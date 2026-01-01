2026-01-01 12:01 潮健康
減重期間為何有人出現落髮情形？從身體調節機制談起
並非單一因素，可能與身體能量調節機制有關
隨著瘦瘦針（如 Mounjaro 猛健樂）成為減重市場新寵，許多人終於看見頑固體脂鬆動，然而在享受「人魚線」浮現的同時，不少使用者卻陷入另一場焦慮：頭髮大把脫落，這在醫學上稱為「休止期落髮」（Telogen Effluvium），常被誤解為藥物副作用，但真相其實更接近身體的求生本能。
這並非藥物毒性，而是「急速減重」帶來的生理代價，當減重期間熱量攝取明顯下降時，身體可能出現一系列適應性反應，並可能影響毛髮生長週期的穩定性。
資源重分配：生理經濟學
我們從「資源管理」剖析：「想像身體是一間營收（熱量）銳減的公司，為了避免破產（死亡），執行長（大腦）必須裁撤非核心部門。很遺憾，頭髮就是那個被裁撤的部門。」
這種落髮通常發生在減重啟動後的三個月（毛囊生理週期），往往讓患者措手不及「這可視為身體在能量調整過程中的一種訊號，它在警告你：『能量快不夠了！』若長期營養攝取不足，可能影響整體身體狀態，建議及早諮詢專業人員。」
營養師解密：原料斷鏈的連鎖效應
除熱量不足，關鍵營養素的「斷鏈」更是主因，正欣診所營養師江庭萱強調：「頭髮主要成分是角蛋白，生長極度依賴蛋白質、鐵質、鋅與生物素。當藥物讓你吃不下，若每一口營養密度或長期攝取不足，可能影響毛髮健康表現。」
江庭萱解釋，許多減重者飲食單一化，導致血液中負責攜帶氧氣給毛囊的「鐵蛋白」（Ferritin）耗盡，若鐵質攝取不足，可能影響身體多項生理機能，包括毛髮生長狀態。
減重期間的營養補充考量：毛髮狀態的日常照顧方向
面對這場保衛戰，不需在瘦身與禿頭間二選一。專家表示，關鍵在於「精準介入」。
江庭萱建議，使用針劑時應將飲食視為「處方」，既然食量有限，必須攝取高生物價值的蛋白質（如魚、蛋），並適時透過點滴補足鋅與B群。這不僅是生髮關鍵，更是維持代謝火力的助燃劑。
姚潘柔經理提醒，出現落髮不應貿然停藥導致復胖，而應尋求診所醫師營養師評估，透過功能醫學檢測確認缺乏營養素，進行定點修復，通常營養補足後，毛囊會重新進入生長期，落髮是可逆的。維持體態與健康狀態，仍需兼顧整體營養與生活習慣。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
