冬天吃鍋請全部 PASS！ 營養師揭火鍋料熱量排行：「麻辣鍋標配食材」竟奪榜首

2026-01-08 16:01 潮健康
圖／太和殿麻辣鴛鴦火鍋 - 台北總店官網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
圖／太和殿麻辣鴛鴦火鍋 - 台北總店官網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

潮健康／編輯部

　

氣溫驟降，熱騰騰的火鍋成為台灣民眾的用餐首選。吸滿湯汁的油條、Q彈的貢丸或米血糕，可說是火鍋中不可或缺的「靈魂」；若少了這些食材，吃火鍋似乎就「少了一味」。然而，高敏敏營養師於社群提醒，火鍋料熱量過高已不是什麼秘密，但特定配料看起來熱量不高、實則為「爆卡地雷」，平均只要吃 2-3 顆，熱量就可能突破百卡大關。

　

營養師揭火鍋料熱量排行 「麻辣鍋標配食材」奪榜首

高敏敏營養師列出常見「火鍋食材熱量圖鑑」，呼籲民眾吃鍋時應聰明挑選（以下為單個或特定份量之熱量）：

　

．花枝漿（一份65g）：161 kcal

　

．油條（一份27g）：148 kcal

　

．炸豆皮（一份20g）：95 kcal

　

．百頁豆腐（一份40g）：91 kcal

　

．魚包蛋（一顆）：68 kcal

　

．米血糕（一份35g）：65 kcal

　

．龍蝦沙拉丸（一顆）：50 kcal

　

．貢丸（一顆）：48 kcal

　

．魚丸（一顆）：38 kcal

　

．起司丸（一顆）：32 kcal

　

．甜不辣（一顆）：32 kcal

　

．燕餃（一顆）：31 kcal

　

．水晶餃（一顆）：30 kcal

　

．蝦餃（一顆）：27 kcal

　

．竹輪（一顆）：24 kcal

　

．蟹味棒（一顆）：22 kcal

　

．蛋餃（一顆）：21 kcal

　

．魚板（一顆）：13 kcal

　

．蝦丸（一顆）：12 kcal

　

．魚蛋（一顆）：10 kcal

　

加工食品暗藏4大危機！ 恐引發水腫與心血管風險

除了熱量驚人，高敏敏營養師指出，加工類火鍋料還隱藏著四大健康危機，長期食用可能對身體造成負擔。其一是「加重腎臟負擔」，加工火鍋料通常鈉含量偏高，攝取過多容易導致水分滯留體內、造成水腫，並增加腎臟的代謝負擔。其二則是「心血管疾病風險」，為了增加彈牙口感或濃郁風味，業者常在加工過程中加入飽和脂肪或氫化油。長期攝取此類油脂，恐導致血脂上升，使血管健康亮紅燈。

　

其三，「澱粉比例過高」，不少魚漿類製品為了調整口感，會混入大量的澱粉。此類食物營養密度低，吃了不容易有飽足感，反而容易攝取過多熱量導致發胖。最後則是「易刺激腸胃與皮膚」，加工品常含有色素、防腐劑、黏稠劑等人工添加物。對於敏感族群而言，食用後可能引發皮膚搔癢、腸胃不適或過敏反應。

　

這樣替換更健康！ 營養師傳授「聰明吃鍋」秘訣

想要安心吃鍋不發胖，高敏敏營養師建議，可透過「替換食材」的方式來降低身體負擔。例如將「炸豆皮」替換為「新鮮豆皮」，改選未經油炸的版本，可大幅降低油脂與熱量攝取；「蟹味棒」則可替換為「真蟹肉」，避免攝入過多澱粉與添加物，同時補充優質蛋白質。

　

另外，台灣人吃火鍋的必加食材「米血糕」，其實屬於澱粉來源；高敏敏營養師提醒，若有食用米血糕，應適量減少飯、麵的攝取，避免熱量累積；「蛋餃」則建議直接換成「新鮮雞蛋」，不僅減少加工餡料與油脂，營養密度也更高、更純粹。

　

最後，高敏敏營養師建議，食材盡量放在清湯中烹煮，避免油脂溶入湯底後又被食材吸附。吃火鍋的重點在於「少加工、多原型」，選擇清爽的湯底搭配單純的食材，才能在冬天裡吃得暖心又健康。

　

　

　

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05 14:31 女子漾／編輯許智捷
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026-01-06 17:43 女子漾／編輯許智捷
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix

2026 年被視為台灣預防醫療體系的重要轉捩點。除長照 3.0 推動醫照整合外，政府同步啟動多項預防醫療新制，包括公費疫苗接種流程簡化、癌症公費篩檢項目由原本 5 項擴增至 6 項，正式納入胃癌篩檢，希望透過制度調整，強化「早期發現、早期介入」的健康防線。

成人肺炎鏈球菌疫苗改制　一針完成接種

圖／疾管署
圖／疾管署

自 2026 年 1 月 15 日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種制度將全面調整。新制改採新型 20 價（PCV20）或 21 價結合型疫苗，由過去需分別接種 13 價與 23 價兩劑，簡化為單劑完成，保護力與舊制兩劑相當。

圖／疾管署
圖／疾管署

公費適用對象包含 65 歲以上長者、55 至 64 歲原住民，以及 19 至 64 歲具高風險慢性病或免疫功能不全族群。

新冠疫苗開放期間限定公費接種

圖／疾管署
圖／疾管署

因應病毒持續變異，政府規劃於 2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，提供 6 個月以上全民免費接種最新型新冠疫苗。後續是否延長，將視施打率與疫情發展進行評估。

六大癌症公費篩檢全面擴大　胃癌首度納入

圖／新竹市衛生局
圖／新竹市衛生局

2026 年起，政府公費癌症篩檢項目擴增為六大類，並同步調整篩檢年齡與條件。新增的胃癌篩檢，提供 45 至 74 歲民眾終身一次糞便幽門螺旋桿菌檢測。

肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對具家族史者下修至男性 45 歲、女性 40 歲，或吸菸史達 20 包年以上者，每 2 年可接受一次檢查。大腸癌篩檢年齡亦下修，一般民眾為 45 至 74 歲，具家族史者可自 40 歲起接受篩檢。

乳癌篩檢全面放寬至 40 至 74 歲女性，每 2 年一次；子宮頸癌則維持 25 歲以上女性可做抹片檢查，並於 35、45、65 歲加做 HPV 檢測。口腔癌篩檢適用於 30 歲以上有嚼檳榔或吸菸者，原住民則自 18 歲起納入。

成人健檢年齡維持 30 歲　攔截三高年輕化

為因應高血壓、高血糖、高血脂年齡層下移趨勢，成人預防保健健檢門檻正式下修至 30 歲。

30 至 39 歲每 5 年可檢查一次
40 至 64 歲每 3 年一次
65 歲以上則每 1 年一次

檢查內容包含基本身體檢查、血液生化、尿液分析及慢性病風險評估。

健康幣制度試辦　完成篩檢可累積點數

衛福部預計最快於 2026 年第一季試辦「健康幣」制度，透過 APP 紀錄民眾完成公費篩檢、疫苗接種與社區健康活動情形，累積點數後可用於折抵健保部分負擔，或兌換健康相關商品與合作藥局優惠。

衛生單位建議，年滿 30 歲的民眾可主動預約家醫科診所進行免費成人健檢；家中若有長輩，亦可確認是否已接種肺炎鏈球菌疫苗，尚未接種者可於 1 月 15 日後依新制完成一針接種，以提升保護力。

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57 女子漾／編輯許智捷
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

