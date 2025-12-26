2025-12-26 09:58 女子漾／編輯許智捷
火鍋怎麼吃才不會胖？湯底怎麼選、5 大熱量地雷一次看，順序吃錯最傷身！
天氣一轉涼，火鍋立刻成為台灣人餐桌上的固定班底。熱湯滾滾、配料滿桌，不只暖身，也讓人心情大好。但不少人吃完後卻開始擔心：「這一鍋下肚，熱量是不是也跟著爆表？」其實，問題從來不在火鍋本身，而在於湯底選擇、配料搭配與進食順序。
看似相同的一鍋火鍋，吃法不同，熱量、油脂與鈉的攝取差距可能非常驚人。只要掌握幾個原則，火鍋不但不一定是罪惡美食，反而能成為冬天相對友善的飲食選項。
以下教你聰明避開 5 大地雷，吃鍋也能不怕胖、不怕負擔！
火鍋熱量關鍵第一步：湯底怎麼選，差很大
火鍋的熱量關鍵，其實從湯底選擇就已經定調。以昆布鍋、蔬菜鍋為代表的清湯型鍋底，整體熱量與鈉含量相對較低；泡菜鍋、海鮮鍋則屬於中等範圍；而麻辣鍋、牛奶鍋、咖哩鍋等重口味鍋底，往往同時具備高油脂與高鈉特性，是最容易讓熱量與身體負擔失控的來源。
World Gym 也分享小技巧，適時撈除火鍋滾煮過程中油脂與雜質，可以避免油脂反覆加熱後被食材吸附，餐後則可選擇溫水取代含糖飲料或冰品，有助減輕腸胃負擔，也更有利於身體代謝。
吃鍋不發胖，先避開這 5 個常見地雷
1. 濃湯底又喝湯，巨大熱量陷阱
濃郁湯底本身就含有大量油脂與鈉，若再反覆喝湯，等於把整鍋精華都喝進身體。若真的想喝湯，建議在食材下鍋前先舀一碗，避免久煮後因水分蒸發，讓鈉與普林濃度持續升高。
2. 醬料能省就省
沙茶醬、辣油、香油雖然香氣十足，但熱量密度與鈉含量都不低，很容易在不知不覺中超量。可改用蔥、蒜、薑、蘿蔔泥，或少量醬油、白醋提味，不僅清爽，也更耐吃。
3. 加工火鍋料是隱形負擔
各式丸子、餃類多為高鹽、高脂、營養密度低的加工食品，建議減量。可改以蔬菜、菇類、豆腐或原型澱粉類食材取代，不僅熱量較低，也能補充膳食纖維與多種營養素。
4. 先吃蔬菜，飽足感差很多
進食順序會影響整體食量。先吃高纖、低熱量的蔬菜與菇類，有助提升飽足感，也能避免蔬菜在最後才下鍋，吸附過多油脂，讓熱量悄悄上升。
5. 肉類選擇以低脂為原則
小肥牛、豬五花雖然口感誘人，但脂肪含量高。若想控制熱量，可優先選擇里肌肉、雞胸肉或海鮮類。搭配清淡湯底與少醬吃法，更能大幅降低整餐負擔。
火鍋真正的關鍵，從來不是「能不能吃」，而是「怎麼吃」。火鍋之所以容易讓人發胖，往往來自湯底選擇、食材搭配與進食順序長時間累積的結果。只要在這些細節上多留意，即使是冬天最受歡迎的火鍋，也能成為相對友善、吃得安心又無負擔的飲食選項。
