網路傳說與現實：減重針真的會變成「床上卡比獸」嗎？

近期熱門話題之一，是新一代腸泌素相關處方藥物（如 tirzepatide 等）在體重管理領域的討論度上升。此類藥物原用於第二型糖尿病之血糖控制，近年在醫師評估下亦可能用於符合條件者之體重管理。

隨著討論度攀升，網路開始流傳一種說法：「打了減重針，外表從路人變猛獸，但在床上卻變成沈睡的卡比獸」，暗指性致下降、表現變差。這類說法聽起來聳動，卻容易把男性嚇得不敢求醫，甚至因此放棄本來應該好好面對的肥胖與心血管風險。

從目前醫學證據來看，尚未發現這類藥物一定會導致永久性的性功能障礙；仍需依個別狀況由醫師評估。相反對有肥胖、第二型糖尿病的男性來說，對於有肥胖或第二型糖尿病的男性而言，體重控制與代謝指標改善，可能與整體荷爾蒙狀態與性功能表現的變化相關；是否有明顯改變仍因人而異，建議由醫師評估與追蹤。

其實真正較常見的情況未必直接來自藥物本身，而可能與減重過程中長期熱量攝取過低、蛋白質與微量營養素不足等因素相關，進而影響精神與性慾表現。

營養師觀點：飲食攝取過少可能是影響疲倦與性慾下降的常見因素之一

為了在減重過程中維持良好精神與性功能表現，營養介入是關鍵之一。正欣診所營養師江庭萱提醒，許多病人分享的「好累、性慾變差」，其實常見的共同點不是藥物劑量，而是：「為了想要瘦更快，整天只吃一點點，甚至幾乎不吃澱粉和蛋白質。長期下來，身體當然覺得累，荷爾蒙也很難穩定。」

江庭萱營養師強調，在妥善的飲食與生活型態規劃下，減重期間也有機會兼顧精神狀態。在醫師評估適合使用減重針劑的前提下，建議男性在減重期間特別注意幾個原則：

食量變小後，每一口都要有「營養密度」：優先選擇高品質蛋白質（魚、蛋、黃豆製品、適量白肉等）。

視個人狀況評估是否需要補充鋅、維生素B群等一般營養素；如有補充需求，建議由營養師與醫師共同討論，避免自行大量補充。

避免長期極低熱量飲食或自行斷食，否則不只影響性慾與體力，也可能讓掉的體重以肌肉為主，反而得不償失。

正欣診所的心臟專科醫師團隊表示，減重針劑只是眾多工具之一，真正關鍵仍是生活型態調整、營養衛教與定期追蹤。如能把握這幾個原則，如能把握生活型態調整、營養衛教與定期追蹤，多數人在減重過程中可望提升整體健康指標與日常精神狀態；若有性功能相關困擾，建議與醫師進一步討論評估。

免責聲明：本文為一般健康資訊整理，非作為個別醫療建議、診斷或治療依據。處方藥物是否適用、劑量與療程需由醫師依個人狀況評估。若有性功能、代謝或體重管理相關疑慮，建議諮詢合格醫療專業人員。

