2025-12-22 16:11 潮健康
2025疫苗十大新聞出爐 兒童至高齡防護需求攀升
▲ 2025年度疫苗十大新聞結果
台灣疫苗推動協會公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」位居榜首，帶起大眾對流感的重視。衛生福利部疾病管制署林明誠副署長表示，疫苗被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院風險，緩和整體醫療支出壓力。
▲ 衛生福利部疾病管制署林明誠副署長指出提升疫苗覆蓋率是健康長壽社會關鍵。
兒童疫苗、高齡免疫需求討論度攀升 高風險族群成焦點
今年十大新聞中，成人與高齡相關議題、兒童疫苗議題各占三席，顯示大眾對成人疫苗、嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐漸升高。台灣疫苗推動協會李秉穎理事長指出，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間。6個月以下嬰兒免疫反應不佳，建議採「被動免疫」方式，由孕婦在孕期第28至36週接種第一劑疫苗，讓母親產生抗體並透過胎盤提供給胎兒，保護力可持續至胎兒出生後約6個月，可降低70%嚴重RSV感染率。嬰兒出生後亦可以施打長效型RSV單株抗體，立即獲得抗體，保護力達5個月，RSV下呼吸道感染可減少70%-75%。
高齡族群若感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，較容易發展為重症，甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病及慢性肺病者。李秉穎理事長強調，疫苗不只是預防感染，更是避免慢性病惡化、維持長者功能狀態的重要防線。依據2025年美國預防接種諮詢委員會（ACIP）建議，李秉穎理事長表示，50歲以上成人可優先接種20價或21價肺炎鏈球菌疫苗；若選擇15價疫苗，後續仍需補接種23價疫苗，以達完整保護。
李秉穎理事長提醒，流感並非一般感冒，感冒通常不會侵犯下呼吸道，而流感可能引發心血管事件或中風。他也指出，雖然疫苗政策多以50歲以上、嬰幼兒族群為宣導重點，但25歲以上、50歲以下成人容易流感死亡率其實高於兒童，除了疫苗施打率較低，原因還在於兒童較少出現細菌性肺炎等併發症。因此，任何人不可忽視流感重症警訊，如喘、呼吸急促等症狀。
HPV政策再前進 國中男生免費接種領先日韓
HPV疫苗政策也登上十大新聞。台灣疫苗推動協會陳志榮秘書長指出，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，形成不分性別的整合式保護，還可降低頭頸癌、口咽癌等HPV相關癌症風險，這類癌症近年在男性族群中發生率與死亡率皆呈上升趨勢。這項政策方向與世界衛生組織推動「2030年消除子宮頸癌」目標一致外，也順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流。他表示，將男性納入公費接種，除了符合世界衛生組織「2030年消除子宮頸癌」目標，也與歐美國家政策趨勢一致，並有助提升整體疫苗使用量，進一步強化成本效益，間接降低女性子宮頸癌風險。
▲ 台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師表示從兒童到高齡族群的疫苗防護需求持續升高，凸顯疫苗在預防重症上的關鍵角色。
綜觀今年疫苗十大新聞，疫苗不僅是傳染病防治的核心工具，更延伸到長照、慢性病管理、家庭健康與國家醫療永續等多重層面。台灣疫苗推動協會呼籲，民眾、醫療專業與企業共同提升疫苗識能與接種率，從兒童到高齡的全生命階段強化防護，攜手實現「健康台灣」目標。
延伸閱讀：
年末別得流感！ 出國、看演唱會「計畫恐全泡湯」， 青壯年快打疫苗守住假期
夏天也是流感傳播期？ 台引進無痛免挨針「鼻噴劑疫苗」，1族群有望率先受惠