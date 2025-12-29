2025-12-29 15:01 潮健康
素食膠原蛋白是真是假？營養師：膠原蛋白僅存在於動物組織
圖說：素食者可透過多元植物性營養，維持日常營養攝取與肌膚狀態維持。
許多素食者看到市面上標榜「素食膠原蛋白」的產品時常感到疑惑。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻指出，目前市面上所稱的『素食膠原蛋白』，多半並非真正的膠原蛋白，而是行銷上的通俗說法；專家進一步分析膠原蛋白本質與素食者可從哪些營養素著手來維持良好營養狀態與日常外觀狀態
膠原蛋白是一種由甘胺酸、脯胺酸與羥脯胺酸等胺基酸構成的蛋白質，只存在於動物結締組織中，主要以常見於皮膚、骨骼等結締組織中的一型和維持活動力的二型最常見。因此目前市面上所謂「素食膠原蛋白」並非真正膠原蛋白，而是以行銷名稱讓消費者容易理解產品的養顏功能。
專家分析指出，目前市售標榜素食膠原蛋白的產品多以銀耳萃取物或銀耳粉為主成分，搭配維生素 C、玻尿酸、穀胱甘肽等營養素，作為日常營養補充的搭配選項之一。
素食者養顏美容必知的 4 大關鍵營養
- 胺基酸類營養素食者可藉由豆類、堅果等植物性蛋白取得膠原蛋白構成的胺基酸，如甘胺酸與脯胺酸，作為膠原相關營養代謝所需的胺基酸來源之一。
- 維生素 C維生素 C 在膠原蛋白的合成中扮演關鍵角色，參與身體正常代謝與抗氧化相關機制，可從柑橘類、奇異果等蔬果中攝取。
- 玻尿酸等補水分子市面上常見的玻尿酸能補水保濕，搭配素食來源的營養素，有助維持肌膚含水狀態。
- 穀胱甘肽與植萃物作為抗氧化營養素，穀胱甘肽參與體內抗氧化相關生理作用，支持整體健康狀態，常見於某些植物萃取保健品中。
吃素者維持青春美麗的必知眉角
游子嫻營養師指出，素食者想要維持養顏與青春狀態，除了保健品輔助外，日常飲食與生活習慣的調整才是長期關鍵。以下為素食族在飲食上應特別留意的重點原則：
- 減少油炸食品攝取尤其是裹粉後再油炸的料理，容易攝入過多 omega-6 脂肪酸，長期下來可能影響體內油脂平衡與整體健康狀態。
- 控制精製糖攝取量過量糖分在體內會與蛋白質結合，形成糖化終產物，可能影響身體正常蛋白質代謝與外觀狀態。
- 確保每日水分補充充足水分是維持新陳代謝的重要基礎，建議依體重計算每日所需水量，並分次飲用，避免一次大量補充。
- 增加蔬果攝取多樣性蔬果富含植化素，無法由人體自行合成，透過多元攝取有助於補充日常營養支持。
- 留意鐵質攝取狀況素食族較容易出現鐵質攝取不足，建議可從深綠色蔬菜中補充，以維持日常營養需求與精神狀態。
- 補充足夠優質植物性蛋白質蛋白質是身體修復與構成的重要基礎，可選擇豆腐、豆乾、毛豆、豆漿等植物性蛋白來源作為日常補充。
營養師 Q&A：3 個素食養顏常見疑問
Q1：素食者可以靠單一成分補膠原嗎？營養師指出，因膠原蛋白僅存在動物組織，素食者無法以單一素食原料直接補充真正膠原蛋白，而是透過多種胺基酸與支援成分的組合來作為身體正常營養代謝的支持來源之一。
Q2：銀耳真能取代膠原蛋白？銀耳本身並不含膠原蛋白，但富含多醣與水分子，可作為補充水分與多醣類的飲食來源之一，需搭配其他營養素一同攝取。
Q3：市售素食相關膠原蛋白產品的原理是什麼？此類產品可提供多種有益肌膚的植物性營養素，但消費者應理解其原理是「 支援身體自身的膠原作用」， 而非直接補充動物性膠原蛋白。
免責聲明：本文為一般營養與健康教育資訊分享，非作為醫療診斷、治療、預防或療效保證之依據。實際需求仍應依個人狀況諮詢專業人員。
