控，真的只跟朱孝天有關嗎？
如果你是創作者、經營社群、握有一點話語權，你該看的不是誰對誰錯，而是這三個地雷，你踩過幾個？
地雷一：不要以為「私密訊息」真的私密
封閉社團、粉絲群、限動小帳、私訊聊天室，我們太容易在這些地方鬆懈。
心裡想的是：「都是自己人啦。」「這裡講一下沒關係。」「反正不會被外流。」
但社群現實是殘酷的，轉傳你話的人，往往不是你的敵人，而是你的支持者。
這次事件裡，正是粉絲群組內的發言被截圖流出，讓原本「私下吐露的情緒」，瞬間變成公共議題。
社群世界沒有真正的後台。只要你打成文字，它就具備被複製、被曲解、被放大的條件。
地雷二：發文前，永遠問自己一句話「如果 5 年後回頭看，我會後悔嗎？」
人在委屈、憤怒、被誤解的時候，最想做的一件事，就是「立刻說清楚」。
但社群不是情緒垃圾桶，它是時間膠囊。
你今天說的每一句話，都可能在多年後，被拿出來重新檢視。
這次爭議裡，一旦牽涉第三方、敏感議題，就算事後澄清，也很難完全收回影響。
衝動可以理解，但公開發表，永遠要承擔後果。
地雷三：不要踩法律紅線，尤其是在情緒最低點
很多人以為自己只是「發洩」、「抱怨」、「說實話」，但在法律眼中，關鍵只有三件事：
• 是否涉及毀謗
• 是否構成恐嚇或不實指控
• 是否觸及高度敏感政治或法律議題
這次事件中，平台第一時間回應「已取證、保留法律行動權利」，就是最清楚的警訊。
不要讓情緒一時爽，卻吃上法律官司。
朱孝天的暴走、網路失控，是任何創作者都可能會發生的事。
當你被放大、被攻擊、被誤解，情緒會先於理性抵達。
真正困難的，不是發聲，而是在最想說話的時候，選擇暫停。
每一個正在經營社群的人，請務必記住：「社群不是你情緒的出口，而是你價值的履歷。」
你寫下的每一句話，都在替未來的自己作證。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數