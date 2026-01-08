起司示意圖。 圖／ingimage

潮健康／林昱彣 外電編譯

隨著全球高齡化社會來臨，「失智症」問題已成為各國公衛體系眼中的燙手山芋。據世衛組織（WHO）統計，2021 年全球失智人口超過 5000 萬，預計到 2050 年將增長至三倍以上 。在失智症目前仍缺乏有效治癒手段的情況下，如何透過「飲食」等可改變的生活因子，來預防認知退化，成為醫學界關注的焦點。近期刊登於《Nutrients》的最新日本世代研究指出，對於社區中的高齡長者而言，每週攝取至少一次起司，可能有助於降低罹患失智症的風險。

每週吃一次就有幫助？ 研究：攝取起司助降低失智風險24%

該研究由日本國立長壽醫療研究中心與明治株式會社等機構合作，運用日本老年學評估研究（JAGES）的大型數據庫，針對 2019 年至 2022 年間的社區長者進行追蹤分析。研究團隊排除了在基準線時已無法獨立生活或已被認定需長期照護的長者，最終納入 7,914 名 65 歲以上的參與者進行分析。

研究將起司攝取組與非攝取組平均分為各3,957人），並將每週食用起司 1 次以上者定義為「平時有攝取習慣」之行為。經過為期 3 年的追蹤，研究結果顯示，比起沒有攝取習慣者，每週吃一次起司的長者，其失智相關風險出現以下變化：

1.失智症發病率較低：有攝取起司習慣的長者，其失智症發病率為 3.4%（134 人），顯著低於無攝取習慣者的 4.5%（176 人）。

2.風險顯著降低：在經過傾向評分匹配（PSM）以控制年齡、性別、教育程度、收入與健康狀況等干擾因子後，攝取起司與失智症降低24%發病風險顯著相關。

3.無失智生存期延長：統計數據指出，有吃起司習慣的長者，其無失智症的平均生存時間比沒吃的人多了約 7.7 天。

吃起司為何幫助保護大腦？ 專家曝「益生菌」起到關鍵作用

研究團隊指出，起司含有多種可能有益於大腦健康的營養素。首先，起司富含蛋白質與必需胺基酸，有助於神經系統的維護；其次，起司中的脂溶性維生素（如維生素 K2）對血管健康與鈣質恆定扮演重要角色。另外，發酵乳製品中可能含有的生物活性胜肽（Bioactive peptides）與益生菌，也被認為能透過「腸腦軸」（Gut-brain axis）調節體內發炎反應，進而保護神經細胞。

雖然本研究中的受試者多數食用的是加工起司（佔 82.7%），而非含有較多益生菌的天然發酵起司（如白黴起司佔 7.8%），但研究結果仍顯示出攝取起司與降低認知風險的關聯性。值得注意的是，過往關於乳製品與認知功能的研究結果並不一致。在西方國家，由於民眾乳製品攝取量普遍較高，部分研究並未發現顯著效益；然而，日本民眾的起司平均攝取量卻遠低於歐美國家（日本每人每年約 2.7 公斤，歐盟則超過 20 公斤）。

少量吃起司更有護腦效益？ 歐美「食用量近10倍」未見同等好處

研究團隊認為，正因為日本長者的起司攝取量基數較低，因此即使只是「每週吃一次」這樣微幅的攝取差異，也可能在統計上呈現出對認知健康的保護作用，表明在低攝取量的族群中，適度增加乳製品攝取可能具有公衛上的預防意義。不過，研究團隊也提醒，此研究仍有侷限性：首先，研究僅評估了起司的攝取頻率，無法精確計算攝取量。

其次，失智症的判定是基於長期照護保險的行政記錄，而非臨床診斷，無法區分阿茲海默症或血管性失智症等次類型。總結來說，此次針對日本長者的大型研究證實，養成每週攝取起司的習慣，與較低的失智症發病風險有關。雖然絕對風險降低的幅度不大（約 1.06 個百分點） ，但在高齡化社會中，透過飲食調整來維護大腦健康，仍是值得推廣的生活型態策略。

資料來源： Cheese Consumption and Incidence of Dementia in Community-Dwelling Older Japanese Adults: The JAGES 2019–2022 Cohort Study

原文出處：吃起司竟可「防癡呆」？ 日本研究曝：每週食用一次，失智風險降低24%