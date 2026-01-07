2026-01-07 14:01 潮健康
臉部反覆發紅發癢？常見肌膚不適原因之一可能與濕疹相關
臉部乾癢、泛紅、反覆脫皮？瘋狂保養反而肌膚質越來越差，一般認為，臉部濕疹的發生可能與皮膚脂質不足與屏障功能下降有關。
近年來，因氣候變遷、空調環境普及及生活壓力增加，臉部濕疹成為常見卻容易被忽略的皮膚問題。從臉頰、前額到眼周等部位，經常出現乾燥、泛紅、搔癢與脫皮等症狀，不少人誤以為只是「皮膚太乾」或「保養品不適合」，可能使肌膚狀況反覆，增加不適風險。
臉部濕疹症狀多元，搔癢最具代表性
根據中心診所醫療財團法人中心綜合醫院表示：冬季溼疹是一種因皮膚表皮的脫水現象而產生的急性皮膚炎。當氣溫降低，會使皮膚血管收縮，導致汗腺、皮脂腺機能降低。
臉部濕疹常伴隨明顯搔癢感受，常伴隨皮膚發紅、發炎反應。患處多集中於臉頰、前額與眼睛周圍，這些部位角質層較薄，對外在刺激特別敏感。
隨著病程進展，肌膚可能變得乾燥、粗糙，出現鱗屑或脫皮現象；部分情況下，肌膚表面可能出現滲液或結痂等變化，水泡破裂後形成結痂，影響外觀與日常生活。
正確照護觀念：穩定膚況比快速止癢更重要
面對臉部濕疹，日常照護應以「減少刺激、加強保護」為核心。包括避免使用過熱的水清潔臉部、減少肥皂或刺激性成分的接觸，並在清潔後即時補充保濕與油脂，協助修復肌膚屏障；相較於短期追求快速止癢，建立穩定、溫和的保養與生活習慣，有助於維持肌膚狀態的穩定。
品牌觀點
專業保養品品牌法媚兒法媚兒於日常消費者回饋中觀察到：我們觀察到，多數臉部濕疹膚況並非突然發生，而是長期累積的結果。過度清潔、頻繁更換產品、追求快速見效的保養方式，加上空調環境與季節乾燥，使肌膚表面的脂質與水分逐漸流失，防禦力下降，進而出現類似濕疹的不適表現。
在臉部濕疹相關的保養思維上，以「減法而非疊加」概念去保養。過多功能性產品同時使用，反而容易加重肌膚負擔。重視溫和清潔、穩定補水與修護屏障的基礎照護，讓肌膚逐步找回自我調節能力。
健康管理師張恆恩表示：對於濕疹肌較為合適的保養方式，並非僅著重於短期舒緩感受，應透過理解肌膚需求、提供適當保護與修護，讓肌膚在安全的環境中慢慢恢復平衡，才是更友善且可長期維持的照護方式。
免責聲明：本文內容為一般肌膚健康與生活照護資訊整理，非作為醫療診斷、治療或疾病判斷依據。若有持續性皮膚不適或症狀加重，建議諮詢皮膚科醫師進行專業評估。
