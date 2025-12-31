瘦子也會有脂肪肝？「泡芙人」恐不到30歲就滿滿紅字！ 醫勸：快做6件事預防

潮健康／林昱彣

台灣脂肪肝盛行率居高不下，已成為繼B、C型肝炎後的新一代「國病」。羅東聖母醫院門診部主任 – 肝膽腸胃科 王威迪醫師受訪指出，台灣男性脂肪肝比例高達40%，女性亦有20%，平均每3至4人就有1人罹病，且患者年齡層有明顯下降趨勢，許多不到30歲的年輕人抽血報告已出現紅字，其中不乏體重標準、外觀纖細的「瘦胖子」，也就是俗稱的泡芙人體型。

體重正常卻有脂肪肝？ 「泡芙人」體質恐淪高風險族群

為何體重正常、BMI值在標準範圍內，仍會罹患脂肪肝？王威迪醫師表示，被稱為瘦胖子的此類族群，其特徵是皮下脂肪可能不多，外觀看不出肥胖，但內臟脂肪或體脂率卻過高。而造成「瘦胖子」的主要原因，與現代生活型態息息相關：

．飲食精緻化：雖然食量可能不大，但攝取過多精緻碳水化合物、含糖手搖飲、高熱量或油炸食物，也就是「吃錯食物」導致的脂肪堆積。

．缺乏運動：肌肉量不足、基礎代謝率（BMR）降低。一旦攝取熱量稍多，身體無法消耗，多餘糖分便轉化為脂肪堆積於肝臟與內臟。

．胰島素阻抗：為脂肪肝與代謝問題的重要關鍵。當病人有胰島素阻抗問題，會導致葡萄糖代謝異常，無法有效率的將吃進來的葡萄糖給細胞正常使用，在體內多餘的葡萄糖會轉為脂肪，堆積在肝臟或是內臟，因此即便體重正常，未來罹患脂肪肝三高（高血壓、高血糖、高血脂）的風險也會提高。

「以前普遍認為脂肪肝只是三高的『果』，但現在的最新研究顯示，有脂肪肝的人，未來得到三高的比例也會升高，所以它也有可能是三高的『因』。只要控制好脂肪肝，未來得到三高的比例也會下降。」

王威迪醫師強調，內臟脂肪過高會導致全身性代謝功能異常。研究顯示，「瘦胖子型」的脂肪肝患者，未來罹患糖尿病與高血壓的比例，與肥胖型脂肪肝患者相當。民眾切勿以「外觀胖瘦」作為健康評估的唯一標準，應透過超音波或身體組成分析進行檢測。

「代謝性脂肪肝炎」沉默殺手特性 坐視不管恐譜出肝癌三部曲

王威迪醫師自訴：「我自己曾患有中度脂肪肝合併脂肪性肝炎、體重高達82公斤、身體質量指數（BMI）曾高到30.1公斤/平方公尺（kg/m²），屬於中度肥胖患者，最後透過飲食、生活調整，以及減重輔助藥物（Liraglutide and Semaglutide），成功減至63公斤，之前失控的肝指數、血糖與血脂肪皆恢復正常！減重是改善脂肪肝、避免其惡化的關鍵所在；而若本身就有脂肪肝問題且合併肥胖，請立即就醫與醫師徹底討論療程！」

王威迪醫師也用自己的經驗說明，脂肪肝若未妥善控制，可能惡化為更嚴重的肝臟疾病，其主要可分為「單純性脂肪變性（MASLD）」與「代謝性脂肪肝炎（MASH）」。約90%至95%的患者屬於前者，通常透過減重即可改善；但約有5%至10%的患者會進展為MASH，代表肝臟已經處於發炎狀態。

「MASH雖然進程不如病毒性肝炎（如：B或C型肝炎）快速，但它卻是容易被忽視的『沉默殺手』！」王威迪醫師表示，MASH患者中約有40%未來有機會發生肝臟纖維化，而在纖維化患者中，若未接受治療，又有30%可能演變成肝硬化，當發生肝硬化後，產生肝癌的機會會大大提高。換算下來，MASH患者約有八分之一的機率面臨肝硬化風險，甚至進一步發展為肝癌、譜出「肝癌三部曲」。由於早期脂肪肝、代謝性脂肪肝炎、甚至是肝纖維化通常無明顯症狀，必須透過抽血（肝指數）、腹部超音波或肝纖維化掃描儀才能及早發現。

不只助減肥、促控糖！「瘦瘦筆」竟也能治療脂肪肝？

過去針對脂肪肝或是脂肪性肝炎的治療，臨床上多半建議「少吃多運動」，但患者管不住嘴、缺乏運動狀況時有所聞，實務上效果欠佳；首個由美國核可的脂肪肝藥物「Resmetirom」則尚未在台灣上市。王威迪醫師對此表示，2025年8月美國FDA甫核准「瘦瘦筆」Semaglutide（GLP-1 類腸泌素針劑）用於治療MASH，台灣預計明年初獲得核准，對患者而言無疑是一大利多。

王威迪醫師解釋，Semaglutide原為控制體重與糖尿病藥物，但在改善脂肪肝方面具備多重臨床意義，成為目前台灣唯一有MASH治療效果實證的瘦瘦針。而在Semaglutide的作用機轉上：

首先Semaglutide可作用於中樞神經，可以降低患者的食慾，以及可以減少患者對甜食與高熱量食物的渴望，幫助患者「少吃東西」以及「吃對東西」。

再者，Semaglutide作為模擬人體腸泌素的針劑，可以延緩胃排空，如早上吃的食物，到中午可能還滯留在胃部，因此可以幫助延長飽足感，降低下一餐的食慾。

第三，有助於改善「胰島素阻抗」，有效幫助解決代謝問題，幫助糖分代謝，減少糖分轉化為脂肪。王威迪醫師分享，自己當時就是透過Semaglutide搭配飲食及生活習慣調整，最後成功瘦身。

另外，Semaglutide也有臨床實證的多重器官保護效果。以肝臟為例，其有降低肝臟發炎、減少肝細胞損傷，甚至具有「逆轉肝纖維化」等效果；對於心血管、腎臟等重要器官亦具有保護作用，降低糖尿病病友在未來罹患血管硬化、心血管疾病與慢性腎病等風險。對於尚未達到三高用藥標準的「亞健康」或代謝症候群患者，此類藥物也能提供額外的血壓、血糖與血脂改善效果，有助於讓身體數值回歸健康程度。

瘦胖子如何遠離脂肪肝？ 醫籲落實6大生活調整

儘管藥物治療效果顯著，王威迪醫師提醒，生活型態的調整仍是防止疾病惡化的根本之道。若自己是外表不胖、但健檢報告已出現「紅字」的瘦胖子族群，強烈建議採取以下改善措施，避免進一步囤積內臟脂肪、甚而發生脂肪肝：

1.飲食調整：減少精緻糖、含糖飲料、加工食品與高油脂食物，多攝取新鮮蔬菜水果、全穀類與優質蛋白質，盡量以原型食物為主。

2.規律運動：重點在於提升肌肉量以增加基礎代謝率，同時強化心肺功能。

3.健康減重：避免激烈的斷食法，以免身體進入「節能模式」導致基礎代謝率下降而增加日後復胖風險。理想減重速度為每週0.5至1公斤，男性每日熱量攝取不低於1700大卡，女性不低於1500大卡。

4.戒除酒精：酒精熱量極高，且對肝臟造成直接負擔，應盡量避免。

5.壓力管理：壓力荷爾蒙可能導致脂肪堆積，充足睡眠與適度抒壓至關重要。

6.控制疾病：若有甲狀腺功能異常、糖尿病或高血脂等共病，應積極治療。

王威迪醫師強調，脂肪肝是身體代謝異常的警訊，無論體態胖瘦，民眾可藉由接受腹部超音波檢查來了解自己是否有脂肪肝。若發現異常，應尋求專科醫師評估，結合飲食、運動與必要時的藥物治療，逆轉脂肪肝並預防嚴重併發症的發生。

原文出處：瘦子也會有脂肪肝？「泡芙人」恐不到30歲就滿滿紅字！ 醫勸：快做6件事預防