2025-12-22 16:21 女子漾／編輯周意軒
天氣冷就該幫狗穿衣？一次看懂哪些毛孩需要、哪些別亂穿，時尚也能同步升級
冬天一到，社群時間軸立刻被各種「毛孩穿搭照」洗版，有的狗狗穿上毛衣可愛到不行，也有人忍不住擔心：這樣真的不會太冷或太熱嗎？狗狗冬天到底要不要穿衣服，其實不是看可不可愛，而是看牠需不需要。不同犬種、體型、年齡與健康狀況，對低溫的耐受度差很大，穿對是保暖加分，穿錯反而可能造成負擔。這篇文章整理狗狗冬天穿衣的關鍵判斷原則，帶你分清哪些情況真的該穿、哪些其實不用，同時也看看現在毛孩時尚，如何在安全與可愛之間找到最剛好的平衡。
醫師：冬天狗狗到底要不要穿!？
獸醫師蔡醫師提供，針對冬季寵物穿衣的必要性與挑選準則進行專業分享指出短毛、稀疏毛髮、高齡或患有內分泌疾病的犬隻較需保暖，而雙層毛或長毛犬貓在室內通常具備充足的體溫調節能力，應避免過度穿衣以免影響理毛行為。挑選衣物時，應優先考慮純棉材質並避開易誤食的飾品，且須精確測量頸圍、胸圍與身長以確保合身度。此外，醫師特別強調不可隨意將寵物毛髮剃光，並建議每週更換衣物以維持衛生。這份指南旨在幫助飼主在變化的氣候中，以科學知識與正確觀念守護毛孩的皮膚健康。
哪些狗狗真的不太需要穿？雪地犬的天生優勢
像哈士奇、阿拉斯加、薩摩耶、秋田犬這類雪地犬，擁有天然雙層毛皮，保暖能力遠勝多數犬種。在非極端低溫下，過度穿衣反而可能讓牠們過熱、不舒服。不過就算不用穿衣，腳掌防護仍然重要。在雪地或結冰地面活動時，穿上合腳防滑的狗靴，能避免凍裂與受傷。
穿錯比不穿更糟 狗狗冬衣一定要注意的事
穿衣不是愈多愈好，而是要「剛剛好」。衣物過緊會影響行走與如廁，過鬆又可能勾到受傷。進入室內或車內後應盡快脫衣，避免過熱。長毛犬更不適合長時間穿衣，容易悶出皮膚問題。最重要的是，觀察你家狗狗的反應。發抖、哀鳴、一直想回家，都是明確的訊號。
毛孩也能很時尚編輯推薦2026時尚穿搭
Abercrombie & Fitch 首度推出 Pet Collection 萌寵系列，把滑雪假期、復古針織與節慶氛圍直接複製到毛孩身上，主人與狗狗可以穿同款，一起變身冬季度假風主角。
運動潮流派也沒缺席，adidas Originals推出寵物服飾、項圈與配件，三葉草 Logo、三線設計通通到位，甚至還能和主人一起穿成套，街拍感直接拉滿。
而在韓國幾乎人手一件的emis，也推出寵物支線，把 Y2K 美式休閒風變成毛孩日常穿搭，LOGO 上的小腳印設計，完全命中毛爸媽的心。