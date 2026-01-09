口服 A 酸（Isotretinoin）是皮膚科常見用於治療中重度痤瘡的藥物，對於反覆發炎、外用藥物效果有限的患者，常被納入評估選項之一。然而，網路上流傳的副作用傳聞，也讓不少人對療程感到猶豫。

本文由四季皮膚科診所整理臨床常見問題，與口服 A 酸的作用原理、副作用管理與服用期間的照護重點，協助民眾在專業評估下，建立正確用藥觀念。

為什麼服用 A 酸後容易乾燥、脫皮？

口服 A 酸的主要作用之一，是降低皮脂腺分泌量，藉此改善油脂過多所引發的痤瘡問題。當皮脂分泌下降，皮膚與黏膜相對容易出現乾燥反應，因此在療程初期，部分患者可能出現嘴唇乾裂、鼻翼脫屑或皮膚緊繃等情形；這類乾燥反應屬於常見且可預期的藥物反應，部分患者可在醫師建議下及透過適當保濕與生活調整獲得改善，並非藥物不適或治療失敗。

副作用可以控制嗎？醫師如何降低不適感？

在專業評估下，醫師可能依照個人狀況採取低劑量起始或調整服用方式，協助身體逐步適應藥物。同時，搭配正確的日常保養，部分患者在醫師追蹤與調整下，可能逐漸適應療程反應；若乾燥、脫皮情形影響生活，應回診與醫師討論，由醫師評估是否調整劑量或加強輔助照護，而非自行停藥或更改用藥方式。

服用 A 酸期間的日常保養原則

在 A 酸療程中，保養建議以「簡單、溫和」為原則：

保濕：選擇成分單純、含神經醯胺或玻尿酸的保濕產品，協助維持皮膚屏障。

清潔：使用溫和潔顏產品，避免磨砂或過度去角質。

防曬：服藥期間皮膚對紫外線較敏感，外出時建議做好防曬措施。

吃 A 酸會傷肝嗎？需要抽血追蹤嗎？

少數患者在療程中可能出現肝功能或血脂指數變化，多數情況下為暫時性變化，但仍需透過醫師追蹤確認。因此，多數皮膚科醫師會在療程前及療程中定期安排抽血檢查，以確保用藥安全。此外，由於 A 酸與酒精皆經肝臟代謝，服藥期間建議避免大量飲酒，並依醫師指示調整生活習慣。

哪些族群需特別注意或不適合使用？

口服 A 酸並非所有人皆適用。以下情況者，需由醫師詳細評估或避免使用：

孕婦或計畫懷孕者

肝腎功能異常者

血脂過高者

正在使用特定藥物（如四環素類抗生素）者

是否適合服用，仍需由皮膚科醫師依個人狀況進行專業判斷。

結語:

A酸療程是一個需要耐心與醫師配合的過程，對於長期受嚴重痤瘡困擾的族群而言，與其被網路傳言嚇退，不如透過專業諮詢，釐清風險與效益，在安全前提下做出適合自己的治療選擇，有助於在安全前提下，做出符合個人狀況的治療選擇。

免責聲明：本文內容為一般醫療衛教資訊整理，僅供健康知識參考，非作為醫療診斷、處方或治療依據。實際用藥方式、副作用風險與追蹤需求，應由皮膚科醫師依個人狀況評估。如有不適或疑問，請即回診或諮詢專業醫療人員。

延伸閱讀：

・四季皮膚科

・健康新知

參考資料:

・American Academy of Dermatology (AAD)

・DermNet NZ

原文出處：口服 A 酸真的很可怕嗎？皮膚科帶你一次解析常見副作用與注意事項