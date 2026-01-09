吃什麼容易影響脹氣？營養師整理 6 類常見易產氣食物

圖說：脹氣常被誤以為是腸胃不好，其實與飲食內容、進食習慣息息相關。

許多人容易吃完飯就覺得肚子鼓鼓的、打嗝、想排氣，甚至痛到不舒服。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻表示，脹氣多數情況下並非嚴重疾病，而可能與飲食內容、腸胃蠕動、腸道菌相或壓力等因素相關的暫時性反應有關。

本篇整理造成脹氣的原因、哪些食物最容易讓腸胃「充滿氣」、以及能協助提升腸胃舒適度、減少脹氣感受的 20 種食物，協助民眾從日常飲食改善不適。

為什麼會脹氣？營養師解析最常見的 5 大原因

游子嫻營養師指出，脹氣常見來源包括：

吃太快、邊吃邊說話空氣吞入太多，容易造成腹部脹滿。 纖維或豆類一次吃太多腸道在短時間內較難完全分解，經發酵後可能產生較多氣體。 吃到易產氣食物如十字花科蔬菜、乳糖、特定甜味劑等。 腸胃蠕動變慢壓力、睡眠不足、久坐都可能讓排氣不順。 腸道菌相失衡壞菌過多會增加發酵、產氣量。

若脹氣伴隨劇痛、體重下降或持續數週以上，需就醫排除腸胃疾病。

這 6 類食物較容易引起脹氣感受！營養師提醒要適量

十字花科蔬菜花椰菜、甘藍、花椰菜米等含硫化物與寡糖，在部分情況下較容易產生氣體。 豆類紅豆、黑豆、毛豆等因寡糖多，腸道可能較難一次分解。 高纖蔬果酪梨、燕麥、蘋果等，若突然吃太多會造成腸道負擔。 高油脂食物油炸物可能使胃排空速度變慢，使脹氣感加重。 乳製品部分族群有乳糖不耐，容易脹氣、腹瀉。 人工甜味劑山梨醇、木糖醇等會在腸道發酵，增加產氣。

游子嫻營養師表示，不需完全避免，而是依個人耐受度調整攝取量最重要。

改善脹氣吃什麼？營養師公開14種有助於提升腸胃舒適度、減少脹氣感受的食物

文章整理出對脹氣較友善、能提升腸胃舒適度的「好食物」：

香草類 薑、薄荷、茴香，常被用於維持腸胃舒適度。

薑、薄荷、茴香，常被用於維持腸胃舒適度。 易消化的澱粉 白飯、米漿、小米能提供能量又不易刺激胃腸。

白飯、米漿、小米能提供能量又不易刺激胃腸。 天然助消化食物 鳳梨、木瓜含酵素，含有天然酵素，常被認為有助消化。

鳳梨、木瓜含酵素，含有天然酵素，常被認為有助消化。 促進腸道環境的食物 優格、優酪乳、味噌含 益生菌 ，常被應用於調整腸道環境。

優格、優酪乳、味噌含 ，常被應用於調整腸道環境。 補充水分、促進代謝冬瓜、絲瓜、西瓜等含水量高，有助身體運作順暢。

營養師建議民眾可把這些食材搭配在日常飲食中，循序減少脹氣的發生。

營養師回覆 3 大脹氣常見問題

Q1：脹氣是胃不好嗎？

不一定。多數脹氣其實與 吃太快、吃到易產氣食物、腸道蠕動變慢 有關，是短暫性反應。只有當脹氣持續數週、伴隨疼痛或體重下降，才需要進一步檢查是否為腸胃疾病。

Q2：益生菌能改善脹氣嗎？

對部分族群而言，益生菌可能有助於調整腸道菌相，進而減少因發酵造成的脹氣感受，但實際效果仍因人而異。

Q3：喝氣泡水會更脹嗎？

部分人會。氣泡水本身含二氧化碳，敏感族群容易出現短暫性腹脹或打嗝增多。如果喝了明顯不舒服，可以改喝白開水或無氣飲品。

