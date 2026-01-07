臉部反覆發紅發癢？常見肌膚不適原因之一可能與濕疹相關

為什麼跨年要吃12顆葡萄？2026西班牙葡萄習俗解析，怎麼吃、什麼時候吃才算數 圖片來源：ＩＧ:郭書瑤截圖（左）、ai製圖(右）

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版。有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做，卻也說不上來為什麼，就是「少了這一味，好像就沒真的跨年」。其實這個看似浪漫又有點荒謬的儀式，背後來自一個比我們想像更久遠的西班牙傳統。2026 即將到來，這一次，就讓我們好好把「跨年吃12顆葡萄」這件事，從頭說清楚。

為什麼跨年要吃葡萄？原來不是為了愛情開始的

「跨年吃12顆葡萄」最早可追溯到 19 世紀末、20 世紀初的西班牙。當時在馬德里，中產階級流行模仿法國人的生活方式，在跨年夜享用葡萄與香檳，象徵富足與好運。後來因為某一年葡萄大豐收，農民與商人順勢推廣「跨年吃葡萄」的概念，意外讓這個做法從行銷手段，變成全民儀式。

12 顆葡萄，象徵新的一年 12 個月份。隨著鐘聲一聲一聲響起，把葡萄吃下肚，也被解讀為「把每一個月份的平安與祝福，一起帶進未來」。直到今天，在西班牙的馬德里廣場、巴塞隆納街頭，跨年夜依然能看到人們一手拿著 Cava 氣泡酒，一手緊張兮兮地盯著鐘聲，深怕慢一秒，來年就少了一點幸運。

台灣版葡萄儀式，為什麼會跟「脫單」綁在一起？

這個習俗傳進台灣後，慢慢變了樣。原本象徵「整年順利」的葡萄，開始被賦予更具體的願望，其中最熱門的，就是愛情。

坊間流傳的台灣版玩法，通常是在跨年前最後 36 秒或 20 秒內，把 12 顆葡萄吃完，每 3 秒一顆，邊吃邊在心裡默念脫單、戀愛、遇見對的人。甚至還有人說，葡萄要選無籽、小顆、偏甜，成功率才會高。

這些說法雖然沒有任何科學根據，卻意外打中很多人的心。因為比起「我要發大財」，跨年那一刻，更多人其實只是想問一句：「明年，會不會有人陪我？」

西班牙人真的這樣吃嗎？網紅 Sergio 出面「闢謠」

近年在社群掀起熱議的，是西班牙創作者 Sergio 羅煜辰的說法。他在影片中直言，亞洲流行的版本「幾乎都吃錯了」。按照他分享的民間玩法，真正的重點並不在倒數前，而是跨年後的 36 秒內，每 3 秒吃一顆葡萄；而且若是想祈求愛情，必須選擇綠色葡萄，甚至還要躲到桌子底下完成儀式。這段說法一出，立刻引發大量討論，有人驚呼原來自己多年來都白吃了，也有人笑說「桌下吃葡萄這件事本身，就已經夠有戲劇性了」。但無論哪一種版本，其實都已經離「正統」不遠，也不算全錯，因為這個習俗本來就來自民間，而民間信仰，本來就會隨著文化流動而變形。

那麼，葡萄到底怎麼吃才算數？

如果回到最核心的西班牙傳統，其實只有一個重點：

在午夜 12 點的鐘聲響起時，每響一聲吃一顆葡萄，在 12 下鐘聲內完成 12 顆。

至於台灣流行的 36 秒版、綠葡萄版、桌下版，都屬於後來延伸出的趣味玩法。吃不吃得完、不小心卡住、節奏亂掉，也不代表不吉利，更多只是提醒自己，在那短短的一分鐘內，專心為未來想一件事。