隨機攻擊非偶然！你身邊每 25 個人，就藏著 1 個反社會人格

北捷隨機殺人事件震驚全台，台北車站近日擺滿花束，民眾跪地合掌悼念。圖／聯合報系資料照片

【小心！你身邊每 25 個人，就藏著 1 顆未爆彈】

—— 他們沒有發瘋，只是活在一個默許冷酷的社會裡，關於「反社會人格」

請你先把鬼故事、都市傳說都放一邊。

有一種恐怖，更日常、更貼近你我，而且每天都在上演。它不在深夜、不在荒郊野外，而是在百貨公司、大街上、辦公室、電梯，甚至，你每天滑過的社群裡。

▋先記住一個數字：4%。

根據美國精神醫學研究，平均每 25 個人中，就有 1 個符合「反社會人格」特徵。

你如果對 4% 沒什麼感覺，換一個對照：被稱為現代文明病的乾眼症，在台灣盛行率大約 3.43%。​換句話說，你在人生中遇到一個「真正沒良心的惡人」，機率比遇到乾眼症患者還高。

如果你看到這裡，開始感覺不太舒服，甚至隱約感到被冒犯，很正常​因為這篇文章，並不是在指責任何人，也不是在標記誰是壞人，而是在描述一個我們所有人，都身處其中、卻很少正眼看過的社會結構。

▋什麼叫「反社會人格」？

丟掉電影裡電鋸瘋狂殺人的畫面。最直接的理解就是：他們沒有良心。

這不代表他們分不清對錯。很多時候，他們其實比你還清楚，規則在哪裡、底線畫在哪裡。差別只在於，他們完全不在乎。​

對他們來說，內疚感、罪惡感、道德掙扎，不是內在煞車，而是從不存在的零件，他們行走在人群中，唯一的標準，就是自己當下要什麼。而這才是真正讓人不寒而慄的地方...

▋反社會人格者過得可能比你還好

​一提到反社會人格，多數人腦中會自動連結到...暴力、犯罪、極端行為。

​但，現實剛好相反。絕大多數的「無良者」，其實適應社會得非常好。他們懂得偽裝、懂得說對的話、做對的表面選擇，甚至，在職場與社群裡，混得風生水起。最諷刺的是，他們通常對自己的人生狀態，滿意得很。

​因為少了內心的拉扯，他們不需要為傷害他人失眠，不需要為佔便宜內耗。他們沒有「良知」的心理負擔。這類狀態，其實不只存在於現實生活中。​

在長時間觀察社群留言時，我發現一件很微妙、卻讓人背脊發涼的現象：當某些人面對他人的痛苦、受害或崩潰時，反應異常冷靜，甚至帶著一種事不關己的旁觀感，他們毫無情緒波動。

你覺得反社會人格者，會主動尋求治療嗎？​不會，他們不覺得自己的冷漠，有什麼問題。​於是，他們就成了一顆顆散落在社會各處的未爆彈，平時看不出來，我們卻永遠無法預測—— 他們什麼時候會引爆。

小心！你身邊每 25 個人，就藏著 1 顆未爆彈。圖片來源：林郁棠

▋環境，決定了他們會不會出手

​並不是每個反社會人格者，都會變成暴力犯。有些人的惡意外顯，很容易被察覺；更多的人，會選擇壓抑、計算、等待時機。心理師認為，這類人是否走向犯罪，和所處環境高度相關。

​如果你把視角從一般社會轉向監獄，數據會變得刺眼。在某些研究中，監獄內反社會人格的比例，可能高達 75%。這提醒我們，當環境失序，這些潛伏的特質，會被放大成行動。

▋他們的攻擊方向，永遠朝向弱者

當這些人決定出手，目標通常不會是強者。他們更傾向把惡意，投向比自己更弱、更無力反抗的人。

​在社會底層，有一群長期被忽視的人。失業、被邊緣化、尊嚴被一點一點磨掉。當憤怒無處可去時，最容易被選中的出口，往往是更弱的存在。這可不是什麼高深理論，而是赤裸裸的生存邏輯。

▋最脆弱的獵物：孩童

​孩童在體型上比成年人弱小。在校園發現有人躲在暗處窺視，放學路上被陌生人跟蹤、搭話，尤其是女童，更容易成為被鎖定的對象。

這時候，我們往往才驚覺，那張自以為嚴密的安全網，其實漏洞百出。

▋圍牆、哨子，解決不了真正的問題

一旦憾事發生後，熟悉的流程，就會啟動。

​家長群組警報全開，學校重申安全守則，孩子被叮嚀結伴同行、隨身帶哨。但惡意不會只固定在某處萌發，今天守住校門口，明天它可能出現在公園、補習班外，甚至，你我都熟悉的捷運站內外。

更可怕的是，這些人也不一定永遠只盯著孩童。我們像在玩一場打地鼠遊戲，卻從沒碰過製造地鼠的機器。

▋真正該被檢視的，是整個系統

與其不斷追逐「壞人在哪裡」，更不安的問題其實是：是什麼樣的社會，持續製造出這 4%？

那份「沒有良心」，不是在真空中誕生的。它是在一個獎勵冷酷、忽視不公，卻在悲劇發生後才集體震驚的環境裡，被一點一點養大的。

貧富的差距、僵固的制度、失能的家庭、僵化的教育、聳動的媒體，都在其中扮重要角色。當環境瘋狂，行為自然失控。

▋結語：冷漠，是一聲警報

我們習慣處理表面的危險，卻不願直視更深層的病灶。反社會人格者從來不只是幾個異常的個案，而是整個社會系統失靈後，發出的警報聲。

有光的地方，必然有黑暗。

你覺得這樣的冷漠，到底是保護自己，還是真的對他人無感？