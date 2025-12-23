2025-12-23 12:00 卡娃思 / 開心趴趴走
玩出創意料理【經典豆腐料理】四道家常做法食譜DIY
不想吃肉時，日常飲食還是需要蛋白質的，這時候豆腐是最好的選擇，盤點過去玩出創意的豆腐料理，越吃越好吃！
- 豆腐口感鬆軟滑嫩，以黃豆為主要原料的黃白色塊狀豆製品食物，料理方法百百種，簡簡單單的料理，就可以做得好吃下飯，我常常在不想吃肉的時候，又想攝取一日所需的蛋白質營養，豆腐的料理就是第一選擇。
- 豆腐對人體好處多多，熱量低，富含蛋白質、鐵、鈣又不含膽固醇的食物，我曾把它當成減肥時期的主要蛋白質營養的來源食材，現在是為健康所需而吃。
一、端上餐桌秒殺料理 蒜香奶油豆腐steak丼飯🔴
⟪蒜香奶油豆腐⟫是一道超香的豆腐料理，蒜香奶油濃稠的醬汁林在飯上，再配點小菜做成丼飯（我稱之為蓋飯），超愛吃的，孩子們比我更愛吃，餐桌上只要有這道，秒殺般的迅速見到盤底。
【蒜香奶油豆腐丼飯】3人份
食材：
- 市售板豆腐二塊約450～500g、蒜頭8粒、蔥1根、海苔片適量、白飯3碗、涼拌酸甜黃瓜片適量（一個黃瓜做好的量）
- 奶油2大匙（輕食少油脂的料理可用橄欖油代替）、料理米酒 2大匙、日式味淋2大匙、砂糖 1小匙、醬油 2大匙、黑胡椒適量
材料預備
- 豆腐切厚片，瀝乾水分（或用重物稍微壓使之脫水）。
- 蒜頭，4個切薄片，4個磨成泥。蔥切成蔥茉。
料理步驟
- 炸蒜片：不沾鍋中放上1湯匙橄欖油，再放入蒜片後開中火，炸出琥珀色蒜片後取出，放旁備用。
- 煎豆腐排：接續炸蒜頭的不沾鍋和剩下的油來煎豆腐，豆腐的兩面都要煎，當表面呈現金黃色時，取出放在紙巾上濾油備用。
- 詳細做法，在這裡🔻
https://woman.udn.com/woman/story/123165/7412761
二、做法簡單，輕鬆搞定【蒜香起司豆腐燒】😁🔴
【蒜香起司豆腐燒】2~4人份
🥕材料預備🥕
- 義美板豆腐2大塊（中華板豆腐也行）
- 起司片 2片
- 香菜葉 適量
- 太白粉 適量
- 蒜小顆 10瓣
- 蔥 2根
🍾調味料🍾
照燒醬調味料：醬油 3湯匙 、味醂 1.5湯匙 、米酒 1.5湯匙 （混合均勻成醬汁）
少許點鹽或胡椒鹽，詳細做法，在這裡🔻
https://woman.udn.com/woman/story/123162/7321001
三、高纖低糖營養爽口【酪梨皮蛋豆腐】😘💕
酪梨要怎麼吃呢？【酪梨皮蛋豆腐】深得我心的美味吃法
在2015年我曾分享酪梨七道家常吃法，而【酪梨皮蛋豆腐】到現在仍是最得我心的吃法，作法簡單快速。
食譜DIY /【酪梨皮蛋豆腐】
- 材 料：超嫩涼拌豆腐1／2盒，皮蛋二個，小型大小的大小酪梨2個。
- 調味料：醬油膏2大匙、冷開水1/2或1大匙、蔥末2大匙、香麻油數滴。
作法：
1.超嫩豆腐自盒中取出，置於盤中切塊。
2.皮蛋洗淨後放入冷水鍋裡煮，水煮開繼續煮5~10分鐘鳳樑去殼，切片或者切丁，置於盤中嫩豆腐旁。
3.酪梨洗淨，縱切為兩半，取出果核，剝去外皮，再橫切成半圓形塊狀，與皮蛋排於盤中，放冰箱冷藏約半小時。迎
4.食用時從冰箱取出，淋上調味料後，撒上蔥花後再滴上幾滴香麻油。
四、【糯米釀豆腐】自己做😘💕
- 材料
食材：糯米、豬絞肉、香菇或杏鮑菇、紅蘿蔔、蔥、油豆腐泡或方形油豆腐
調味：生抽、蠔油、太白粉
詳細做法在這裡https://blog.udn.com/amyhsiuying/117619026😳
‼️多做一些，蒸好的糯米釀豆腐，冷凍保存，想吃的時候，蒸一下就是一道菜，在這入秋多雨的天氣，一個人宅在家有不想出門時，為自己煮一碗油豆腐細粉、麵，放上幾個，健康美味一餐即時上桌，太方便了。 🫠
