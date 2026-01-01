減重不只看BMI！亞洲人「微肥胖高風險」可及早介入Semaglutide：代謝異常與泡芙人更要考量減重品質

採訪報導／郭家和

▲林嘉俊醫師指出，亞洲人即使在 BMI 24–27 的區間內，往往已累積較高比例的內臟脂肪，並提早出現代謝異常等狀況。

減重不是只看BMI 亞洲人微肥胖仍容易有代謝問題

台灣肥胖醫學會近期更新的《成人肥胖臨床實務指引》，正式將過去被視為「微胖族」的 BMI 24−27 區間，納入藥物評估範圍。新版指引建議 BMI 介於 24−27 的成人合併腰圍超標或高血壓、高血糖、高血脂等肥胖相關共病，在經過 3-6 個月生活型態介入仍未達標後，即可由醫師評估使用 Semaglutide （GLP-1藥物）作為輔助治療選項。接軌世界衛生組織將肥胖視為「需長期管理的慢性病」之共識。

輔大醫院智慧科學體重管理中心主任林嘉俊醫師受訪指出，亞洲人即使在 BMI 24–27 的區間內，往往已累積較高比例的內臟脂肪，並提早出現代謝異常。臨床上常見許多病人尚未達到重度肥胖定義，卻已合併糖尿病前期、脂肪肝（甚至是「瘦脂肪肝」）、高血壓或高血脂等問題，顯示單看體重或 BMI 判斷風險，容易低估實際健康威脅。目前GLP-1類藥物中，出自丹麥全球前3大原廠的Semaglutide在華人族群的小基數減重實證最為顯著，是首度納入指引的重要原因。

林嘉俊醫師表示，許多國人屬於「微肥胖」或俗稱的「泡芙人」，雖然 BMI 未達傳統病態肥胖標準，但體脂分布不良、內臟脂肪偏高仍有明顯代謝風險與減重需要。納入台灣受試者的 STEP 12 試驗中，介入 Semaglutide 時平均 BMI 僅 27.9、平均體重約 78 公斤，將近一半 BMI 介於 24–28，屬於典型亞洲「小基數」體型。研究結果發現，即使初始 BMI 不高，使用 Semaglutide 44 週後，台灣受試者平均體重仍下降約 16%，達到具臨床意義的減重成效。要改善微肥胖族群的整體健康，不應發展到重度肥胖才介入適當治療。

不是人人都需要極限減重 介入藥物要考量減重品質

GLP-1類藥物掀起全球減重風潮，但只看減重數字可能陷入「極限減重」迷思，忽略其他代謝問題與安全性。林嘉俊醫師指出，對一般人與小基數族群而言，體重下降 5%至10% 即可顯著改善多項代謝風險，包括血糖、血壓、脂肪肝和胰島素抵抗等。因此，臨床上會採取個人化調整，並非所有病人都需要追求15%以上的極限減重。

林嘉俊醫師表示，對中高齡者或特定族群而言，過度追求快速極限減重，反倒可能造成肌肉流失、基礎代謝率下降，以及體態鬆垮與疲勞感等負面影響。如果減重過程中未能搭配足夠蛋白質攝取與阻力訓練，甚至可能增加肌少症風險。因此選擇藥物時也會更考量減重品質，包括肌肉的保留與各項代謝指標的改善，至於有慢性病風險的患者更要將器官保護加入考慮，以避免過度追求體重減輕，引發後續如肥胖性肌少症等健康問題。

▲ 林嘉俊醫師表示，從STEP 12 臨床試驗的台灣次群族分析顯示，介入 Semaglutide減去的總體重約有 75.3% 來自脂肪量下降；對亞洲人健康影響最大、與代謝風險高度相關的內臟脂肪也減少36.1%。

75.3% 來自脂肪量下降 Semaglutide更適合小基數族群減重

林嘉俊醫師表示，相較於其他快速減重手段容易流失大量瘦肉組織，Semaglutide減重效果主要來自脂肪組織的下降，進而改善整體身體組成與代謝健康。從STEP 12 臨床試驗的台灣次群族分析顯示，透過雙能量 X 光吸收儀（DXA）掃描身體組成的前後評估，介入 Semaglutide減去的總體重約有 75.3% 來自脂肪量下降。此外，對亞洲人健康影響最大、與代謝風險高度相關的內臟脂肪也減少36.1%，是現今同類藥物中效益最明顯者。

此外，Semaglutide可調整劑量的特性，也是小基數、中高齡或對副作用敏感的女性更為友善。讓醫師可以採取漸進式的減重策略，幫助病人更容易適應藥物。林嘉俊醫師近一步說明，由於體重下降多數來自脂肪，對中高齡族群而言可降低快速減重的肌肉流失、維持基礎代謝率與行動力；對女性病人來說，漸進式減重能減少體態鬆垮與疲勞感，提升長期體重控制的可持續性。

▲ 林嘉俊醫師表示，Semaglutide已成為管理代謝風險的重要工具，最優先考慮的族群是代謝型過重者（BMI 24–27），尤其是合併脂肪肝、高血壓、高血脂或血糖異常等共病的族群。

代謝性過重、泡芙人、中高齡安全減重的實證效益

臨床醫師在選擇減重用藥時不會只以體重下降為依據，而是更重視是否具備長期安全性、可持續性，以及對血糖、血脂、內臟脂肪與器官風險的整體改善效果。林嘉俊醫師指出，隨著臨床實證累積，Semaglutide 的角色不只是單純減重藥物更是代謝風險管理工具。最優先考慮的族群是代謝型過重者（BMI 24–27），尤其是合併脂肪肝、高血壓、高血脂或血糖異常等共病的族群。

第二類重要族群即俗稱的「泡芙人」，即BMI不高但體脂肪比例偏高的患者。林嘉俊醫師說明，「泡芙人」體重數字可能尚在可接受標準內，但內臟脂肪與代謝風險往往已經顯著上升。具有減少內臟脂肪證據的Semaglutide，是3–6個月生活型態介入無效後可優先考慮的方式。此外，相較於快速節食或激烈減重，Semaglutide能降低肌少症風險與體態鬆垮疑慮，對中高齡與注重體態的女性者也是適合的介入選項。

林嘉俊醫師表示，雖然臨床減重武器選項增加，但有器官保護需求的患者尤其是心血管風險、脂肪肝或同時有代謝症候群問題，Semaglutide 的實證支持是最為明確的選項。當體重已超出正常範圍，且檢測出各項代謝指標已有紅字或異常時，就可以及早諮詢肥胖專科醫師。

肥胖相關併發症超過200種 體重與代謝問題應早期介入

台灣過去肥胖率一度在亞洲名列前茅，林嘉俊醫師強調，肥胖與過重相關併發症問題超過200種，包括心血管疾病、糖尿病、退化性關節炎，更與13種癌症風險有正向關聯。因此，最好的體重管理策略，是在代謝問題未發生前從源頭降低風險，有助於降低後續發生重大醫療事件包括突發性心血管疾病、代謝異常引起的大小血管病變，甚至減少未來因關節退化而影響行動力等風險。

林嘉俊醫師強調，從成本效益角度來看，Semaglutide對小基數、早期介入的減重策略都有明顯的長期優勢。尤其是糖尿病前期或是體重仍在「微肥胖」區間的族群，若能及早控制體重並改善代謝，甚至有機會逆轉病程，未來不需長期用藥，對個人健康與整體社會邁向「健康台灣」具有顯著助益。期待主管機關參考華人數據的實證，持續優化減重防治策略與藥物給付，讓高風險但 BMI 未達傳統門檻的族群，獲得更合適的治療照護。

