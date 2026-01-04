2026-01-04 13:01 潮健康
聽說「延緩老化」的關鍵藏在腸道？科學研究解析菌相與老化的關聯
從秦始皇到矽谷富豪：人類的永生狂熱
自古以來，人類始終追求延緩老化、維持健康狀態。秦始皇派徐福東渡求仙草，中世紀煉金術士試圖煉製賢者之石；到了現代，這股狂熱並未消退，反而變本加厲。矽谷的科技富豪們不惜砸下重金，以科技手段探索延緩老化可能性的嘗試，引發廣泛討論。近年研究則開始關注腸道菌相，探討其與老化相關生理變化之間的關聯。
回春的關鍵：來自「年輕便便」的逆襲
近年來，多項權威期刊（如《Nature Aging》）發表了驚人發現：將年輕小鼠的糞便菌叢移植到年老小鼠體內，觀察到年老小鼠在部分生理指標上出現改善趨勢。正欣診所營養師江庭萱指出，這些研究顯示，腸道菌叢除了消化功能外，也可能參與全身性發炎反應與老化相關機制。
隨著年齡增長，人體內的益生菌（如雙歧桿菌）會大幅減少，取而代之的是會釋放毒素的壞菌。這類菌相失衡可能與腸道通透性改變及慢性發炎反應相關，讓毒素滲入血液引發慢性發炎，進而加速全身器官的衰敗。研究推測，維持較穩定的腸道菌相，可能有助於支持身體機能的正常運作，但仍需更多人體研究驗證。
養菌不能盲從：營養師客製化策略才是王道
雖然腸道菌相被視為近年老化研究中的重要觀察方向之一，許多民眾為了養菌，盲目攝取大量纖維或熱門的益生元（如洋蔥、大蒜），結果反而導致脹氣、消化不良，甚至加劇腸道發炎，這是因為每個人的腸道環境與吸收能力截然不同。
「抗老飲食沒有標準答案，只有『適合你的答案』。」江庭萱營養師強調，其中一項重要作法，是在專業營養師評估下進行調整。透過飲食紀錄評估與相關健康檢視，了解你腸胃的「吸收偏好」與「菌相缺口」，進而量身打造一套能被你身體有效利用、且能精準滋養好菌的飲食策略。有助於建立較符合個人需求、且相對溫和的長期健康管理方式。
免責聲明：本文為一般健康資訊整理，非作為醫療診斷或治療依據。實際情況因個人體質、生活型態而異，如有健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。
