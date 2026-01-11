從應酬文化看高壓工作者的飲食挑戰：「外交馬拉松」的生活觀察

權力遊戲中的熱量陷阱：當吃飯變成一種「工作」

縱觀國際政壇，我們不難發現一個耐人尋味的現象：那些在世界舞台上運籌帷幄、掌握最高權力的身影，似乎多半都常被外界注意到體態變化。這樣的現象常被解讀與其工作型態與社交文化有關，因為在權力的遊戲中，「吃」從來就不是單純的生理需求，而是一種高強度的「社交勞動」。

所謂的「外交馬拉松」，指的不僅是會議桌上的談判，更包含從早餐會、午宴到深夜酒局的連續轟炸。正欣診所營養師江庭萱指出，這類應酬飲食在實務觀察中，常呈現鈉含量、油脂與精緻澱粉比例偏高的情形。在這種場合，食物是潤滑劑，拒絕舉杯或動筷往往被視為失禮。一場宴席下來，攝取的熱量可能明顯高於日常飲食，形成一種被迫的「無意識進食」。

壓力與飲食行為的關聯：高壓工作下的生活觀察

除了被動攝取高熱量，政治強人還面臨著一個更隱蔽的身材殺手「壓力」。長期處於高壓決策環境下，人體會持續分泌俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇（Cortisol）。

正欣診所江庭萱營養師分析，皮質醇是一種生存機制，它會發出訊號讓身體以為正面臨威脅，因此必須囤積能量以備不時之需。這種囤積有著較強的針對性：高壓工作者在體態分布上，較容易出現腹部脂肪比例偏高的現象，這解釋了為什麼許多高壓工作者四肢尚稱勻稱，卻唯獨肚子消不下去，呈現腹部較明顯的體態變化，但實際情況仍因人而異。

突圍策略：在應酬戰場上的防禦術

面對避無可避的職場飯局，難道只能坐以待斃？既然不能不吃，就必須展現「策略性進食」的智慧。

1. 順序防禦，築起屏障：開席前先喝水或攝取高纖蔬菜，有助於在進食前增加飽足感，避免短時間內攝取過多。切忌空腹乾杯，可能讓身體一時難以適應進食節奏。

2. 總量控管，預留額度：若晚上有大餐，當日的早午餐應嚴格執行「低碳、高蛋白」原則，預留熱量額度。將一整天的進食視為總量預算來分配。

3. 酒精對策，以水代酒：嚴格執行「一杯酒配一杯水」的原則，有助於放慢飲酒節奏，降低整體攝取量，更能增加飽足感，減少攝取量。

4. 專業後援，精準修復：若長期應酬影響生活作息，建議與專業醫療或營養人員討論，評估是否需調整飲食內容與生活習慣。

唯有看清「壓力吃」與「應酬肥」的生理機制，才能在推杯換盞之間，維持較為平衡的生活狀態。

免責聲明： 本文為生活型態與飲食行為的觀察分享，內容僅供一般資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有健康相關疑慮，請諮詢專業醫療人員。

