提到「補鈣」，你的腦海中是不是浮現阿公阿嬤吞鈣片的畫面？ 擁有多年臨床經驗的營養師余朱青提醒，補鈣並非僅限於年長族群；她提醒大家，缺鈣早就不是長輩的專利。從正在抽高的孩子、每天一杯咖啡的上班族，到愛美節食的女性，都可能存在鈣質攝取不足的情況。

若長期攝取不足，可能影響身體所需的基礎營養支持，余朱青營養師特別點名以下三大族群，現在開始補都還來得及！

1. 成長期孩童：別讓「吃不夠」耽誤身高

「我家小孩吃很多，為什麼還是長不快？」 爸媽們注意！國健署調查顯示，台灣青少年平均鈣攝取量僅達建議量的 5 到 6 成。成長期若鈣質攝取不足，可能影響骨骼正常發育所需的營養條件。

營養師解方： 孩子長不高常是因為「挑食」或「吞不下鈣片」。建議選擇「液態鈣」，像果汁一樣好入口，孩子才願意天天吃；並搭配維生素 D3與胜肽，作為日常營養補充的搭配選項之一。

2. 愛美忙碌女性：妳的骨質流失比男生快

女生真的比較辛苦！除了天生骨質流失速度較快，年輕女性為了減肥節食、防曬滴水不漏（缺 D3）、加上咖啡不離手，部分女性可能出現指甲較脆、肌肉不適或睡眠品質不佳等情形，與整體營養狀態相關。

營養師解方： 補鈣同時也可作為日常營養管理的一環！建議選擇含有「鎂」的複方鈣。鎂能幫助肌肉放鬆、提升睡眠品質，睡好覺氣色自然好。

3. 熟齡銀髮族：補鈣重點在「吸收率」

很多長輩疑惑：「每天吃鈣片，為什麼檢查還是紅字？」 關鍵在於「吸收率」！隨著年紀增長，胃酸分泌變少，傳統硬梆梆的錠劑很難被分解，實際吸收情況仍會因個人消化功能而有所差異。。

營養師解方： 換成「液態鈣」吧！微米化處理不需胃酸強力崩解，較不需額外咀嚼，有助於提升日常補充的便利性，對牙口不好或吞嚥困難的長輩更友善。

補鈣不是吃心安！找對「神隊友」才有效

余朱青營養師強調，鈣質需要團隊合作，鈣質攝取時常會搭配維生素 D３、鎂、胜肽與蛋白質等營養素，作為日常飲食營養管理的參考組合之一。

這是新一代保健趨勢，也是「潔薇塔Jvita液態鈣」堅持採用液態劑型搭配專利鱸魚胜肽的原因。提供另一種較方便的補充形式選擇，讓補鈣變成一件輕鬆簡單的日常小事。及早建立良好的營養攝取習慣，有助於長期健康管理。

免責聲明:本文為一般營養與健康資訊分享，非作為醫療診斷、治療或療效保證之依據。實際需求仍應依個人狀況諮詢專業醫療或營養人員。

參考資料：

衛生福利部國民健康署 – 國民營養健康狀況變遷調查

原文出處：補鈣一定要等老了嗎？營養師解析三類族群的鈣質攝取觀念