2025-12-26 09:00 卡娃思 / 開心趴趴走
5分鐘學會北方餐館必點必吃，酸酸甜甜開胃經典名菜，低油低脂低鹽高纖【涼拌白菜心】
菜市場已看到有長像賣相都完美的捲心白菜，看來白菜盛產季節已到，親民價位的好菜，健康飲食不能缺的新鮮蔬菜。五分鐘學會北方餐館經典名菜，低油低脂低鹽高纖【涼拌白菜心】。
涼拌白菜心做法不難，口感清脆爽口，酸甜開胃，是道經典的家常涼菜。 主要是將白菜心切細絲，用鹽擠出水分後沖淨、瀝乾，再加入香味濃郁的蒜末、香菜和豐富的配料，像是豆干絲（或花生）、彩椒，最後用「糖、醋、醬油、香油」調成的酸甜醬汁拌勻即可，上桌前再淋上幾香麻油和芝麻。
涼拌白菜心食譜DIY 💕
1.食材主料😳
- 包心大白菜心 1/2顆 (只取葉心部分，即所謂的白菜心，葉片另做火鍋、水餃餡或熱炒料理)
- 洋菜條 半包
- 香菜一把 約30~40公克（市售一把，涼拌菜經典香味）
- 小辣椒 長條2根，不敢吃辣的以紅色甜椒取代（配色）
- 熟白芝麻粒 2小匙
- 點綴：熟油花生，約一大湯匙
- 香油 2大匙
2.食材配料😳
- 熟滷豆干4~6個，切細絲。
- 洋菜條切段
- 香菜 切段
- 蒜頭 切末
- 辣椒 切絲或切圈（不吃辣，可以甜椒取代，菜色點綴）
- 萬用沙拉醬汁調製 / 黃金比例
醬油 1大匙、烏醋 2大匙、白醋 2大匙、魚露 1/2大匙、二砂糖 3大匙、鹽 1/5小匙 😘
❤️白醋也可用檸檬汁取代，味道更香醇，酸度夠自然。
3.步驟 😳
- 處理白菜：將白菜心洗淨，切成細絲，用鹽抓醃約10分鐘，讓白菜出水變軟，再用冷開水沖洗掉鹹味並擠乾水分，或泡冰水10分鐘後瀝乾，會更脆。
- 處理洋菜：洗淨瀝乾，剪成武恩條狀5公分條狀。
- 配料準備：豆干燙過切絲，辣椒去籽切絲，香菜切末，蒜頭切末，花生拍碎備用。
- 混合：白菜絲、洋菜絲、豆干絲、辣椒絲、蒜末、香菜等全部放入大碗，淋上醬汁拌勻。
- 上桌：最後撒上花生碎，即可食用。最好在要吃的時候再拌，保持爽脆口感。
🔴小秘訣
- 提升爽脆：瀝乾的白菜絲，直接用冰水浸泡，讓口感更佳。
- 提升風味脆的口感：炸過的滷豆乾絲。
- 嗆拌法妙招：將部分香油燒熱（不需太熱），澆在蒜末和香菜上發出香氣，再拌入白菜。
包心白菜（結球白菜）的盛產季節是冬季到春季，約11月至隔年5月，脆甜鮮的美味，蔬菜的極品！💕
- 冷涼氣候最適合結球，口感最甜脆，雖然現在改良技術一年四季都有，但冬季品質最佳，主要產地在彰化、雲林等地。
- 包心白菜和山東白菜都是結球白菜，包心白菜較圓小、脆甜；山東白菜較長橢圓、纖維粗，適合久煮或做泡菜。 （包心白菜的料理中，涼拌白菜心是我最常做的，也很喜歡吃），脆甜鮮的美味，蔬菜的極品！
料理心得🫠
- 冷盤的涼拌白菜心，脆甜鮮味酸甜味迷人，平日當小菜吃，低脂低糖低鹽的健康飲食，減重期間當正餐，可大量的吃進蔬食的料理，DIY五分鐘學會，吃得好滿足，學會了，隨時來上一盤！
- 配料中的香菜，增添涼拌白菜心香氣，必加的點綴色。冬天的香菜，長相也是很好的大兒香，價格也實在。
- 配料的洋菜，富含膳食纖維，有助腸道蠕動，增加飽足感，多吃有益。
