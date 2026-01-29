吃了營養補充品卻覺得不明顯？醫師分享：先了解攝取量與使用情境的差異

近年不少民眾反映，長期補充維生素或營養補充品後，仍覺得體感差異不明顯，因而產生疑問。另一方面，網路亦有關於維生素補充與特定健康疑慮的討論，造成部分消費者不安；對此，博馨診所院長謝伯欣醫師表示，體感差異可能與攝取量、個人狀態與使用方式等因素相關，實際感受因人而異。

什麼是「正確劑量」？

謝醫師提到，「正確劑量」常被用來討論營養素攝取量在不同個人狀態下的差異；相關概念在部分文獻中也被稱為 orthomolecular medicine。（Orthomolecular Medicine，由諾貝爾獎得主萊納斯·鮑林博士提出）核心精神強調維生素、礦物質、胺基酸等必需分子在維持人體的平衡上的重要角色。當個人狀態不同時，營養素攝取量的安排可能需要更審慎評估。文中提及的高劑量維生素做法屬特定醫療情境可能討論的方向，是否適用需由醫師依個案評估；一般民眾不宜自行仿效或替代既有治療。

圖片來源：經由 AI 技術生成

保健品常見的三種迷思

迷思一：吃維他命B12會致癌嗎？

目前的研究證據並未支持「補充維他命B12會致癌」的因果關係。

謝伯欣醫師表示，國際癌症研究機構（IARC）並未將B12列為致癌物。之所以會出現「B12致癌」的說法，多半來自觀察性研究的結果被誤解。有些研究看到，「血液中B12濃度較高的人，癌症比例也較高」，但這類研究只能說明相關性，不能直接推論為因果。

謝醫師進一步指出，臨床上常見的情況是：當身體有慢性發炎、肝臟代謝異常或某些疾病狀態時，可能出現血中B12升高的現象；這更像是「疾病導致B12指標變化」，而非「B12導致疾病」。此外，不少人即使抽血B12數字看似正常，仍可能存在吸收利用不佳或「細胞內不足」的狀況，長期下來可能出現疲勞、痠痛、頭暈、失眠、神經不適等問題。

謝醫師提醒，不同族群的B12攝取與吸收狀況差異大，是否需要補充仍應依個人飲食與健康狀態評估；B12是否需要補充、補充到什麼程度，應回到個人的飲食型態、吸收狀況、用藥與疾病史做整體判斷；若本身有肝腎功能問題、長期慢性病或癌症相關疑慮者，建議由醫師判斷，不宜自行下結論。

迷思二：吃多維他命C會導致腎結石？

現有研究並不支持「補充維他命C會導致腎結石」的簡化結論。

謝伯欣醫師表示，吃維生素C會導致腎結石的說法，主要是基於其代謝物草酸會增加尿液濃度的疑慮和推測，但在臨床因果關係上始終未獲證實。部分研究在特定族群中觀察到風險上升，是否需要補充及補充量仍應依個人狀況評估。這種極微弱的統計差異，極大可能源於個體間的生活習慣、飲水頻率或基礎代謝環境的不同，而非維生素C本身所導致。

謝醫師補充，臨床上確實也看過不少民眾因為擔心腎結石而不敢補充維他命C，也有人因擔心而降低補充意願；建議回到個人飲食與健康狀況，由專業人員提供建議；文中所述之高劑量或靜脈補充屬醫療情境可能討論的方式，是否適用需由醫師評估與監測，一般民眾不宜自行比照。醫師提醒：若有特殊體質或既有疾病，涉及高劑量或靜脈補充前，應先由醫師評估。

迷思三：吃保健品沒有效？

「吃了卻無感」不代表營養品沒用，更多時候代表劑量、吸收條件與使用情境沒有對上。

謝伯欣醫師指出，許多人以為「有吃到建議攝取量（RDA）就夠了」，但RDA的設計目標主要在於「避免缺乏症」，並不等同於在壓力、熬夜、發炎或代謝負擔上升時，仍能維持最佳功能狀態。當身體處於高消耗或修復需求增加的情境，營養素補充方式與攝取量的安排，可能需要依個人狀態由專業人員討論。

以維生素C為例（非處方建議，需依個人體況）

1.避免缺乏

以日常飲食與基本攝取為主，是否需要額外補充可依個人狀況討論。

2.生活壓力較大時

有些人會考量調整補充方式與攝取量，建議諮詢專業人員。

3.醫療情境

若涉及靜脈或注射等方式，應由醫師評估與監測，民眾不宜自行比照。

以維他命B12為例（非處方建議，需依個人體況）

1.避免缺乏

RDA約2.4微克主要用於避免貧血等問題。

2.腸胃問題 /健康支持/高壓消耗（忙碌、熬夜、壓力大、修復需求者）

若存在飲食型態、胃酸不足、吸收利用不佳或高消耗情境，臨床上會討論較高劑量的補充策略，並視症狀與體況調整。

3.醫療目的（需要達到目標濃度的臨床處置）

若涉及特定臨床需求或需快速達到治療目標，醫師可能評估注射途徑；是否需要更進一步的補充策略，仍需專業醫師做整體判斷。

謝醫師強調，真正要提升「有感」，關鍵不是盲目堆疊品項，而是先釐清：是否存在吸收障礙（如胃酸不足）、是否有長期消耗因素（如高壓作息、慢性發炎）、以及是否需要搭配協同營養素。建議民眾在專業評估下，選擇合適的補充方式與劑量策略，並以身體反應與生活狀態追蹤成效，而不是只用單一抽血數值作為唯一依據。

圖片來源：經由 AI 技術生成

如何讓營養補充更安全：幾個常見注意事項

強化身體條件： 若正在使用制酸劑或其他藥物，建議先與醫師/藥師確認是否影響補充時機與搭配；益生菌等產品是否適合，也應依個人狀況評估。

若正在使用制酸劑或其他藥物，建議先與醫師/藥師確認是否影響補充時機與搭配；益生菌等產品是否適合，也應依個人狀況評估。 避免重複疊加： 綜合維他命＋單方產品並用時，容易不自覺重複攝取。

綜合維他命＋單方產品並用時，容易不自覺重複攝取。 口服與注射的定位不同： 若涉及注射或靜脈等醫療處置，應由醫師評估是否需要及相關風險監測，民眾不宜自行比照。

若涉及注射或靜脈等醫療處置，應由醫師評估是否需要及相關風險監測，民眾不宜自行比照。 高風險族群先問專業：孕哺、慢性病或長期用藥者，進行高劑量補充前建議先諮詢醫師或藥師，以確認安全性與可能交互作用。

作者簡介

主要經歷

台灣大學醫學系畢

台北榮總家庭醫學科＆毒物科總醫師

衛生署毒藥物防治諮詢中心總醫師

台北榮民總醫院主治醫師

美國功能醫學學會會員

現為博馨診所院長

免責聲明：本文為一般健康資訊整理，僅供參考，非作為醫療診斷、處方或治療依據。涉及用藥、注射或靜脈等醫療處置，請由醫師評估並遵循專業建議。

延伸閱讀：

參考資料：

Office of Dietary Supplements, NIH (2024 update). Vitamin B12 – Health Professional Fact Sheet.

Nauman G et al. (2018). Systematic Review of Intravenous Ascorbate in Cancer Clinical Trials. Antioxidants (Basel). 7(4):89.

Qu J et al. (2025). Overall and Progression-Free Survival of Patients With Malignant Neoplasm Following Intravenous Vitamin C: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 95(3):37372.

Obeid R et al. (2022). High Plasma Vitamin B12 and Cancer in Human Studies: A Scoping Review to Judge Causality and Alternative Explanations. Nutrients. 14(21):4476.

原文出處：吃了營養補充品卻覺得不明顯？醫師分享：先了解攝取量與使用情境的差異