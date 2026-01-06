2026-01-06 15:01 潮健康
每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？
「每天都要補鈣，可是鈣片太大顆、吞不下去怎麼辦？」這是資深營養師余朱青在營養諮詢過程中，經常聽到的民眾困擾。
余朱青營養師指出，傳統鈣片雖然普及，但往往顆粒較大，且多為碳酸鈣材質，需較多胃酸協助分解。對部分長輩、孩童或胃部較敏感者而言，可能在使用上感到不適或不便，也因此影響部分民眾持續補充的意願。而近年興起的「液態鈣」，則被部分消費者視為在使用便利性上的另一種補充選擇。
國人鈣攝取狀況值得關注：不是老了才要補，是每天都不夠
根據衛生福利部《國民營養健康狀況變遷調查》，台灣人普遍「骨本不足」，成年人鈣攝取量僅達建議值的 60%，正值發育期的青少年更低於 50%。余朱青營養師分析，除了乳製品攝取不足外，現代人頻繁外食的高油鹽飲食，加上咖啡與茶的攝取，都加速了鈣質流失。鈣攝取不足可能影響身體正常生理機能，實際狀況仍須依個人健康條件評估。
補鈣形式的差異：液態與錠劑在使用上的不同
針對傳統錠劑的侷限，余朱青營養師分析，液態劑型擁有兩大關鍵優勢：
- 好吸收、免崩解：液態鈣不需經過胃部的固體崩解過程，能更快速進入腸道被利用。透過微米化技術（如 Double Nutri），讓鈣離子均勻懸浮，在製程設計上，著重於穩定分散與使用便利性。
- 好入口、高接受度：許多人不是不想補鈣，而是「討厭吃藥的感覺」。液態鈣口感像乳酸飲，撕開即飲，對於有吞嚥障礙的長輩、孕婦或排斥吞藥的孩童來說，多數使用者反映接受度較高。
營養師推薦：潔薇塔液態鈣
在眾多選擇中，由營養師團隊研發的「潔薇塔液態鈣」，該產品的配方設計為營養師團隊參與規劃。 「補鈣不能只看鈣含量，還要看有沒有幫手。」余營養師強調，這款產品採用「鈣＋鎂＋維生素 D3」的黃金鐵三角配方，作為營養搭配設計的一種考量。加上液態包裝方便攜帶，無論是上班族早餐後、運動後或睡前，可依個人生活作息彈性補充。
讓補鈣成為每天自然而然的習慣
「能持續的補充，才是真的有效。」余朱青營養師提醒，成人每日建議攝取 1000mg鈣質。透過好吸收、無負擔的液態鈣，將健康補給變成每天輕鬆的儀式，搭配適度日曬與運動，作為日常營養補充與生活管理的一環，協助維持骨骼健康。
免責聲明:本文為一般營養與生活資訊整理，非作為醫療診斷或治療依據。保健食品無法取代均衡飲食，實際效果依個人體質與使用情況而異，如有健康疑慮請諮詢專業醫療人員。
延伸閱讀：
參考資料：