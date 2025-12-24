2025-12-24 13:02 張育嘉律師
如果不給錢我媽會不會去死？律師最痛醒悟：最狠的剝削不是黑道，而是一句：「我是你媽。」
我當律師第十年，才明白一件事。最狠的剝削，從來不是黑道。而是一句：「我是你媽。」
那天她坐在我面前，她開口第一句不是問法律，而是問我：「律師，如果我不再給錢，我媽會不會去死？」
我沒有立刻回答。因為我太熟悉這個問題了。
她說，父親早逝後，母親一夜之間成了「受害者專家」。逢人就哭，哭自己命苦，哭自己養大兩個孩子。但眼淚，永遠只為兒子流。
弟弟國中開始賭博。一開始是地下簽賭，後來是線上博弈。
欠錢了，母親第一時間不是罵他，而是打電話給女兒。「妳弟要被砍手了，妳還睡得著？」「妳現在嫁得不錯，幫一下會怎樣？」「這是最後一次要妳幫。」她笑著跟我說：「律師，我數過，『最後一次』大概有三十幾次。」
她結婚那年，母親要走她的金飾，說幫她保管。生孩子坐月子，母親說要幫他們請月嫂，結果母親錢收了，月嫂一直沒來。後來連她老公的年終獎金，母親都想盡辦法知道金額。
「她會翻我包包，看我手機。」「有一次，我媽半夜跑來敲門，說弟弟在賭場被抓，要我立刻匯錢。」她匯了。然後才知道，弟弟那晚其實在酒店。
我翻著她帶來的對話紀錄。不是母親哭，就是弟弟罵。弟弟說：「妳不給就是想看我死。」母親說：「我怎麼會生出妳這種冷血的女兒。」
她低著頭，聲音發顫。「律師，我真的好累。」「但我只要一想到，如果我不給，他們會不會真的出事……我就不敢停。」
我把資料放下，看著她。「妳知道嗎？他們之所以不怕出事，是因為妳一直在。」她愣住。我告訴她，法律不會因為「母親」兩個字，就承認無止盡的索取。更不會因為「弟弟會出事」，就要求妳替他賭一輩子。「妳不是他的提款卡。」「也不是妳媽媽的金庫。」
她開始哭，哭得很安靜。那是一種，終於被允許崩潰的哭。「可是律師，我不給，他們就真的不理我了。」
我輕聲說：「那妳要不要想想，他們什麼時候，是真的在乎過妳？」
那天，我幫她做的第一件事，不是提告。而是教她一句話。「媽，我只能給到這裡。」「再多的，我沒有。」
她離開前，手還是在抖。但眼神，比進來時亮了一點。
離開吸血的家，不是不孝。而是，她終於開始活。
