2025-12-22 10:01 潮健康
多汗症是怎麼形成的？多汗症該看哪一科？醫師：4關鍵管理好日常出汗狀況
許多人會因手掌、腋下或腳底容易出汗而感到困擾，日常活動如握手、寫字、開車等都可能受到影響。這些現象有時與情緒、溫度變化有關，但若排汗量影響到生活品質，則可能與「多汗症」相關。
本篇將介紹多汗症的基礎知識，以及臨床上常見的幾類治療方式供讀者參考。實際治療仍需由醫師根據個人情況評估。
多汗症是怎麼形成的？
多汗症大致可分為兩類：
- 原發性多汗症：與交感神經調節、家族體質等因素相關，多出現在手掌、腳底、腋下等汗腺分佈較密集的區域。
- 繼發性多汗症：可能與其他疾病或藥物相關，需要醫師進一步檢查。
常見症狀包括：手部濕黏、腋下衣物易濕、伴隨異味等，進而造成生活與社交不便。
多汗症該看哪一科？
多汗與交感神經、汗腺作用有關，因此臨床上可能由皮膚科或神經外科醫師依個人狀況評估；兩者皆可能視個人狀況提供不同的治療建議。治療方式是否適合，仍需要醫師依照部位、症狀嚴重程度、生活需求等綜合評估。
目前常見的多汗症治療方向
１．非侵入性或微侵入性治療（腋下）
醫療院所中常見的臨床選擇包含：
- 利用能量作用於腋下皮下組織的相關儀器療程，作為臨床處置選項之一
- 其他由醫師提供的減汗處置方式
不同治療方式的機制、恢復期與適合對象皆不同，需由醫師依個別狀態評估是否合適。
２．注射類治療（手部、腋下）
部分醫療院所會採用注射方式作為局部出汗的處置選項之一；手部注射時因部位較敏感，有些醫療單位會搭配局部降溫或其他減敏方式，讓過程較可耐受。
此類注射屬處方用藥，相關用途、適應症與治療流程需依循醫師評估與衛生主管機關覈準的範圍。
３．手術治療：交感神經阻斷相關手術
神經外科醫師可能會針對特定族群提供交感神經相關手術作為治療選項之一；此類治療屬侵入性手術，是否適合需綜合評估治療目標、可能的術後反應及個人需求。
日常管理也很重要
除了醫療方式外，日常的生活管理也有助於日常管理出汗狀況，例如：
- 穿著透氣衣物
- 避免高溫環境
- 減少引發緊張的刺激
- 選擇適合的清潔與止汗產品等
如症狀影響到生活品質，建議由皮膚科或神經外科醫師進行評估，才能找到適合自身的治療方式。
免責聲明：本文為健康資訊與一般健康資訊分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
延伸閱讀：
・健康新知
參考資料:
Mayo Clinic｜Hyperhidrosis（出汗過多）
原文出處：認識多汗症：成因說明與臨床常見處置方式
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower