2025-12-19 10:27 女子漾／編輯許智捷
冬天胃痛不是錯覺！研究證實「冬季胃潰瘍」風險高 1.4 倍，醫師揭 4 大原因
不少人都有經驗，天氣一轉冷，胃痛、胃脹、反酸的狀況就變得頻繁。這並非個人錯覺，而是有明確數據支持的季節性現象。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，消化性潰瘍並不是全年平均發生，冬季正是胃潰瘍與潰瘍出血的高風險時段。
根據一項分析 2012 至 2016 年資料的研究，納入 14,636 名消化性潰瘍患者及 3,575 例潰瘍出血個案後發現，冬季消化性潰瘍的發生比例約為 30%，明顯高於秋季的 21.3%，差距接近 1.4 倍；潰瘍出血的情況也呈現相同趨勢，冬季比例達 32.8%，秋季則為 19.8%。
World Gym 也提醒，許多人在冬天容易忽略腸胃警訊，把胃痛當成「天冷正常反應」，反而錯過及早治療的時機。
為什麼偏偏是冬天？醫師點出胃潰瘍好發的 4 個關鍵原因
1. 寒冷引發交感神經活化
氣溫降低時，身體會啟動保暖機制，交感神經變得較為活躍，周邊血管收縮，讓血液優先供應心臟與重要器官。這樣的調節雖有助於維持體溫，但胃黏膜的血流量相對減少，修復能力隨之下降，在胃酸持續刺激下，就更容易形成潰瘍。
2. 冬季重口味飲食盛行
冬天常見的麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等料理，多半高油、高鹽又偏辛辣。這類飲食不一定會直接造成潰瘍，但在胃黏膜本就較脆弱的狀態下，容易加重刺激感，使胃部不適惡化，甚至讓原有潰瘍復發或加重。
3. 幽門螺旋桿菌感染率更活躍
幽門螺旋桿菌是造成消化性潰瘍的重要原因之一，而研究顯示，冬季的感染率相對較高。當胃黏膜防禦力因天冷而下降，再加上細菌感染，更容易促成潰瘍形成，或讓病情反覆發作。
4. 節慶聚餐菸酒攝取量增加
冬季聚餐與節慶活動密集，抽菸與飲酒的頻率與份量往往隨之上升。酒精與尼古丁都會刺激胃酸分泌，同時削弱胃黏膜的保護機制，對本身就有慢性胃炎或潛在潰瘍的人影響尤其明顯。
冬季確實是胃部疾病較容易發生的時期，建議民眾從日常飲食、菸酒習慣與藥物使用上多加留意。若出現持續性的胃痛、黑便，或不明原因貧血等狀況，應儘早就醫評估，而非自行忍耐。
